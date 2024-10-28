Как выглядят пострадавшие квартиры в доме, который атаковал БПЛА, в Белгороде?

Больше всего досталось двум квартирам. В той, что выше, живёт бабушка. В момент взрыва она была на кухне, там окна, к счастью, не разбились. Балкон и совмещённая с ним комната усыпаны осколками, рассада на подоконнике уничтожена, а оконные рамы выбиты.