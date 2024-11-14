О проекте

Приграничные Белгород и Белгородская область практически с самого начала военного конфликта России с Украиной подвергаются обстрелам. Продолжительное время федеральные власти в инфополе «выражали озабоченность новому зверскому теракту», но не более, до некоторых времён, а именно до мая 2024 года.

В одно время обстрелы областного центра усилились — ракетных опасностей, раненых, погибших стало больше. В мае ВС РФ начали создавать на территории Харьковской области так называемую буферную зону, а обстрелов стало меньше, чем весной 2024 года. Возможно, это связано и с другими причинами и положением дел в зоне СВО.

Сейчас белгородцы, возможно, переживают в новую стадию конфликта. В конце лета создан отряд самообороны «Барс-Белгород», в который вошли в том числе заметные чиновники и даже священники . Но говорить о результатах пока рано, сейчас можно вспомнить о прошлом. Редакция Бел.Ру подготовила спецпроект — карту последствий обстрелов областной столицы за 2024 год, самый тяжёлый, с точки зрения оперативной обстановки, год специальной военной операции России, которая коснулась и Белгорода.
Собирать адреса решили с 29 декабря 2023 года. В 15:18 над городом сбили три ракеты HARM. Ночью 29-го вели обстрел 13-ю реактивными снарядами системы залпового огня. Основная «точка» прилёта — район ИЖС, улица Княгини Волковой №35А. Один человек погиб, четверо пострадали, центр и Крейда остались без воды. Всего в городе обнаружили повреждения в 16 частных жилых домах, 6 хозпостройках, 14 автомобилях. Именно поэтому, мы решили не начинать с общепризнанной точки невозврата — 30 декабря 2023 года.Редакция Бел.Ру собрала, установила и проанализировала последствия атак ВСУ на Белгород с 29 декабря 2023 года по 30 сентября 2024 года. Мы собрали всё в одно место, в наш новый спецпроект — «Карта обстрелов Белгорода за 2024 год». За это время было минимум 69 атак, которые оставили серьёзные последствия.

Что мы сделали для карты?

Чтобы собрать наиболее полные данные, журналистка Бел.Ру собирала фото и видео с последствиями из официальных каналов Вячеслава Гладкова, Валентина Демидова, также фото, которые редакция публиковала в нашем Telegram-канале, тем не менее это не значит, что все фото только официальные и Бел.Ру. Часто рассматривались фото других СМИ и медиа, которые тоже публиковались на Бел.Ру. В случае, если последствия по заявлениям властей были серьёзные, а в вышеназванных ресурсах не было данных, искали информацию и на других ресурсах.

Как устанавливали адрес по фото?

Такая система ломается на районах ИЖС, которых в Белгороде немало. В посте напишут: «в юго-западном районе», а не «на улице N в юго-западном районе», это значит практически всегда путь в тупик. Единственное спасение — адресные таблички или видные здания.
Не брались во внимание мелкие последствия — горит трава, выбиты окна, пострадала машина или аналогичное, но нет фото. Если при этом есть пострадавшие, то обстрел в любом случае будет внесён, но без точного адреса: улица или район.
‍В этом помогают собственные воспоминания о прогулках по городу — фасад знакомого здания, необычное окно, забор или скамейка могут даже просто натолкнуть на мысль, где это может быть. Часто встречалось, что в публикации указывалась улица, а это сильно упрощает поиск по панорамам в онлайн-картах, есть также вывески, очень редко — таблички с адресами.

Имена погибших: где брали информацию?

Имена погибших и возраст иногда публиковал сам Гладков, как в случае с обстрелами 15 февраля и 12 мая, когда попали в здание «Магнита» и многоквартирный дом на Щорса, который впоследствии частично обрушился.Иногда устанавливали через свои источники или брали у коллег из «Фонаря», которые тоже ведут списки.

Карту обстрелов Белгорода за 2024 год можно посмотреть по этой ссылке

29.12.2023
30.12.2023
Мультстудия «Экоград»
29 декабря 2023 года Белгород атаковали 13-ю реактивными снарядами системы залпового огня. Четыре человека пострадало. 10-летняя девочка была в состоянии средней тяжести, с осколочным ранением ягодичной области, у женщины осколочное ранение височной области, у одного мужчины осколочные ранения головы, у второго мужчины — контузия.

На улице Княгини Волковой прямое попадание в дом, на пяти участках водопровода и газопровода выявили повреждения. Центр и Крейда остались без воды. Всего в городе обнаружили повреждения в 16 частных жилых домах, 6 хозпостройках, 14 автомобилях.

