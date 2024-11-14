О проекте

Приграничные Белгород и Белгородская область практически с самого начала военного конфликта России с Украиной подвергаются обстрелам. Продолжительное время федеральные власти в инфополе «выражали озабоченность новому зверскому теракту», но не более, до некоторых времён, а именно до мая 2024 года.

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В одно время обстрелы областного центра усилились — ракетных опасностей, раненых, погибших стало больше. В мае ВС РФ начали создавать на территории Харьковской области так называемую буферную зону, а обстрелов стало меньше, чем весной 2024 года. Возможно, это связано и с другими причинами и положением дел в зоне СВО.

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Сейчас белгородцы, возможно, переживают в новую стадию конфликта. В конце лета создан отряд самообороны «Барс-Белгород», в который вошли в том числе заметные чиновники и даже священники . Но говорить о результатах пока рано, сейчас можно вспомнить о прошлом. Редакция Бел.Ру подготовила спецпроект — карту последствий обстрелов областной столицы за 2024 год, самый тяжёлый, с точки зрения оперативной обстановки, год специальной военной операции России, которая коснулась и Белгорода.

Собирать адреса решили с 29 декабря 2023 года. В 15:18 над городом сбили три ракеты HARM. Ночью 29-го вели обстрел 13-ю реактивными снарядами системы залпового огня. Основная «точка» прилёта — район ИЖС, улица Княгини Волковой №35А. Один человек погиб, четверо пострадали, центр и Крейда остались без воды. Всего в городе обнаружили повреждения в 16 частных жилых домах, 6 хозпостройках, 14 автомобилях. Именно поэтому, мы решили не начинать с общепризнанной точки невозврата — 30 декабря 2023 года.Редакция Бел.Ру собрала, установила и проанализировала последствия атак ВСУ на Белгород с 29 декабря 2023 года по 30 сентября 2024 года. Мы собрали всё в одно место, в наш новый спецпроект — «Карта обстрелов Белгорода за 2024 год». За это время было минимум 69 атак, которые оставили серьёзные последствия.

Что мы сделали для карты?

Чтобы собрать наиболее полные данные, журналистка Бел.Ру собирала фото и видео с последствиями из официальных каналов Вячеслава Гладкова, Валентина Демидова, также фото, которые редакция публиковала в нашем Telegram-канале, тем не менее это не значит, что все фото только официальные и Бел.Ру. Часто рассматривались фото других СМИ и медиа, которые тоже публиковались на Бел.Ру. В случае, если последствия по заявлениям властей были серьёзные, а в вышеназванных ресурсах не было данных, искали информацию и на других ресурсах.

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Как устанавливали адрес по фото?

Такая система ломается на районах ИЖС, которых в Белгороде немало. В посте напишут: «в юго-западном районе», а не «на улице N в юго-западном районе», это значит практически всегда путь в тупик. Единственное спасение — адресные таблички или видные здания.

Не брались во внимание мелкие последствия — горит трава, выбиты окна, пострадала машина или аналогичное, но нет фото. Если при этом есть пострадавшие, то обстрел в любом случае будет внесён, но без точного адреса: улица или район.

‍В этом помогают собственные воспоминания о прогулках по городу — фасад знакомого здания, необычное окно, забор или скамейка могут даже просто натолкнуть на мысль, где это может быть. Часто встречалось, что в публикации указывалась улица, а это сильно упрощает поиск по панорамам в онлайн-картах, есть также вывески, очень редко — таблички с адресами.

Имена погибших: где брали информацию?

Имена погибших и возраст иногда публиковал сам Гладков, как в случае с обстрелами 15 февраля и 12 мая, когда попали в здание «Магнита» и многоквартирный дом на Щорса, который впоследствии частично обрушился.Иногда устанавливали через свои источники или брали у коллег из «Фонаря», которые тоже ведут списки.

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Карту обстрелов Белгорода за 2024 год можно посмотреть по этой ссылке