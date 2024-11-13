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Posted 13 ноября, 14:28

Published 13 ноября, 14:28

Modified 13 ноября, 14:30

Updated 13 ноября, 14:30

Стало известно имя нового гендиректора ООО «ГК Агро-Белогорье»

«Русагро» представило гендиректора «Агро-Белогорья» после новости о слиянии

13 ноября 2024, 14:28
Фото: Изображение Midjourney. Стало известно имя нового гендиректора ООО «ГК Агро-Белогорье»
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Новости Белгорода
На пост генерального директора назначили Дмитрия Лабурцева, который с 2021 года работал на «Русагро». Подробности сообщили в группе компаний.

Сотрудникам Группы компаний «Агро-Белогорье» представили нового генерального директора: им стал Дмитрий Лабурцев. Он начал исполнять свои обязанности с 12 ноября.

Лабурцев имеет высшее юридическое образование Волгоградской академии государственной службы и степень магистра по специальности «Агроном» Саратовского государственного аграрного университета.

Он с 2010 года занимал руководящие должности на различных агропромышленных предприятиях, а с 2021 года возглавлял сельскохозяйственное бизнес-направление «Русагро».

Дмитрий ЛабурцевДмитрий Лабурцев
Дмитрий Лабурцев. Фото: сайт «Русагро»

Отметим, что только сегодня, 13 ноября, стало известно о закрытии сделки по консолидации 100% долей «ГК Агро-Белогорье». Теперь все их части находятся под контролем «Русагро».

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