Двое белгородцев пострадали от суббоеприпасов, разбросанных ВСУ в приграничье

Posted 29 октября, 11:32
Published 29 октября, 11:32
Modified 29 октября, 11:34
Updated 29 октября, 11:34
Первый мужчина по неосторожности наступил на мину. Его доставили в районную больницу на «попутке». Пострадавший находится в тяжёлом состоянии, заключили врачи: у него открытая черепно-мозговая и минно-взрывная травма, перелом костей черепа и осколочные ранения ног. Скоро его переведут в областную клиническую больницу.
Второй находился рядом, когда боеприпас взорвался. Он получил множественные осколочные ранения обеих ног, но смог самостоятельно обратиться за помощью к медикам. Госпитализация не потребовалась.
Власти напоминают, что такие суббоеприпасы разбрасывают с помощью беспилотников или «кассет», и просят местных жителей быть бдительными.
Недавно женщина была ранена, когда нашла похожий боеприпас в огороде, а до этого в посёлке Октябрьский от взрыва погиб мужчина.