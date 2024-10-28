Женщина пострадала в результате атаки беспилотника на многоэтажку в Белгороде

Также власти уточнили, в скольких квартирах уже успели зафиксировать повреждения. На данный момент прозвучала цифра 11, но, скорее всего, она увеличится. Последствия есть не только в доме, куда непосредственно врезался беспилотник, но и в соседнем. Разрушения однотипные: выбиты окна, повреждены балконы, а также посечены фасады.