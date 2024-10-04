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Posted 4 октября, 11:26

Published 4 октября, 11:26

Modified 4 октября, 11:28

Updated 4 октября, 11:28

Дым стоял в Белгороде и Белгородском районе всю ночь и утро

Горит, но не под Белгородом? В МЧС рассказали, что стало причиной гари и дыма с утра

4 октября 2024, 11:26
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»
Дым стоял в Белгороде и Белгородском районе всю ночь и утро

В белгородском МЧС назвали причину появления гари и дыма

Сюжет
МЧС
Уже несколько недель белгородцы жалуются на вонь и дым. Причиной стали возгорания сухой травы и торфяников. Но утром пятницы проблему жители ощутили особенно сильно. В региональном МЧС рассказали, почему.

Пятничным утром в Белгороде и других районах области жители заметили сильное задымление и запах гари. Жаловались также на странный желтоватый осадок. Как сообщили в региональном МЧС, причиной стали природные пожары на территории «сопредельного государства», очевидно, Украины.

Министр природопользования Роман Татаринцев уточнял, что интенсивное горение лесов происходит сейчас в Харьковской области в непосредственной близости к государственной границе.

На территории региона за последнее время был зарегистрирован только один ландшафтный пожар — в Шебекинском горокруге. Огонь удалось локализовать, открытого горения нет.

В ведомстве уточнили, что основной причиной подобных возгораний является человеческий фактор. При установившейся в Белгородской области нетипичной для осени сухой погоде пламя распространяется со скоростью один метр в секунду.

Сначала гарь и смог, а теперь желтоватый осадок беспокоит белгородцев. Опасен ли он?
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#МЧС#Пожарная безопасность#Новости Белгорода#Белгород#Задымление#Шебекинский горокруг#Гарь#Природные пожары
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