Число пострадавших - 4

Погибшие: Александр
Журавлёв (возраст неизвестен), игрок в регби.
Чем ударили: 13 реактивных снарядов системы залпового огня
13 РСЗО «Вампир»
30 декабря 2023 года Белгород обстреляли двумя снарядами «Ольха» и «Вампирами». Погибло 25 человек, ранено 109. В 457 квартирах шестидесяти МКД и в 12 ИЖС выявили повреждения. Были атакованы коммерческие объекты и социальные учреждения.

Пострадавших: 109
Погибшие: Александра Лычёва, 30 лет.  Ольга Викторовна Федрунова, 63 года. Виктория Величко (Потрясаева), 35 лет. Дмитрий Ряполов, 35 лет Надежда Ряполова, 32 года Герман Ряполов, 1 год. Андрей Лаптев, 37 лет, Михаил Иванкив, 22 года, Михаил Юрьевич Конопицин, 27 лет, Юлия Медведева, 43 года, Анастасия Медведева, шесть лет, Надежда Несветаева, 67 лет, Июлиана Перезолова, 29 лет, Ярослав Перезолов, семь лет, Алексей Жигалов, 29 лет, Наталья Чебунина, 44 года, Александр Андреевич Яровой, 73 года, Юрий Евгеньевич Жидков, 63 года, Ева Зверева, 4 года, Александр Аладьин, 39 лет, Михаил Присадов, 35 лет, Майя Борисовна Жаркова, 66 лет, Владимир Викторович Сомов, 53 года

Николая Чумичова 39
Народный бульвар 63А
Попова 26/45
Преображенская 78
50-летия Белгородской области 17, 11
Соборная площадь
Проспект Богдана Хмельницкого 81
Попова 36
Народный бульвар 57
Преображенская 63Б
Народный бульвар 74
Проспект Славы 47
Николая Островского 19В
50-летия Белгородской Области 13А
Парковая 4
Николая Чумичова 38
Проспект Славы 41
Проспект Славы 43
Преображенская 84
Попова 34
Парковая 5
Преображенская 86
Белинского 4Б
Костюкова 46А
«Ольха» и «Вампиры»
При поддержке Омского НПЗ создана мультстудия в библиотеке им. Н.К. Крупской. Дети и подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, учатся создавать экологические мультфильмы. В доступной игровой форме затрагиваются экологические темы.
«Ольха» и «Вампиры»
02.01.2024
02.01.2024
02.01.2024
04.01.2024
08.01.2024
15.01.2024
ул. Студенческая 2В

 2 января под обстрел из РСЗО "Ольха" попала улица Студенческая. Погиб один человек, ещё 11 получили ранения. Повреждения выявили в частном секторе, автомобилях, автобусе.

ул. Студенческая 1Тк2

 Автомобильный салон Mercedes,В Белгороде осколками повреждено торговое помещение и несколько автомобилей, автобус

ул. Студенческая

есть один пострадавший - у мужчины осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Состояние тяжелое. С контузией обратили жена и сын

ул. Студенческая 1к

 Мужчина и женщина были в машине. Попали под обстрел. поворот от Калинина на Студенческую

РСЗО «ОЛЬХА»
Широкая 1

Остановка и площадь перед центром народного творчества
7 РЗСО «Ольха» и 2 «Точка-У»
Ул. Драгунская

 Есть все признаки нарушения несущих конструкций

7 РЗСО «Ольха» и 2 «Точка-У»
4 января под атаку попал район Крейды. Два человека пострадало. Повреждения выявили в 92 квартирах десяти МКД, одном частном доме, четырёх хозсубъетах. Также осколками посекло 31 автомобиль.
10 воздушных целей
8 января десять «Вампиров» ударили рядом с «Сити Моллом». Пострадало три человека, в четырёх квартирах выбило окна, повреждены три хозобъекта, шесть автомобилей и газопровод
10 РЗСО «Вампир»
15 января два частных дома пострадало из-за атаки БПЛА.
БПЛА самолетного типа
07.02.2024
15.02.2024
Лаборатория гидравлики в ОмГАУ
7 февраля под атаку «Вампиров» попал район улицы Рабочей. Три человека пострадало. Повреждения выявлены в 54 квартирах пяти многоквартирных домов, 9 частных домовладениях и 11 хозсубъектах. Также повреждены 36 автомобилей.
12 РЗСО «Вампир»
15 февраля вновь атаковали из «Вампиров». Семь человек погибло, в том числе ребёнок. 19 человек ранены, среди них были дети.

