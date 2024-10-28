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Posted 28 октября, 13:34

Published 28 октября, 13:34

Modified 28 октября, 13:36

Updated 28 октября, 13:36

Последствия в МКД

Женщина пострадала в результате атаки беспилотника на многоэтажку в Белгороде

28 октября 2024, 13:34
Фото: Алёна Мальцева. bel.ru
Последствия в МКД
Сюжет
Беспилотник
Днём понедельника ВСУ атаковали многоквартирный дом на Харьковской горе. Пострадало, ориентировочно, около 30 квартир. Изначально сообщалось, что пострадавших нет, но за медицинской помощью всё-таки обратилась одна местная жительница, сообщил губернатор.

У пациентки диагностированы ушиб грудной клетки и перелом рёбер. Где была пострадавшая в момент атаки — не уточняется. Её уже госпитализировали в городскую больницу №2 Белгорода.

Также власти уточнили, в скольких квартирах уже успели зафиксировать повреждения. На данный момент прозвучала цифра 11, но, скорее всего, она увеличится. Последствия есть не только в доме, куда непосредственно врезался беспилотник, но и в соседнем. Разрушения однотипные: выбиты окна, повреждены балконы, а также посечены фасады.

Журналистка Бел.Ру побывала на месте происшествия. Недавно мэр Валентин Демидов сообщил, что тепловой контур в здании закроют до конца дня.

Как выглядят пострадавшие квартиры в доме, который атаковал БПЛА, в Белгороде?
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Многоквартирный дом#Беспилотник#Белгород#Повреждения#Пострадавшая#Атака
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