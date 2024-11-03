Мужчина погиб из-за атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области

Posted 3 ноября, 11:03
Published 3 ноября, 11:03
Modified 3 ноября, 11:06
Updated 3 ноября, 11:06
В Белгородской области произошла ещё одна трагедия за 3 ноября. В Волоконовском районе беспилотник взорвался, в результате чего местный житель получил ранение.
ВСУ нанесли удар по хутору Киселёв в Волоконовском районе с помощью беспилотника. В результате взрыва погиб мужчина. Он скончался от полученных тяжёлых травм ещё до приезда скорой медицинской помощи.
«Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего. Все белгородцы разделяют ваше горе и скорбят вместе с вами», — написал Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области.
Кроме этого, сегодня под обстрел попало четыре человека в Белгородской области. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.