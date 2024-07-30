По 20, но на плохом автобусе? Пришло ли время повышать стоимость проезда в Белгороде

Перевозчик ЕТК поддерживает высокий, даже на уровне России, стандарт сервиса пассажирских перевозок. И эти перевозки должны финансироваться. Для автобусников перевозка одного пассажира стоит в районе 70-80 рублей, проезд должен покрывать хотя бы половину от этой суммы, считает эксперт. Если проезд делать бесплатным или полубесплатным, то из бюджета нужно будет больше денег на покрытие расходов перевозчикам, а значит, другие сферы будут меньше финансироваться — медицина, благоустройство и т. п. Но есть ещё один вариант, если перевозчики не будут получать достаточное финансирование, — качество транспорта просто будет падать: меньше автобусов, ниже их класс, больше интервалы между транспортом.