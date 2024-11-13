«Русагро» представило гендиректора «Агро-Белогорья» после новости о слиянии

Posted 13 ноября, 14:28
Published 13 ноября, 14:28
Modified 13 ноября, 14:30
Updated 13 ноября, 14:30
Сотрудникам Группы компаний «Агро-Белогорье» представили нового генерального директора: им стал Дмитрий Лабурцев. Он начал исполнять свои обязанности с 12 ноября.
Лабурцев имеет высшее юридическое образование Волгоградской академии государственной службы и степень магистра по специальности «Агроном» Саратовского государственного аграрного университета.
Он с 2010 года занимал руководящие должности на различных агропромышленных предприятиях, а с 2021 года возглавлял сельскохозяйственное бизнес-направление «Русагро».
Отметим, что только сегодня, 13 ноября, стало известно о закрытии сделки по консолидации 100% долей «ГК Агро-Белогорье». Теперь все их части находятся под контролем «Русагро».