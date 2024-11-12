«Ещё один шанс», слёзы радости и сюрприз: Рома Скробот снова выйдет на сцену «Голоса»

Несмотря на это, его выступление вместе с Викторией Болотских и Ариной Рузмановой с песней «Шоколадка» Ксении Минаевой, раскрыло юного белгородца и девочек с другой стороны — как отличных артистичных певцов и ощутимой харизмой, которая не рвётся наружу так огненно, как у Ромы в его выступлении с кавером на Higway To Hell от AC/DC, но всё же ярко и довольно мило.