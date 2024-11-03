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Posted 3 ноября, 11:03

Published 3 ноября, 11:03

Modified 3 ноября, 11:06

Updated 3 ноября, 11:06

Мужчина погиб из-за атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области

Мужчина погиб из-за атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области

3 ноября 2024, 11:03
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Обстрел
Инцидент случился в Волоконовском районе. Из-за детонации беспилотника был ранен мужчина. Он скончался до приезда медиков, рассказал Вячеслав Гладков.

В Белгородской области произошла ещё одна трагедия за 3 ноября. В Волоконовском районе беспилотник взорвался, в результате чего местный житель получил ранение.

ВСУ нанесли удар по хутору Киселёв в Волоконовском районе с помощью беспилотника. В результате взрыва погиб мужчина. Он скончался от полученных тяжёлых травм ещё до приезда скорой медицинской помощи.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего. Все белгородцы разделяют ваше горе и скорбят вместе с вами», — написал Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области.

Кроме этого, сегодня под обстрел попало четыре человека в Белгородской области. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

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