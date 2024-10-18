Почему масло «Томмолоко» пропало из белгородских магазинов и появится ли вновь?

Маслоцех ЗАО «Томмолоко» не будет работать до января следующего года

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Сливочное масло — один из самых популярных продуктов в российских магазинах, даже несмотря на подорожание. Но у белгородцев появились проблемы с покупкой продукта: с прилавков исчезло масло «Крестьянское». Производитель рассказал, почему это произошло.