В 154 квартирах 23 МКД выбиты окна, различные разрушения выявлены в 52 частных домовладениях, осколками повреждены 90 автомобилей. Также пострадали 5 хозсубъектов, 7 гаражей, манеж и сарай в районе улицы Спортивной и Плеханова.
14 РЗСО «Вампир»
Ремонт и восстановление лаборатории гидравлики ФГБОУ ВО «Омский ГАУ» в сумме 3 млн рублей.
Институтская площадь, 1
01.04.2024
06.04.2024
12.04.2024
1 апреля город обстреляли из дальнобойной РСЗО. Различные разрушения выявлены в 237 квартирах 32 МКД, 9 частных жилых домах, на 5 социальных объектах и 7 хозсубъектах. Повреждено 7 гаражей и 97 автомобилей. Пострадало 10 человек. На проспекте Ватутина прилёт был на парковку перед Русичем, на Шаландина, Горького и в Вологодском переулке.
17 РЗСО «Вампир»
6 апреля снаряды РСЗО повредили 242 квартиры в 37 многоквартирных домах, 19 хозяйствующих субъектов, 4 социально-значимых объекта и 46 автомобилей в районе Есенина и Щорса.
10 РЗСО «Вампир»
12 апреля после взрыва беспилотника ранены три человека. Различные повреждения получили два частных дома, один хозсубъект и 4 автомобиля.
БПЛА
04.05.2024
09.05.2024
11.05.2024
12.05.2024
13.05.2024
14.05.2024
17.05.2024
19.05.2024
25. 05.24
31.05.2024
4 мая после взрыва на улице Высочкого ранены семь человек. Повреждения выявили в 42 частных жилых домовладениях, также пострадали 12 автомобилей.
Неизвестно
9 мая после взрывов реактивных снарядов на Харгоре ранения получили 11 человек. Повреждены 84 квартиры в 26 МКД, один частный дом, три хозяйствующих субъекта, ЛЭП и 53 автомобиля.  
15 РЗСО «Вампир»
11 мая «вампиры» убили двоих жителей Белгорода, 28 человек получили ранения. Пострадали крыши четырёх домов. Повреждены 49 квартир в 22 домах и 4 коммерческих здания. Повреждения выявили в больнице, детской больнице, спортивном центре и школе. Ещё загорелись 6 машин, 21 машина повреждена. Под атаку попали дома и больница на Губкина, Королёва и проспекте Ватутина, а также спорткомплекс «Сирень» на Мокроусова.
21 РЗСО «Вампир» (ночью) + 12 РЗСО «Вампир» (вечером)
12 мая вечером после нового обстрела погибло три человека, пять ранено.

