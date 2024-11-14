Приграничные Белгород и Белгородская область практически с самого начала военного конфликта России с Украиной подвергаются обстрелам. Продолжительное время федеральные власти в инфополе «выражали озабоченность новому зверскому теракту», но не более, до некоторых времён, а именно до мая 2024 года.
В одно время обстрелы областного центра усилились — ракетных опасностей, раненых, погибших стало больше. В мае ВС РФ начали создавать на территории Харьковской области так называемую буферную зону, а обстрелов стало меньше, чем весной 2024 года. Возможно, это связано и с другими причинами и положением дел в зоне СВО.
Сейчас белгородцы, возможно, переживают в новую стадию конфликта. В конце лета создан отряд самообороны «Барс-Белгород», в который вошли в том числе заметные чиновники и даже священники . Но говорить о результатах пока рано, сейчас можно вспомнить о прошлом. Редакция Бел.Ру подготовила спецпроект — карту последствий обстрелов областной столицы за 2024 год, самый тяжёлый, с точки зрения оперативной обстановки, год специальной военной операции России, которая коснулась и Белгорода.
Собирать адреса решили с 29 декабря 2023 года. В 15:18 над городом сбили три ракеты HARM. Ночью 29-го вели обстрел 13-ю реактивными снарядами системы залпового огня. Основная «точка» прилёта — район ИЖС, улица Княгини Волковой №35А. Один человек погиб, четверо пострадали, центр и Крейда остались без воды. Всего в городе обнаружили повреждения в 16 частных жилых домах, 6 хозпостройках, 14 автомобилях. Именно поэтому, мы решили не начинать с общепризнанной точки невозврата — 30 декабря 2023 года.Редакция Бел.Ру собрала, установила и проанализировала последствия атак ВСУ на Белгород с 29 декабря 2023 года по 30 сентября 2024 года. Мы собрали всё в одно место, в наш новый спецпроект — «Карта обстрелов Белгорода за 2024 год». За это время было минимум 69 атак, которые оставили серьёзные последствия.
Чтобы собрать наиболее полные данные, журналистка Бел.Ру собирала фото и видео с последствиями из официальных каналов Вячеслава Гладкова, Валентина Демидова, также фото, которые редакция публиковала в нашем Telegram-канале, тем не менее это не значит, что все фото только официальные и Бел.Ру. Часто рассматривались фото других СМИ и медиа, которые тоже публиковались на Бел.Ру. В случае, если последствия по заявлениям властей были серьёзные, а в вышеназванных ресурсах не было данных, искали информацию и на других ресурсах.
Такая система ломается на районах ИЖС, которых в Белгороде немало. В посте напишут: «в юго-западном районе», а не «на улице N в юго-западном районе», это значит практически всегда путь в тупик. Единственное спасение — адресные таблички или видные здания.
Не брались во внимание мелкие последствия — горит трава, выбиты окна, пострадала машина или аналогичное, но нет фото. Если при этом есть пострадавшие, то обстрел в любом случае будет внесён, но без точного адреса: улица или район.
В этом помогают собственные воспоминания о прогулках по городу — фасад знакомого здания, необычное окно, забор или скамейка могут даже просто натолкнуть на мысль, где это может быть. Часто встречалось, что в публикации указывалась улица, а это сильно упрощает поиск по панорамам в онлайн-картах, есть также вывески, очень редко — таблички с адресами.
Имена погибших и возраст иногда публиковал сам Гладков, как в случае с обстрелами 15 февраля и 12 мая, когда попали в здание «Магнита» и многоквартирный дом на Щорса, который впоследствии частично обрушился.Иногда устанавливали через свои источники или брали у коллег из «Фонаря», которые тоже ведут списки.
Карту обстрелов Белгорода за 2024 год можно посмотреть по этой ссылке
Сегодня на базе Омского НПЗ компания «Газпром нефть» создала нефтехимический кластер, в который входит около десяти дочерних компаний, прописанных в Омске. Это делает «Газпром нефть» крупнейшим налогоплательщиком и одним из главных работодателей региона.
Помимо налогов, компания на протяжении всего периода деятельности, является крупнейшим социальным партнером региональной и городской власти. И так у всех на слуху их флагманские проекты по реновации улиц Чокана Валиханова, улицы Ленина, сквера им. Дзержинского, строительству новой G-Drive арены. Но и кроме них компания продолжает заботиться о родном городе.
Это крупные вложения в благоустройство и точечная грантовая поддержка инициатив активных жителей. Предприятие поддерживает проекты по улучшению городской среды в отдельных микрорайонах и дворах, проводит реконструкцию, ремонт и оснащение спортивных и художественных школ, музеев, детских библиотек и множества других культурных и спортивных объектов.
