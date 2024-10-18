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Posted 18 октября, 12:22

Published 18 октября, 12:22

Modified 18 октября, 12:22

Updated 18 октября, 12:22

Маслоцех ЗАО «Томмолоко» не будет работать до января следующего года

Почему масло «Томмолоко» пропало из белгородских магазинов и появится ли вновь?

18 октября 2024, 12:22
Фото: группа «ТОММОЛОКО» в ВК

Маслоцех ЗАО «Томмолоко» не будет работать до января следующего года

Сюжет
Новости Белгорода
Сливочное масло — один из самых популярных продуктов в российских магазинах, даже несмотря на подорожание. Но у белгородцев появились проблемы с покупкой продукта: с прилавков исчезло масло «Крестьянское». Производитель рассказал, почему это произошло.

Масло «Крестьянское» пропало из белгородских магазинов. Производитель сообщил о прекращении реализации продукта с 14 октября текущего года и до середины января 2025 года.

На производственной линии произошла поломка, из-за чего ЗАО «Томмолоко» приостановил работу маслоцеха. Оборудование импортное, поставка необходимых комплектующих из-за границы может занять от трёх до шести месяцев.

В компании Бел.Ру ранее сообщили, что снова начнут делать на заводе сливочное масло после новогодних праздников.

Поломка случилась очень не вовремя, ведь с лета цена на масло выросла на 18%. Причиной стал дефицит молочного жира. Сейчас в Белгороде пачка стоит около 170 рублей.

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