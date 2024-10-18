Почему масло «Томмолоко» пропало из белгородских магазинов и появится ли вновь?

Posted 18 октября, 12:22
Published 18 октября, 12:22
Modified 18 октября, 12:22
Updated 18 октября, 12:22
Масло «Крестьянское» пропало из белгородских магазинов. Производитель сообщил о прекращении реализации продукта с 14 октября текущего года и до середины января 2025 года.
На производственной линии произошла поломка, из-за чего ЗАО «Томмолоко» приостановил работу маслоцеха. Оборудование импортное, поставка необходимых комплектующих из-за границы может занять от трёх до шести месяцев.
В компании Бел.Ру ранее сообщили, что снова начнут делать на заводе сливочное масло после новогодних праздников.
Поломка случилась очень не вовремя, ведь с лета цена на масло выросла на 18%. Причиной стал дефицит молочного жира. Сейчас в Белгороде пачка стоит около 170 рублей.