Горит, но не под Белгородом? В МЧС рассказали, что стало причиной гари и дыма с утра

Posted 4 октября, 11:26
Published 4 октября, 11:26
Modified 4 октября, 11:28
Updated 4 октября, 11:28
Пятничным утром в Белгороде и других районах области жители заметили сильное задымление и запах гари. Жаловались также на странный желтоватый осадок. Как сообщили в региональном МЧС, причиной стали природные пожары на территории «сопредельного государства», очевидно, Украины.
Министр природопользования Роман Татаринцев уточнял, что интенсивное горение лесов происходит сейчас в Харьковской области в непосредственной близости к государственной границе.
На территории региона за последнее время был зарегистрирован только один ландшафтный пожар — в Шебекинском горокруге. Огонь удалось локализовать, открытого горения нет.
В ведомстве уточнили, что основной причиной подобных возгораний является человеческий фактор. При установившейся в Белгородской области нетипичной для осени сухой погоде пламя распространяется со скоростью один метр в секунду.