Предприятие координирует реализацию в Омской области масштабной программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
«Территориальная генерирующая компания №11», будучи дочерним предприятием крупнейшей российской энергетической компании ИНТЕР РАО, ведет свою работу в Омской области с 2005 года и за это время успела занять аж 60% рынка энергетики региона. В составе «ТГК-11» находятся и крупнейшие тепло- и энергогенерирующие объекты Омска - это ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5. Собственно, с ними труднее всего и приходится: в этом году, после очень напряженной зимы (а тогда из-за проблем с агрегатами ТЭЦ “остыло” практически полгорода) оборудование теплоэлектроцентралей ждет дорогостоящий ремонт - как с ним справятся энергетики мы узнаем уже совсем скоро - холода не за горами. Но вот сажу и воздушные примеси омичам еще точно придется потерпеть: перевести “котлы” на газ не получается уже долгое время, даже при участии федеральных властей. Ну, а совсем недавно в эпицентре скандала оказались и золоотвалы “ТГК-11”: компанию уличили в халатности, из-за которой вода с сооружений залила дачи горожан. Словом, энергетики оказались не в самой простой ситуации - но и им как-то удалось позаботиться о нашем городе.
“Транснефть – Западная Сибирь” - это дочернее предприятие “Транснефти”, с 1991 года обслуживающее магистральные нефтепроводы сразу в 5 регионах России: Тюменской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях и Красноярском крае - а ведь это очень обширные и суровые территории, по которым проложено более 3 478,08 км нефтепроводных магистралей и еще 1112,53 км – трубопроводов, по которым перекачивают уже продукты переработки нефти. К сожалению, были и моменты когда “черное золото” едва не стало причиной экологического бедствия: в январе 2023 года, неподалеку от деревни Луговая, подведомственный компании трубопровод дал течь и 60 “кубов” нефти выплеснулись наружу. Об аварии сообщили только спустя сутки. Хочется верить, что из ситуации сделали выводы и специалисты компании (а их, к слову, больше 3,5 тысяч) более не допустят повреждения и без того хрупкой экологии региона - чем не забота об омичах?
Сбер – сам по себе история: наследник банковских касс Российской Империи и Советского Союза ведет свою работу почти пару столетий – 183 года. И, более того, Омск тоже часть истории банка: именно здесь жил и учился председатель нынешнего правления Сбера - Герман Греф, и кроме того, столица Омской области - один из пяти городов, где работает единый распределительный контактный центр банка (а это несколько сотен рабочих мест для омичей).. Примечательно, что и масштабы деятельности у такого крупного предприятия “соответствующие”: Сбер ведет свою работу по всей России (и даже в новых регионах) и успевает заботиться о многих городах своего присутствия. Вклад в развитие Омска, кстати, тоже часть всероссийской деятельности банка, но без местной специфики не обходится: волонтеры компании неоднократно участвовали в озеленении Омска - пересаживая “приговоренные” к вырубкам деревья.
ПАО «ВТБ» - в отличие от старейшего банка России, ВТБ - это банк современной истории. Но своим традициям следует “прочно”: практически с момента своего появления, ключевым владельцем банка было именно государство - и сейчас 60% его акций принадлежит Правительству РФ. Тоже самое и с руководством: Андрей Костин уже 22 года остается председателем правления ВТБ. Увы, каких-либо ярких связей у банка с Омской областью нет - казалось бы, очередной регион присутствия. Однако это совершенно не мешает ВТБ заботиться об омичах - в рамках множества своих всероссийских социальных акций
Омскшина - часть группы компаний «Кордиант», который во время подготовки проекта выкупил холдинг «Севергрупп», принадлежащий Алексею Мордашову (4-е место в списке Forbes). Сегодня, АО «Кордиант» и входящие в него омские активы «Омскшина» и производственная площадка «Кордиант-Восток» — это уже настоящий производственный кластер из нескольких известных всему миру брендов “Bridgestone” и “Continental”. Но вот только известные бренды не всегда могут спасти от обычных трудностей бизнеса: загрязнения окружающей среды или кадрового голода. В 2021 году “Омскшина” вызывала множество вопросов у областной прокуратуры: предприятие сбрасывало в Омь опасные отходы, а очистные установки для воздуха работали со сниженной эффективностью - позже необходимые нарушения все же устранили. А вот с недостатком кадров проблема все еще не решена: возможно, соцпакет и удерживает уже нанятых работников, но где брать новых? Омичи потихоньку “примеряют” другие топонимы - в том числе из-за плохой экологии в городе. И, вероятно, пора позаботиться о тех, кто остается.