Повреждения зафиксированы в 17 квартирах 5 многоквартирных домов - выбиты окна, в одной из квартир сильно пострадал балкон. На территории частного жилого домовладения загорелась летняя кухня. Осколками посекло 5 автомобилей и несколько остановочных комплексов. Основные прилёты пришлись на бульвар Юности, Щорса и проспект Ватутина
8 РЗСО «Точка-У», 4 «Вампир», 2 «Ольха»
13 мая БПЛА врезался в дом на бульваре Юности.
16 РЗСО «Точка-У» + БПЛА
14 мая на Белгород снова летело несколько десятков снарядов РСЗО. 25  из них сбили. Повреждено остекление в 21 квартире 9 многоквартирных домов, посечены кровли в трех частных домах, выбиты окна и посечены фасады  школы №15 и одного коммерческого объекта, повреждены 6 автомобилей. Прилёты были в районе Щорса, Губкина
25 РЗСО «Вампир»
17 мая после взрывов «вампиров» пробиты кровля, перекрытие техэтажа и потолок в одной квартире многоквартирного дома.
14 РЗСО «Вампир»
19 мая в жилой дом влетел беспилотник. Ребёнок получил ранения и контузию. В шести квартирах повреждены балконные остекления и окна. Также поврежден один автомобиль. Адрес не назывался.
БПЛА
25 мая город атаковали «вампирами» и противокорабельной ракетой «Нептун». Ранения получили четыре человека.В 46 квартирах в 10 многоэтажных домах зафиксированы повреждения. Есть прямые попадания (2 квартиры в 2 МКД). Пострадали две школы, три коммерческих объекта. Три автомобиля посечены осколками, 2 сгорели полностью. Прилёты были в районе Есенина, Конева, бульвара Юности.
1 ПКР «Нептун» и 29 РСЗО «Вампир»
31 мая беспилотник влетел в дом на улице Губкина. Пострадало остекление в пяти квартирах. Также осколками посечены кровля и стены летнего павильона, который находится на территории детского сада. Поврежден автомобиль.
БПЛА
01.06.2024
23.06.2024
25.06.2024
28.06.2024
29.06.2024
1 июня осколки сбитых целей упали на пляж «Берега»Повреждён один МКД, 13 ИЖС и  21 автомобиль.
воздушные цели
23 июня после воздушной атаки ВСУ повреждения выявлены в 5 квартирах 4 МКД, 2 частных домах, одной надворной постройке, одном коммерческом объекте, также осколками посечены 2 автомобиля.
3 РЗСО «Вампир»
25 июня город атаковали несколько десятков беспилотников. Ранены двое мирных жителей. Повреждения получили шесть МКД, четыре частных дома, три коммерческих объекта и 17 машин.
29 БПЛА
28 июня после взрыва дрона пострадал мужчина — у него открытая рана бедра. Ещё один БПЛА упал на козырек социального объекта. В здании осколками посечены крыша и фасад.
2 дрона-камикадзе
29 июня беспилотник сбросил взрывное устройство на парковку у ж/д вокзала. Повреждения получила 1 квартира в МКД, здания 2 хозяйствующих субъектов и 9 транспортных средств.
БПЛА
01.07.2024
03.07.2024
04.07.2024
08.07.2024
1 июля в результате взрыва в Юго-Западном районе ранены семь человек. Различные повреждения выявлены в 39 частных домах: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Также повреждены  19 автомобилей. Обстрел вёлся из РСЗО Himars.
Взрыв
3 июля в результате обстрела из РСЗО повреждения выявлены в одной квартире многоквартирного дома, 9 частных домах, 4 торговых объектах и 25 автомобилях.
РСЗО
4 июля БПЛА упал в спальном микрорайоне без детонации.
БПЛА
8 июля обломки сбитой ракеты взорвались в районе городского стадиона. Погиб находившийся на остановке «Энергомаш» мужчина, двое ранены. Повреждения выявлены в 81 квартире 11 МКД, 4 частных домах, 3 торговых объектах, 2 административных зданиях и 80 автомобилях.
воздушная атака
12.03.2024
13.03.2024
14.03.2024
15.03.2024
16.03.2024
17.03.2024
18.03.2024
19.03.2024
20.03.2024
22.03.2024
23.03.2024
24.03.2024
27.03.2024
27.03.2024
31.03.2024
12 марта две атаки БПЛА. Один взорвался у здания городской администрации. Четыре человека пострадало. В здании мэрии выбиты 36 окон, повреждены фасад и входная группа.

В ходе второй атаки пострадавших нет. В Белгороде в районе ж/д вокзала на крышу торгового центра упал беспилотник. Повреждено одно авто.
БПЛА
13 марта один беспилотник врезался в многоквартирный дом на бульваре Первого салюта. В результате взрыва пострадавших нет, выбиты окна в нескольких квартирах и повреждены фасад и кровля здания.

