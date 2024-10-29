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Posted 29 октября, 11:32

Published 29 октября, 11:32

Modified 29 октября, 11:34

Updated 29 октября, 11:34

Двое белгородцев пострадали от суббоеприпасов, разбросанных ВСУ в приграничье

Двое белгородцев пострадали от суббоеприпасов, разбросанных ВСУ в приграничье

29 октября 2024, 11:32
Фото: Антон Засимов. 1MI.
Сюжет
ВСУ
Оба жителя были ранены в шебекинском селе Новая Таволжанка. Один из них наступил на мину, а второй находился рядом, когда другой боеприпас сдетонировал. Что известно об их состоянии?

Первый мужчина по неосторожности наступил на мину. Его доставили в районную больницу на «попутке». Пострадавший находится в тяжёлом состоянии, заключили врачи: у него открытая черепно-мозговая и минно-взрывная травма, перелом костей черепа и осколочные ранения ног. Скоро его переведут в областную клиническую больницу.

Второй находился рядом, когда боеприпас взорвался. Он получил множественные осколочные ранения обеих ног, но смог самостоятельно обратиться за помощью к медикам. Госпитализация не потребовалась.

Власти напоминают, что такие суббоеприпасы разбрасывают с помощью беспилотников или «кассет», и просят местных жителей быть бдительными.

Недавно женщина была ранена, когда нашла похожий боеприпас в огороде, а до этого в посёлке Октябрьский от взрыва погиб мужчина.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Новая таволжанка#Раненые#ВСУ#Шебекинский горокруг#Суббоеприпасы
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