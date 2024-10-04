Белгородцы задыхаются от гари, дроны атакуют регион, а проезд дорожает: итоги недели

В свою очередь Лариса Ковалёва подала иск в суд против компании «Русагро» с требованием признать недействительным договор купли-продажи 22,5% доли в уставном капитале ГК «Агро-Белогорье», который был заключён между «Рос Агро ПЛС» и «Русагро». Она также запросила передачу прав и обязанностей покупателя этой доли по указанному договору. В рамках иска истец ходатайствовала о получении определённых документов от компаний «Рос Агро ПАС» и «Русагро».