Также от взрывной волны незначительные повреждения окон есть в двух соседних с МКД образовательных учреждениях.
БПЛА
14 марта район улиц Корочанская и Волчанская обстреляли «Вампирами», «Смерчами» и «Точкой-У». Погибло два человека. 11 ранено. В 11 частных домах, 2 квартирах в двух домах, одном здании судмедэкспертизы, в гостинице и спортзале тоже есть повреждения. Пострадало 53 машины. На Волчанской в машине погиб сотрудник налоговой. На Костюкова - женщина за рулём автомобиля.
8 РЗСО «Вампир»
15 марта 23 «Вампира» атаковали город в ходе трёх обстрелов. Погибло два человека, семь пострадало. Повреждения получили многоквартирные дома, «Сити Молл», автобус, МФЦ и другое в районе улиц Щорса и Есенина. Прилёты были в Сосновку и на улицу Рабочая.
23 РЗСО «Вампир»
16 марта после обстрела из РСЗО «Вампир» повреждены 106 квартир в 22 домах, один частный дом, гараж, два социальных объекта и два предприятия в районе улиц Будённого, Есенина и бульвара Юности, а также на улице Волчанской. Также повреждены 64 машины. Один человек погиб, трое получили ранения.
РЗСО «Вампир»
17 марта  после атаки дронов и обстрелов ракетами «Вампир» и «Ураган» повреждения получили 36 квартир в 17 многоквартирных домах, девять частных домов, три хозсубъекта и 12 автомобилей. Один человек погиб, трое пострадали в районах улиц Спортивная, Горького и Лермонтова.
БПЛА, РЗСО «Вампир» и «Ураган»
18 марта в результате трёх обстрелов с применением «Вампира» и «Ольхи» пострадало шесть человек в районе улиц Заслонова, Серафимовича , Производственной и Макаренко. Погибших нет. Различные повреждения в 26 квартирах, в 19 частных домах, на одном социально значимом объекте и в 27 хозяйствующих субъектах. Также повреждены один гараж, 3 теплицы, две хозпостройки, одна стела, открытая стоянка, две единицы производственного оборудования. Повреждены 63 автомобиля.
18 РЗСО «Вампир», 2 «Ольха», 1 «Град»
19 марта после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ осколками незначительно повреждена кровля и выбиты окна в складском помещении на территории промпредприятия и машина на улице Волчанской.
19 РЗСО «Вампир», 1 «Точка-У», 1 «Patriot»
20 марта после обстрела из «Вампира» погиб один человек, двое ранены. Различные разрушения получили 41 квартира в 16 МКД на улице Макаренко, три социальных объекта, 5 хозяйствующих субъектов и 38 автомобилей.
10 РЗСО «Вампир»
22 марта в ходе обстрела «Вампиров» погиб один человек, два пострадали. Различные разрушения выявлены в 276 квартирах 29 МКД, 10 частных домовладениях, на 5 социальных объектах и 7 хозсубъектах. Также повреждены 127 автомобилей и 2 хозпостройки в районах Есенина, бульвара Юности, Будённого, 60 лет Октября, Губкина.
25 РЗСО «Вампир»
23 марта Белгород вновь попал под атаки «Вампиров». Погиб один человек, семь пострадало. Различные разрушения выявлены в 214 квартирах 32 МКД, 34 частных домовладениях, одной хозпостройке, на 3 социальных объектах и 9 хозсубъектах. Также повреждено 40 автомобилей. Под атакую попал центр города, в том числе району улиц Преображенская, Трубецкого и Чумичова
11 РЗСО «Вампир»
24 марта после воздушной атаки ВСУ пострадали 4 человека. Различные разрушения выявлены в 29 квартирах 14 МКД, 11 частных жилых домовладениях, на одном хозсубъекте. Также повреждено 17 автомобилей. Основные последствия пришлись на улицу Костюкова.
22 РЗСО «Вампир»
27 марта в административное здание врезался БПЛА противника. В результате взрыва пострадали 2 человека. В здании выбиты окна на 3 и 4 этажах, посечен фасад, поврежден один автомобиль.
БПЛА
27 марта после обстрела разрушения выявлены в 93 квартирах 24 МКД, на 4 социальных объектах и одном хозсубъекте. Также повреждены два гаража и 36 автомобилей. Основные прилёты — бульвар Юности, Есенина, пострадала также Белгород-Арена
15 РЗСО «Вампир» + БПЛА
31 марта город снова атаковали «Вампирами». Выбиты окна в одной квартире многоквартирного дома, повреждены 18 частных домов Осколками посечено три автомобиля. Пострадал один человек. Все повреждения пришлись на микрорайн Репное
10 РЗСО «Вампир»
08.08.2024
30.08.2024
8 августа во время воздушной атаки на город ранены два человека. Выбиты окна в 54 квартирах 9 МКД. Пострадали 12 частных домов, 61 автомобиль, 4 социальных объекта, в том числе детский сад, и 4 коммерческих объекта в районе улицы Макаренко.
-
30 августа город после трёхнедельного перерыва снова попал под обстрел из РСЗО Vampire. Пять человек убиты, 37 получили ранения. Повреждения есть в 53 квартирах в 15 МКД. Также пострадали 47 автомобилей, два социальных и два коммерческих объекта, один инфраструктурный объект и три гаража. Полностью сгорел один легковой автомобиль. Прилёты были в районе Есенина, Щорса, возле «Сити Молла» и напротив ТЦ — домах на Благодатной
РЗСО «Вампир»
01.09.2024
02.09.2024
08.09.2024
16.09.2024
24.09.2024
1 сентября в результате обстрела из РСЗО ранены восемь человек, в том числе двое детей. В районе Магистральной и Молодёжной в результате воздушной атаки на парковке сгорели 3 автомобиля. Прилёты были также на Харгоре ближе к центру Белгорода. Повреждены 24 квартиры в 4 МКД, 23 частных дома, надворная постройка, 14 автомобилей, 2 коммерческих объекта, торговый объект и производственный объект. Что летело на город - не уточнялось, но вероятно - это были снова «вампиры».
-
2 сентября в городе пришлось отменить очные занятия из-за очередных прилётов. Зафиксированы повреждения в 5 квартирах 5 МКД, 41 частном доме, 11 автомобилях, 2 хозобъектах, одном коммерческом и одном социальном объектах в районе Горького - это был детский сад.
-
8 сентября во время обстрела из РСЗО обошлось без пострадавших. Повреждены 9 МКД, 4 частных дома и два офисных здания. Осколками посечены 12 легковых автомобилей. Также в городе произошло возгорание сухой травы.
-
16 сентября во время обстрела из РСЗО один человек погиб, восемь ранены. В 21 МКД повреждено остекление. На территории 4 частных домовладений выбиты окна, посечены кровли и фасады. Также повреждён газопровод. Прилёты были опять в районе Есенина и бульвара Юности.
предположительно, РЗСО «Вампир»
24 сентября в ходе обстрела ранены шесть мирных жителей. Зафиксированы повреждения одной квартиры в МКД, 75 частных домов, 14 надворных построек, 37 автомобилей, водопровода и линии газоснабжения. В восьмой раз повреждения получила теплица Белгорблагоустройства в Сосновке.
РЗСО «Вампир»
02.10.2024
19.10.2024
21.10.2024
28.10.2024
2 октября Белгорода атаковали БПЛА. Один из них попал в ТЦ «РИО» -- это подтвердили Бел.Ру и в самом торговом центре. Кроме того, были повреждены три автомобиля. Пострадал один человек.
БПЛА
19 октября над Белгородом сбили БПЛА. Ранена одна женщина.Повреждён социальный объект, частное домовладение, газопровод и 31 автомобиль. Адрес не назывался.
БПЛА
21 октября под атаку ВСУ попал микрорайон Репное. Ранена одна женщина. Повреждены 63 частных домовладения, 10 квартир в 2 МКД, 16 автомобилей, один автобус и производственное предприятие.
-
28 октября беспилотник атаковал многоквартирный дом на Харьковской горе. В результате атаки ранена женщина. Повреждения выявлены в 36 квартирах двух многоквартирных домов. Осколками посечены три автомобиля.
БПЛА
Фильтр компаний
декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь

