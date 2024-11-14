Обстрел Белгорода 14 ноября: что известно к этому часу?

Белгород снова попал под обстрел

Сюжет Новости Белгорода

Первые минуты после атаки О разрушениях Сколько пострадавших?

Давно такого не было. Со снегом в городе начали падать снаряды. Ракетную опасность объявили в области примерно в 12:50. Сразу за сиреной раздалась череда взрывов над Белгородом. Сбито несколько целей в небе, но есть и последствия на земле. Что известно к этому часу — читайте в материале Бел.Ру.