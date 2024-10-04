Горит, но не под Белгородом? В МЧС рассказали, что стало причиной гари и дыма с утра

В белгородском МЧС назвали причину появления гари и дыма

Сюжет МЧС

Уже несколько недель белгородцы жалуются на вонь и дым. Причиной стали возгорания сухой травы и торфяников. Но утром пятницы проблему жители ощутили особенно сильно. В региональном МЧС рассказали, почему.