Участники

Сегодня на базе Омского НПЗ компания «Газпром нефть» создала нефтехимический кластер, в который входит около десяти дочерних компаний, прописанных в Омске. Это делает «Газпром нефть» крупнейшим налогоплательщиком и одним из главных работодателей региона.

Помимо налогов, компания на протяжении всего периода деятельности, является крупнейшим социальным партнером региональной и городской власти. И так у всех на слуху их флагманские проекты по реновации улиц Чокана Валиханова, улицы Ленина, сквера им. Дзержинского, строительству новой G-Drive арены. Но и кроме них компания продолжает заботиться о родном городе.

Это крупные вложения в благоустройство и точечная грантовая поддержка инициатив активных жителей. Предприятие поддерживает проекты по улучшению городской среды в отдельных микрорайонах и дворах, проводит реконструкцию, ремонт и оснащение спортивных и художественных школ, музеев, детских библиотек и множества других культурных и спортивных объектов.

Предприятие координирует реализацию в Омской области масштабной программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

«Территориальная генерирующая компания №11», будучи дочерним предприятием крупнейшей российской энергетической компании ИНТЕР РАО, ведет свою работу в Омской области с 2005 года и за это время успела занять аж 60% рынка энергетики региона. В составе «ТГК-11» находятся и крупнейшие тепло- и энергогенерирующие объекты Омска - это ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5. Собственно, с ними труднее всего и приходится: в этом году, после очень напряженной зимы (а тогда из-за проблем с агрегатами ТЭЦ “остыло” практически полгорода) оборудование теплоэлектроцентралей ждет дорогостоящий ремонт - как с ним справятся энергетики мы узнаем уже совсем скоро - холода не за горами. Но вот сажу и воздушные примеси омичам еще точно придется потерпеть: перевести “котлы” на газ не получается уже долгое время, даже при участии федеральных властей. Ну, а совсем недавно в эпицентре скандала оказались и золоотвалы “ТГК-11”: компанию уличили в халатности, из-за которой вода с сооружений залила дачи горожан. Словом, энергетики оказались не в самой простой ситуации - но и им как-то удалось позаботиться о нашем городе.

