Проезд 58 рублей и как жить без губернатора: итоги недели в Белгородской области?

Из-за оперативной обстановки, власти разработали специальные регламенты на случай непредвиденных ситуаций. В том числе и на случай гибели губернатора, чтобы такое ЧП не поставило работу в регионе на «стоп», а сейчас разрабатывается план на случай, если зимой в области не будет электричества из-за обстрелов.