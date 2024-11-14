Не ранены, но осколки повредили машины: налоговая в Белгороде не попадала под обстрел

Posted 14 ноября, 14:49
Published 14 ноября, 14:49
Modified 14 ноября, 14:52
Updated 14 ноября, 14:52
Издание «Абирег» рассказало, что в результате обстрела Белгорода днём 14 ноября снаряды повредили и здание белгородской налоговой. Якобы были и раненые сотрудники службы. Однако губернатор Вячеслав Гладков сообщил только о двух пострадавших.
У мужчины осколочное ранение грудной клетки, за медицинской помощью он обратился в больницу сам через несколько часов, от госпитализации отказался. У женщины контузия и баротравма.
В 21 квартире девяти многоквартирных домов и в четырёх частных домах были выбиты окна. В пяти коммерческих объектах повреждено остекление, а в одном из них также повреждён навес. Количество повреждённых автомобилей — 25.
С редакцией Бел.Ру связались представители налогового органа, там пояснили, что здания УФНС не повреждены, а сотрудники не пострадали. «Различные повреждения зафиксированы на нескольких автомобилях сотрудников», — сообщили в УФНС России по Белгородской области.