“Транснефть – Западная Сибирь” - это дочернее предприятие “Транснефти”, с 1991 года обслуживающее магистральные нефтепроводы сразу в 5 регионах России: Тюменской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях и Красноярском крае - а ведь это очень обширные и суровые территории, по которым проложено более 3 478,08 км нефтепроводных магистралей и еще 1112,53 км – трубопроводов, по которым перекачивают уже продукты переработки нефти. К сожалению, были и моменты когда “черное золото” едва не стало причиной экологического бедствия: в январе 2023 года, неподалеку от деревни Луговая, подведомственный компании трубопровод дал течь и 60 “кубов” нефти выплеснулись наружу. Об аварии сообщили только спустя сутки. Хочется верить, что из ситуации сделали выводы и специалисты компании (а их, к слову, больше 3,5 тысяч) более не допустят повреждения и без того хрупкой экологии региона - чем не забота об омичах?

Сбер – сам по себе история: наследник банковских касс Российской Империи и Советского Союза ведет свою работу почти пару столетий – 183 года. И, более того, Омск тоже часть истории банка: именно здесь жил и учился председатель нынешнего правления Сбера - Герман Греф, и кроме того, столица Омской области - один из пяти городов, где работает единый распределительный контактный центр банка (а это несколько сотен рабочих мест для омичей).. Примечательно, что и масштабы деятельности у такого крупного предприятия “соответствующие”: Сбер ведет свою работу по всей России (и даже в новых регионах) и успевает заботиться о многих городах своего присутствия. Вклад в развитие Омска, кстати, тоже часть всероссийской деятельности банка, но без местной специфики не обходится: волонтеры компании неоднократно участвовали в озеленении Омска - пересаживая “приговоренные” к вырубкам деревья.

ПАО «ВТБ» - в отличие от старейшего банка России, ВТБ - это банк современной истории. Но своим традициям следует “прочно”: практически с момента своего появления, ключевым владельцем банка было именно государство - и сейчас 60% его акций принадлежит Правительству РФ. Тоже самое и с руководством: Андрей Костин уже 22 года остается председателем правления ВТБ. Увы, каких-либо ярких связей у банка с Омской областью нет - казалось бы, очередной регион присутствия. Однако это совершенно не мешает ВТБ заботиться об омичах - в рамках множества своих всероссийских социальных акций 

Омскшина - часть группы компаний «Кордиант», который во время подготовки проекта выкупил холдинг «Севергрупп», принадлежащий Алексею Мордашову (4-е место в списке Forbes). Сегодня, АО «Кордиант» и входящие в него омские активы «Омскшина» и производственная площадка «Кордиант-Восток» — это уже настоящий производственный кластер из нескольких известных всему миру брендов “Bridgestone” и “Continental”. Но вот только известные бренды не всегда могут спасти от обычных трудностей бизнеса: загрязнения окружающей среды или кадрового голода. В 2021 году “Омскшина” вызывала множество вопросов у областной прокуратуры: предприятие сбрасывало в Омь опасные отходы, а очистные установки для воздуха работали со сниженной эффективностью - позже необходимые нарушения все же устранили. А вот с недостатком кадров проблема все еще не решена: возможно, соцпакет и удерживает уже нанятых работников, но где брать новых? Омичи потихоньку “примеряют” другие топонимы - в том числе из-за плохой экологии в городе. И, вероятно, пора позаботиться о тех, кто остается.

Социальный вклад Омскводоканала в 2024 году заметили все омичи - год выдался дождливый и система водоотведения не справлялась с нагрузкой. Порывов было так много, что экоактивисты ВООП даже нанесли аварии на отдельную карту. Изношенность объектов ЖКХ, к которым относятся в том числе сети водоотведения - одна из ключевых проблем мегаполисов России и в правительстве РФ даже разрабатывают специальную программу софинансирования замены сетей. Однако, в этом году программа не была принята и ОмскВодоканал в одиночку не смог справиться с проблемой. Или не захотел, потому что средства у них, кажется, были. СМИ писали, что материнская компания «Росводоканал» приобрела еще один актив в Томске. Хотя эти средства могли бы пойти на модернизацию сетей в Омске. Более того, областная прокуратура подала на компанию в суд с иском на 4 млрд рублей - недополученные инвестиции, которые Водоканал должен был вложить в ремонт сетей по договору аренды. Балансируя на грани фола, компании все же удалось поучаствовать в развитии Омска. 

