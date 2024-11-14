Обстрел Белгорода 14 ноября: что известно к этому часу?

Posted 14 ноября, 15:02
Published 14 ноября, 15:02
Modified 14 ноября, 15:04
Updated 14 ноября, 15:04
Последняя крупная атака на город произошла 5 ноября. Тогда украинский беспилотник ударил по многоквартирному дому в микрорайоне Новая жизнь. Затем долгое время ракетные опасности в городе в основном были «пустыми»
Среди первых последствий, о которых распространилась информация в Сети, был обнаруженный в центре города разгонный блок от ракеты ПВО. На другой улице нашли обломки.
Местные жители сообщали, что в некоторых домах выбило окна, в результате прилёта повреждено дорожное покрытие, посекло автомобили.
Прилёты пришлись в основном на северную часть города. Количество разрушений продолжало расти. Их в итоге на вечер четверга выявили в 21 квартире девяти МКД, четырёх частных домах и пяти коммерческих объектах.
В одной многоэтажке из-за повреждения газовой колонки началось подтопление нескольких квартир. Специалисты уже начали закрывать тепловой контур по временной схеме, идёт сбор информации о количестве необходимых стеклопакетов. Досталось также линии электропередачи, но её удалось быстро вернуть к работе.
Часть улицы Садовая пришлось перекрыть — именно туда пришёлся прилёт. Осколками посекло 25 автомобилей. Одна повреждённая машина засветилась в Telegram-каналах: её водитель чудом остался цел.
Другой белгородец рассказал, как застал обстрел в здании. Там выбило все окна ударной волной. Стекло полетело внутрь, для мужчины, который находился рядом с ним, это был буквально «второй день рождения» — он не пострадал.
Окончательные данные о масштабе последствий, скорее всего, появятся в пятницу. Сейчас сотрудники администрации и оперативные службы продолжают работать на местах и подсчитывать ущерб.
Изначально губернатор сообщил, что пострадала одна местная жительница. У неё диагностировали контузию и баротравму.
Спустя несколько часов стало известно о втором пострадавшем. Мужчина с осколочным ранением грудной клетки сам обратился за помощью врачей. От госпитализации он отказался.
Издание «Абирег» со ссылкой на свой источник рассказало о прилёте в налоговую инспекцию № 2. Якобы были ранены несколько сотрудников.
Читатель Бел.Ру опроверг информацию о прилёте в налоговую. По его словам последствия были рядом, в углу перекрёстка. Пострадали соседние здания. Это же подтвердили в самой налоговой. Сотрудники остались целы, но повреждения получили автомобили.