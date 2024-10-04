Белгородцы задыхаются от гари, дроны атакуют регион, а проезд дорожает: итоги недели

Posted 4 октября, 17:17
Published 4 октября, 17:17
Modified 4 октября, 17:20
Updated 4 октября, 17:20
Уже в течение нескольких недель жители Белгорода жалуются на неприятные запахи и густой дым, вызванные возгораниями сухой травы и торфяников. Особенно сильно проблему ощутили утром пятницы. По данным регионального МЧС, это произошло из-за природных пожаров на территории Украины.
Министр природопользования Роман Татаринцев объяснил, что интенсивное горение лесов сейчас происходит в Харьковской области рядом с границей. На территории Белгородской области за последнее время был зарегистрирован лишь один ландшафтный пожар, который уже удалось потушить.
Представители ведомства подчеркнули, что основной причиной возникновения таких возгораний является человечески фактор. С учётом необычайно сухой погоды для осени в регионе, огонь распространяется очень быстро — со скоростью до одного метра в секунду.
С начала нового года в Белгородской агломерации, вероятно, произойдёт увеличение стоимости проезда в общественном транспорте на пять рублей.
Ожидается, что повышение тарифов вступит в силу с 1 января 2025 года. При этом, несмотря на увеличение цены, оплата картой останется более выгодной по сравнению с наличными.
Изменения коснутся только Белгорода и Белгородского района, так как полномочия министерства распространяются лишь на эти территории. Другие муниципалитеты будут самостоятельно решать вопрос о повышении тарифов.
Как отметил министр автодорог и транспорта Сергей Евтушенко, в ближайшее время проездные билеты вряд ли появятся — в планах министерства таких изменений нет.
Стоит напомнить, что обсуждения о повышении цен начались в сентябре. Заместитель губернатора Владимир Базаров ранее отмечал, что реальная стоимость поездки состявляет 58 рублей. Однако позже стало известно, что цена будет увеличена, но не до указанного уровня.
Вечер 2 октября в Белгородской области начался с тревожных событий. Около 21:00 в регионе была объявлена угроза атаки беспилотников. Дроны заметили в нескольких районах, включая те, которые не находятся в непосредственной близости к границе. Сообщения об их появлении поступали и из самого Белгорода.
Вскоре стало известно, что в столице региона после падения обломков дронов на крыше гаража возник пожар, охвативший мусор. В Ближней Игуменке загорелась баня на территории частного дома.
Очевидцы сообщали о возгораниях травы в Прохоровке и Комсомольском на фоне атак беспилотников. По информации МЧС, пожар также произошел в Строителе. Угрозу атаки БПЛА сняли только в 4:44.
Согласно данным Минобороны РФ, за ночь в Белгородской области было уничтожено 73 беспилотника. В общей сложности по всей России сбили 113 украинских дронов. Атаки также затронули соседние регионы — Воронежскую и Курскую области, где было сбито 25 и 14 беспилотников соответственно.
В конце сентября произошли изменения в составе владельцев компании «Агро-Белогорье». Часть активов предприятия передали холдингу «Русагро», который теперь контролирует 47,5% акций, согласно данным ЕГРЮЛ. Столько же осталось у Владимира Зотова, чей первоначальный пакет составлял 72,5%. Лариса Ковалёва по-прежнему является третьим совладельцем с долей в 5%.
В пресс-службе «Агро-Белогорья» сообщили Бел.Ру, что изменения в Едином государственном реестре юридических лиц, имеющие отношение к увеличению доли «Русагро», были внесены после решения арбитражного апелляционного суда. Однако Зотов, Ковалёва и компания «Агро-Белогорье» не согласны с этим решением и намерены его оспорить в вышестоящей инстанции.
Мы также попытались получить комментарий от «Русагро», но представители компании отказались предоставить какие-либо разъяснения.
Ранее суд удовлетворил требования «Русагро» о передаче холдингу права на выкуп 25% доли Зотова в «Агро-Белогорье». Зотов, Ковалёва и компания «Русский металл» пытались обжаловать это решение, но их апелляции отклонили. У сторон остаётся возможность оспорить это решение в течение двух месяцев в Арбитражном суде Центрального округа.
В свою очередь Лариса Ковалёва подала иск в суд против компании «Русагро» с требованием признать недействительным договор купли-продажи 22,5% доли в уставном капитале ГК «Агро-Белогорье», который был заключён между «Рос Агро ПЛС» и «Русагро». Она также запросила передачу прав и обязанностей покупателя этой доли по указанному договору. В рамках иска истец ходатайствовала о получении определённых документов от компаний «Рос Агро ПАС» и «Русагро».
Кроме того, Ковалёва просила применить меры по обеспечению иска, включая арест 22,5% доли, принадлежащей «Русагро» в «Агро-Белогорье», а также запрет на любые сделки с этой долей. Суд отклонил её просьбу, но истец подала апелляцию. Апелляционная инстанция отменила решение Арбитражного суда и запретила «Русагро» проводить какие-либо действия с принадлежащей ей долей до тех пор, пока судебное решение не вступит в законную силу.
Суд также предостерёг региональное УФНС от внесения изменений в ЕГРЮЛ по поводу прав «Русагро» на долю в уставном капитале «Агро-Белогорье» до вступления решения в силу. В остальной части иска Ковалёвой было отказано. Постановление вступает в силу с момента его принятия и может быть обжаловано в течение месяца.