Кроме больших и известных компаний, остающихся "на слуху" даже у самых далеких от новостной повестки омичей, неоценимый вклад в заботу о своих согражданах и родном городе стараются внести и местные предприятия. И, должны отметить, мэр Омска, Сергей Шелест поручил и доверил им в рамках своего проекта "Меценатство" одну из самых важных задач - обеспечить омские школы качественным и столь необходимым ремонтом.

И, как мы выяснили, чтобы позаботиться о юных омичах, совсем не обязательно заниматься исключительно строительным бизнесом или похожей деятельностью - свою усилия для благополучия учебных заведений приложили автодилеры, промышленные предприятия, производители продуктов, научно-производственные предприятия и даже добровольная пожарная дружина. Такой хороший пример просто обязан быть "заразительным".

Кстати, о “пометках карандашом”. Не все компании пошли нам навстречу и предоставили информацию о своих социальных проектов для омичей, что очень печально: и горожане про них не узнают, и наш профессиональный интерес подвели (и это мы умолчим про полный срыв личного распоряжения Президента РФ).

Но сбоку, “на полях”, все же расскажем, с кем мы не смогли связаться. Среди достаточно крупных организаций можно выделить “Альфа банк”: это четвертая в России по размеру капитала банковская организация, управляемая “Альфа Групп”. Мы уверены, что у них есть социальные инвестиции, возможно не хуже, чем у Сбера или ВТБ. Но их ответственные маркетологи предпочли промолчать. 

Ключевыми же фигурами “красного банка” являются Олег Сысуев - председатель совета директоров и Андрей Соколов, председательствующий в правлении банка.

Ключевой фигурой “красного банка” в Омской области является региональный управляющий Павел Гимбатов.

Есть в этом списке и компании практически с мировым именем - например, AB InBev Efes - это огромная империя с активами по всему миру. Их новости приводят в восторг: в Мексике, например, они полностью перешли на возобновляемые источники энергии. Вау! А в Омске? Омский завод - это один из крупнейших налогоплательщиков региона. Но на этом, кажется, все.

Увы, не ответили нам и другие всероссийские предприятия: например, “Первая грузовая компания”, оперирующая железнодорожной логистикой. Эта компания появилась в 2007 году и с тех пор стремится стать первой и в бизнесе. Сейчас ей руководит Олег Романов - его назначение состоялось совсем недавно.

И что особенно грустно, нам не удалось поговорить с представителями ключевых омских предприятий - например, заводом “Омсктехуглерод”, принадлежащем “Омск Карбон Групп”. Другое предприятие, не откликнувшееся на наш запрос - это “Сибгазстройдеталь”, обеспечивающее надежными трубопроводами нефте- и газоперерабатывающие отрасли по всей стране. Сейчас руководство этой компанией осуществляет Евгений Кравченко.  

И закрывают этот список строительные компании: девелопер “Брусника”, пришедший в Омск из Екатеринбурга и занимающийся сейчас возведением “Кварталов Драверта” на Левобережье. Они заявляли о планах на благоустройство променада на бульваре Архитекторов, а также обещали разбить сквер рядом со своим ЖК.

Крупнейший в регионе застройщик «Эталон», аффилированный с АФК Системой Владимира Евтушенкова. «Эталон» планировали благоустройство парка 300-летия Омска - прекрасное начинание, которое так и осталось декларацией.

Наконец, омский застройщик “Стройбетон” - компания, которая наладила собственное производство необходимых строительных конструкций, и конечно же, создавшая 26 тысяч квартир в Омске. Но вот добрая, не прибыльная, но очень важная сторона их дел, как и раньше остается под завесой молчания пресс-служб. 

Есть в этом списке и исключение - «Россети Сибирь». Нужно отдать им должное, дали официальный ответ: «Раньше у нас была возможность на отдельные социальные проекты направлять средства из дополнительной выручки. Но в настоящее время в сложившейся непростой макроэкономической ситуации доп. выручка также направляется на поддержание электросетевого хозяйства. Поэтому участие в социальных программах исключено полностью». А также добавили, что поддерживают среди своих сотрудников волонтерство. 

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