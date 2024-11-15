Двое из шести пострадавших от обстрелов в Белгородской области остаются в больнице

Posted 15 ноября, 06:14
Published 15 ноября, 06:14
Modified 15 ноября, 06:17
Updated 15 ноября, 06:17
В Белгородской области 14 ноября от атак ВСУ пострадали шесть человек. Двое из них остаются в больницах, остальных отпустили долечиваться домой.
Трое пострадавших — бойцы охраны спецназначения. Мужчины получили ранения в Черемошном в Белгородском районе, когда беспилотник ВСУ ударил по автомобилю. Накануне сообщалось, что пострадавшие получили травмы средней степени тяжести.
Два человека пострадали при обстреле Белгорода. Женщина получила контузию и баротравму, мужчина — осколочное ранение грудной клетки.
Ещё один пострадавший был в Шебекино. Мужчина получил осколочные ранения плеча и ног, когда рядом с многоквартирным домом взорвался дрон.