Социальный вклад Омскводоканала в 2024 году заметили все омичи - год выдался дождливый и система водоотведения не справлялась с нагрузкой. Порывов было так много, что экоактивисты ВООП даже нанесли аварии на отдельную карту. Изношенность объектов ЖКХ, к которым относятся в том числе сети водоотведения - одна из ключевых проблем мегаполисов России и в правительстве РФ даже разрабатывают специальную программу софинансирования замены сетей. Однако, в этом году программа не была принята и ОмскВодоканал в одиночку не смог справиться с проблемой. Или не захотел, потому что средства у них, кажется, были. СМИ писали, что материнская компания «Росводоканал» приобрела еще один актив в Томске. Хотя эти средства могли бы пойти на модернизацию сетей в Омске. Более того, областная прокуратура подала на компанию в суд с иском на 4 млрд рублей - недополученные инвестиции, которые Водоканал должен был вложить в ремонт сетей по договору аренды. Балансируя на грани фола, компании все же удалось поучаствовать в развитии Омска.
Кроме больших и известных компаний, остающихся "на слуху" даже у самых далеких от новостной повестки омичей, неоценимый вклад в заботу о своих согражданах и родном городе стараются внести и местные предприятия. И, должны отметить, мэр Омска, Сергей Шелест поручил и доверил им в рамках своего проекта "Меценатство" одну из самых важных задач - обеспечить омские школы качественным и столь необходимым ремонтом.
И, как мы выяснили, чтобы позаботиться о юных омичах, совсем не обязательно заниматься исключительно строительным бизнесом или похожей деятельностью - свою усилия для благополучия учебных заведений приложили автодилеры, промышленные предприятия, производители продуктов, научно-производственные предприятия и даже добровольная пожарная дружина. Такой хороший пример просто обязан быть "заразительным".
Кстати, о “пометках карандашом”. Не все компании пошли нам навстречу и предоставили информацию о своих социальных проектов для омичей, что очень печально: и горожане про них не узнают, и наш профессиональный интерес подвели (и это мы умолчим про полный срыв личного распоряжения Президента РФ).
Но сбоку, “на полях”, все же расскажем, с кем мы не смогли связаться. Среди достаточно крупных организаций можно выделить “Альфа банк”: это четвертая в России по размеру капитала банковская организация, управляемая “Альфа Групп”. Мы уверены, что у них есть социальные инвестиции, возможно не хуже, чем у Сбера или ВТБ. Но их ответственные маркетологи предпочли промолчать.
Ключевыми же фигурами “красного банка” являются Олег Сысуев - председатель совета директоров и Андрей Соколов, председательствующий в правлении банка.
Ключевой фигурой “красного банка” в Омской области является региональный управляющий Павел Гимбатов.
Есть в этом списке и компании практически с мировым именем - например, AB InBev Efes - это огромная империя с активами по всему миру. Их новости приводят в восторг: в Мексике, например, они полностью перешли на возобновляемые источники энергии. Вау! А в Омске? Омский завод - это один из крупнейших налогоплательщиков региона. Но на этом, кажется, все.
Увы, не ответили нам и другие всероссийские предприятия: например, “Первая грузовая компания”, оперирующая железнодорожной логистикой. Эта компания появилась в 2007 году и с тех пор стремится стать первой и в бизнесе. Сейчас ей руководит Олег Романов - его назначение состоялось совсем недавно.
И что особенно грустно, нам не удалось поговорить с представителями ключевых омских предприятий - например, заводом “Омсктехуглерод”, принадлежащем “Омск Карбон Групп”. Другое предприятие, не откликнувшееся на наш запрос - это “Сибгазстройдеталь”, обеспечивающее надежными трубопроводами нефте- и газоперерабатывающие отрасли по всей стране. Сейчас руководство этой компанией осуществляет Евгений Кравченко.
И закрывают этот список строительные компании: девелопер “Брусника”, пришедший в Омск из Екатеринбурга и занимающийся сейчас возведением “Кварталов Драверта” на Левобережье. Они заявляли о планах на благоустройство променада на бульваре Архитекторов, а также обещали разбить сквер рядом со своим ЖК.
Крупнейший в регионе застройщик «Эталон», аффилированный с АФК Системой Владимира Евтушенкова. «Эталон» планировали благоустройство парка 300-летия Омска - прекрасное начинание, которое так и осталось декларацией.
Наконец, омский застройщик “Стройбетон” - компания, которая наладила собственное производство необходимых строительных конструкций, и конечно же, создавшая 26 тысяч квартир в Омске. Но вот добрая, не прибыльная, но очень важная сторона их дел, как и раньше остается под завесой молчания пресс-служб.
Есть в этом списке и исключение - «Россети Сибирь». Нужно отдать им должное, дали официальный ответ: «Раньше у нас была возможность на отдельные социальные проекты направлять средства из дополнительной выручки. Но в настоящее время в сложившейся непростой макроэкономической ситуации доп. выручка также направляется на поддержание электросетевого хозяйства. Поэтому участие в социальных программах исключено полностью». А также добавили, что поддерживают среди своих сотрудников волонтерство.