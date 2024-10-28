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Posted 28 октября, 12:01

Published 28 октября, 12:01

Modified 28 октября, 12:03

Updated 28 октября, 12:03

Пострадавшая квартира в МКД

Как выглядят пострадавшие квартиры в доме, который атаковал БПЛА, в Белгороде?

28 октября 2024, 12:01
Фото: Алёна Мальцева. bel.ru
Пострадавшая квартира в МКД
Днём понедельника украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Белгороде. Среди жильцов никто не пострадал, их оперативно эвакуировали. Предварительно, последствия есть примерно в 30 квартирах. В них выбито остекление, повреждены балконы и фасады. Журналистка Бел.Ру побывала в двух из них.

Больше всего досталось двум квартирам. В той, что выше, живёт бабушка. В момент взрыва она была на кухне, там окна, к счастью, не разбились. Балкон и совмещённая с ним комната усыпаны осколками, рассада на подоконнике уничтожена, а оконные рамы выбиты.

Пострадавшая квартира в МКДПострадавшая квартира в МКД
Пострадавшая квартира в МКДПострадавшая квартира в МКД
Пострадавшая квартира в МКДПострадавшая квартира в МКД
Пострадавшая квартира в МКДПострадавшая квартира в МКД
Пострадавшая квартира в МКДПострадавшая квартира в МКД
Пострадавшая квартира в МКДПострадавшая квартира в МКД
Пострадавшая квартира в МКДПострадавшая квартира в МКД
Пострадавшая квартира в МКДПострадавшая квартира в МКД
Пострадавшая квартира в МКДПострадавшая квартира в МКД
Пострадавшая квартира в МКД. Фото: Алёна Мальцева. bel.ru

В квартире ниже живёт сотрудница детского сада. Она была на работе, когда ей позвонили и рассказали, что в дом прилетело. Женщина отпросилась с работы и поехала смотреть, что случилось с её жильём.

Ситуация здесь не сильно отличается: пол весь в разбитом стекле, вещи разбросаны, всюду пыль.

Другая пострадавшая квартираДругая пострадавшая квартира
Другая пострадавшая квартираДругая пострадавшая квартира
Другая пострадавшая квартираДругая пострадавшая квартира
Другая пострадавшая квартираДругая пострадавшая квартира
Другая пострадавшая квартираДругая пострадавшая квартира
Другая пострадавшая квартираДругая пострадавшая квартира
Другая пострадавшая квартираДругая пострадавшая квартира
Другая пострадавшая квартираДругая пострадавшая квартира
Другая пострадавшая квартираДругая пострадавшая квартира
Другая пострадавшая квартира. Фото: Алёна Мальцева. bel.ru
Окна 30 квартир пострадали в МКД в Белгороде после взрыва беспилотника
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