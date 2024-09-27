Проезд 58 рублей и как жить без губернатора: итоги недели в Белгородской области?

Posted 27 сентября, 14:55
Published 27 сентября, 14:55
Modified 27 сентября, 14:57
Updated 27 сентября, 14:57
Военный обозреватель Геннадий Алёхин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, что ВСУ не будут заходить в Белгородскую область. Оснований так полагать несколько:
Он также отметил, что сейчас ВСУ в оборонительной позиции в Курской области. Вытеснить их можно наступлением, но его необходимо обдумать.
Замгубернатора Белгородской области Владимир Базаров рассказал, что реальная цена перевозки одного человека в общественном транспорте Белгородской агломерации — 58 рублей. Сейчас стоимость проезда для белгородцев — 25 рублей наличными и 20 рублей по карте.
В Белгороде не менялась цена билета уже пять лет, но бензин подорожал на 22%, дизельное топливо — на 27%, газомоторное топливо — на 16%, шины — на 46%, а расходные материалы, масла, фильтры и другие компоненты — в три с лишним раза.
Чиновник отметил, что это не значит, что стоимость проезда повысят до 58 рублей, но тарифы явно будут повышать, так как это необходимо. Но Базаров сообщил, что социальный фактор примут во внимание.
Напомним, что журналистка Бел.Ру ранее обсуждала с директором центра транспортного развития НИУ Высшей школы экономики Павлом Зюзиным ситуацию со стоимостью проезда в Белгороде. Эксперт также рассказал, что стоимость перевозки одного пассажира в подобных Белгороду областных центрах России — 70-80 рублей.
С 20 сентября Михаил Шейченко, возглавлявший управление образования в администрации Белгорода, покинул свой пост после трёх месяцев на должности. Как сообщается, ушёл он по собственному желанию.
Несмотря на такой небольшой срок работы, Шейченко запомнится белгородцам тем, что при нём произошло «громкое» увольнение десяти директоров школ Белгорода. Снятием педагогов с постов заинтересовалась прокуратура. На Михаила Шейченко завели административное дело по факту нарушения трудового законодательства (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ), а главе администрации города Валентину Демидову вынесено представление для того, чтобы нарушения устранили.
Десять приказов об увольнениях прокуратура опротестовала. В администрации города назвали эти кадровые изменения «плановой работой». Сейчас бывшим руководителям школ предложили занять другие вакантные должности в системе образования Белгорода. Это может быть вакансия заместителя директора или педагога.
Соответствующий план на случай смерти губернатора разработали в правительстве области. Об этом рассказал сам Вячеслав Гладков в интервью ИА «Регнум».
Из-за оперативной обстановки, власти разработали специальные регламенты на случай непредвиденных ситуаций. В том числе и на случай гибели губернатора, чтобы такое ЧП не поставило работу в регионе на «стоп», а сейчас разрабатывается план на случай, если зимой в области не будет электричества из-за обстрелов.
Во Второй Западный окружной военный суд уже поступили материалы дела по части 3 статьи 205 УК РФ в отношении украинского командира ракетной бригады Фёдора Ярошевича. По версии следствия, он в 2022 году отдавал приказы на обстрел региона ракетами «Точка-У». В результате этих действий погибли и пострадали мирные жители, а причинённый ущерб составил более 1,3 млрд рублей.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Грицков Евгений Викторович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел:
Телефон: +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email: [email protected] / [email protected]