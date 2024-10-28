Как выглядят пострадавшие квартиры в доме, который атаковал БПЛА, в Белгороде?

Posted 28 октября, 12:01
Published 28 октября, 12:01
Modified 28 октября, 12:03
Updated 28 октября, 12:03
Больше всего досталось двум квартирам. В той, что выше, живёт бабушка. В момент взрыва она была на кухне, там окна, к счастью, не разбились. Балкон и совмещённая с ним комната усыпаны осколками, рассада на подоконнике уничтожена, а оконные рамы выбиты.
В квартире ниже живёт сотрудница детского сада. Она была на работе, когда ей позвонили и рассказали, что в дом прилетело. Женщина отпросилась с работы и поехала смотреть, что случилось с её жильём.
Ситуация здесь не сильно отличается: пол весь в разбитом стекле, вещи разбросаны, всюду пыль.