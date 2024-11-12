«Ещё один шанс», слёзы радости и сюрприз: Рома Скробот снова выйдет на сцену «Голоса»

Posted 12 ноября, 15:30
Published 12 ноября, 15:30
Modified 12 ноября, 15:32
Updated 12 ноября, 15:32
8 ноября на «Голос.Дети» выступила команда последнего наставника, Jony. Начала этап «Поединки» команда Димы Билана, Юлии Карауловой — оказалась в середине между этими эфирами.
На музыкальном шоу Белгородскую область представил Рома Скробот. Мария Кореева, тоже жительница Белгорода, после «Поединков» выбыла. Рома смог пройти дальше и попал в «Песню навылет». Однако там его ждала неудача. Из пяти сокомандников в полуфинал смогли пройти лишь двое. Мальчик в их число, к сожалению, не попал.
Несмотря на это, его выступление вместе с Викторией Болотских и Ариной Рузмановой с песней «Шоколадка» Ксении Минаевой, раскрыло юного белгородца и девочек с другой стороны — как отличных артистичных певцов и ощутимой харизмой, которая не рвётся наружу так огненно, как у Ромы в его выступлении с кавером на Higway To Hell от AC/DC, но всё же ярко и довольно мило.
Однако после отбора двух участников, которые пройдут в финал «Голоса» от команды Jony, девятерых ребят, не прошедших «Песню навылет», ждал неожиданный сюрприз. О нём объявили как раз 8 ноября. Ирина Скробот, как и другие родители и некоторые из детей, знала о том, что это объявление будет.
О проведении дополнительного этапа, где выбывшим участникам дадут второй шанс попасть в финал, белгородка рассказала и журналистам Бел.Ру. До выхода эпизода в эфир о нём говорить запретили. Как и о новом образе Ромы, которым так долго «дразнили». Но и тут наши журналисты успели узнать о нём первыми, за день до выхода эпизода от 2 ноября.
Но эффект неожиданности на Ирину всё же подействовал. Как она говорит, съёмку данной части выпуска не видела и даже не знала, что записывать её запланировали именно в тот момент.
После вылета Ромы из шоу женщина не виделась с сыном вплоть до завершения эфира:
«Организаторы забрали его, мы и объяснить ничего не успели ему».
Поэтому со всей бурей эмоций Роме пришлось справляться за кулисами самому, следом вспоминает Ирина Скробот.
«Ромка, по-моему, заплакал в конце. Потом он выбежал к нам и там точно расплакался. Говорит: „Я счастлив, мне дали ещё один шанс“. Он молодец! Стойко и без слёз! Только вот от радости были! Я знала, что если вышел из троек — это ещё не всё! Но мы не говорили ему, потому что выбрать не нас могли», — пишет мама мальчика, во всём его поддерживающая.