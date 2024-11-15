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Posted 15 ноября, 06:14

Published 15 ноября, 06:14

Modified 15 ноября, 06:17

Updated 15 ноября, 06:17

Шесть человек пострадали от атак ВСУ в Белгородской области 14 ноября

Двое из шести пострадавших от обстрелов в Белгородской области остаются в больнице

15 ноября 2024, 06:14
Фото: 1MI. Шесть человек пострадали от атак ВСУ в Белгородской области 14 ноября

За сутки от атак ВСУ в Белгородской области пострадали шесть человек

Сюжет
Новости Белгорода
Мирные жители пострадали при атаках ВСУ в Белгороде, Белгородском районе и Шебекино. Трое раненых — бойцы охраны спецназначения, напомнил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородской области 14 ноября от атак ВСУ пострадали шесть человек. Двое из них остаются в больницах, остальных отпустили долечиваться домой.

Трое пострадавших — бойцы охраны спецназначения. Мужчины получили ранения в Черемошном в Белгородском районе, когда беспилотник ВСУ ударил по автомобилю. Накануне сообщалось, что пострадавшие получили травмы средней степени тяжести.

Два человека пострадали при обстреле Белгорода. Женщина получила контузию и баротравму, мужчина — осколочное ранение грудной клетки.

Ещё один пострадавший был в Шебекино. Мужчина получил осколочные ранения плеча и ног, когда рядом с многоквартирным домом взорвался дрон.

Один дрон атаковал автобус, второй взорвался у МКД в Шебекино — ранен мужчина
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