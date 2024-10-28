Женщина пострадала в результате атаки беспилотника на многоэтажку в Белгороде

Posted 28 октября, 13:34
Published 28 октября, 13:34
Modified 28 октября, 13:36
Updated 28 октября, 13:36
У пациентки диагностированы ушиб грудной клетки и перелом рёбер. Где была пострадавшая в момент атаки — не уточняется. Её уже госпитализировали в городскую больницу №2 Белгорода.
Также власти уточнили, в скольких квартирах уже успели зафиксировать повреждения. На данный момент прозвучала цифра 11, но, скорее всего, она увеличится. Последствия есть не только в доме, куда непосредственно врезался беспилотник, но и в соседнем. Разрушения однотипные: выбиты окна, повреждены балконы, а также посечены фасады.
Журналистка Бел.Ру побывала на месте происшествия. Недавно мэр Валентин Демидов сообщил, что тепловой контур в здании закроют до конца дня.