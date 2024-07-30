По 20, но на плохом автобусе? Пришло ли время повышать стоимость проезда в Белгороде

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
В Белгороде обсуждают вопрос повышения стоимости проезда в общественном транспорте. О такой возможности заговорили в правительстве. Предложил такую меру заместитель губернатора Владимир Базаров. Всё это из-за снижения пассажиропотока в Белгородской агломерации и увеличения стоимости запасных деталей и горюче-смазочных материалов.
Решения ещё не приняли ни о сроках, когда повышения ожидать, ни о том, сколько придётся платить белгородцам.
Сейчас проезд в Белгороде стоит 20 рублей по карте и 25 рублей наличными. Стоимость не зависит от расстояния и остаётся всегда фиксированной. Проезд по агломерации, наоборот, оплачивается в зависимости от пройденных километров. При оплате наличными — 2,56 рублей за один километр пути, а при безналичной оплате — 2,2 рубля за километр.
Такой тариф действует с 2018 года, но в то время оплата по карте и наличкой была одинаковая. В 2019 году проезд подорожал для тех, кто платит наличкой.
Ранее проезд повышался ещё пять лет назад — в 2013 году. Тогда не было «привилегий» для владельцев банковских карт, они появились только в 2019 году, и тариф на проезд был единый — 15 рублей.
В 2010 году за проезд надо было отдать 10 рублей, а в 2008-м — 8 рублей.
Подробнее тарифы на проезд мы сравнивали с курсом доллара и средней заработной платой белгородцев в этом материале.
В Воронеже 18 июля утвердили новые тарифы на проезд в общественном транспорте — до 31 рубля при оплате картой и до 33 рублей при оплате наличными. Ранее было 26 и 28 рублей соответственно.
В Курске билет на общественный транспорт тоже недавно подорожал. С 1 января 2024 года при оплате картой проезд обойдётся в 27 рублей, а за «наличку» — 33 рубля. До этого — 25 и 31 рубль.
В Липецке 1 июня 2024 года тоже стоимость проезда увеличили: с 27 рублей до 29 рублей при оплате картой и с 32 рублей до 34 рублей при оплате наличными.
В 2021 году Белгородскую агломерацию перевели на брутто-контракты с перевозчиками, это тоже стало шагом в транспортной реформе. Автобусы перестали гоняться за количеством пассажиров, а контроль за соблюдением контрактов должен повысить качество оказываемых услуг. Появились валидаторы для безналичной оплаты, водителей одели в форму, расписание стало исполняться лучше. Несоблюдение условий контракта, таких как опоздание или отсутствие автобуса на маршруте, грозит штрафами.
Каждый год в Белгороде на брутто-контракты с перевозчиками выделяют 1 млрд 67,9 млн рублей. Но даже так часть дохода «автобусников» зависит от оплаты проезда жителями, поэтому снижение пассажиропотока ударило по перевозчикам.
В 2024 году, как ответили Бел.Ру в минтрансе, запросы на повышение тарифов проезда поступали от шести перевозчиков. То есть, от всех, кто возит пассажиров по автобусным маршрутам в Белгороде и пригородах.
Так, за июль–декабрь 2022 года в Белгородской агломерации перевезли 30,2 млн пассажиров, за весь 2023 год — 66,6 млн пассажиров, а за январь–май текущего года — только 19,3 млн людей. При таких темпах за год поток составит на четверть больше, чем за полгода в позапрошлом году.
По всей Белгородской области статистика выглядит ещё печальнее:
В Белгородской агломерации работает 134 маршрута, их обслуживает 514 автобусов. Оба этих показателя росли с каждым годом, но стоимость брутто-контракта оставалась неизменной.
Так, в июле–декабре 2022 года было 124 маршрута, на которых ходило 507 автобусов. В 2023 году маршрутов стало 132, а автобусов — 511.
При повышении количества маршрутов и автобусов перевозчики должны нанимать новых водителей и больше тратиться на топливо для машин, но из бюджета денег не стало поступать больше, а значит, издержки придётся сокращать: обслуживать автобусы реже, меньше тратить на уборку в машинах, реже выдавать премии водителям, считают в минтрансе.
В 2024 году в муниципалитетах Белгородской области закупили ещё 51 автобус на специальный казначейский кредит. В минтрансе Бел.Ру не ответили на вопрос о том, кто их будет использовать и на каких условиях.
Напомним, что недавно начальник ОПП сообщал, что на некоторых маршрутах имеется сильная нехватка водителей, из-за этого часть автобусов просто не выходит на рейс.
И вот мы разобрались, почему хотят повысить стоимость проезда, а что думают об этом белгородцы?
Редакция Бел.Ру опрашивала читателей о повышении стоимости проезда в Белгороде. Только 15% сообщили, что повышать цену билета надо. Из них 10% считают, что да, из-за того, что проезд уже пять лет не менялся в стоимости, а 5% — из-за того, что перевозчики терпят убытки из-за оперативной обстановки.
56% считают, что нельзя повышать тарифы из-за того, что сейчас и так большая финансовая нагрузка на белгородцев, а ещё 29% думают, что потери перевозчиков должен компенсировать бюджет.
Журналистка Бел.Ру поговорила с генеральным директором ООО «Маршрут» Еленой Грек. Она рассказала, что из-за снижения пассажиропотока в первом квартале 2024 года перевозчик получил меньше выручки на примерно 40 млн рублей. План на год был 430 млн, а по факту за первые три месяца выручка составила 62 млн рублей, вместо предполагаемой в 106 млн рублей. От плановой выручки отставание на треть.
ООО «Маршрут» обслуживает 47 маршрутов по 12 контрактам. За такие маршруты от правительства перевозчик должен получить 200 млн рублей.
Недостаток выручки приводит к ситуации, когда текущий и капитальный ремонт подвижного состава невозможно провести вовремя.
«Ежедневно выпуск на линию количества автобусов сокращается, что естественным образом вызывает у пассажиров недовольство. У коллег, которые также работают в рамках заключённых государственных контрактов, такие же финансовые проблемы», — отмечает руководитель транспортной компании.
Также гендиректор «Маршрута» отмечает, что наибольшее снижение пассажиропотока было в марте из-за оперативной обстановки, постоянных остановок во время сигнала «ракетная опасность», системного вывоза детей, дистанционного образования, оттока населения. С наступлением летнего периода из-за отпусков пассажиропоток также уменьшился.
«Таким образом, недополученная выручка, в совокупности с ростом затрат, связанных с удорожанием резины, ГСМ, топлива и запасных частей, в обозримом будущем приведёт к банкротству транспортных организаций, и соответственно, к остановке пассажирских перевозок на территории Белгородской агломерации. Считаю повышение стоимости провозной платы жизненно необходимым шагом, который если и не позволит выровнять финансовую сторону вопроса, то хотя бы позволит стабилизировать положение в вопросе обслуживания населения общественным транспортом по городским и пригородным маршрутам. Разумеется, в сложившейся обстановке наши пассажиры будут не согласны с таким предложением, но будем надеяться, что жители города согласятся с тем, что мера эта вынужденная», — рассказала Елена Грек.
Журналистка Бел.Ру поговорила с директором центра транспортного развития НИУ Высшей школы экономики Павлом Зюзиным о том, сколько должен стоить проезд и как отказ от повышения может сказаться на общественном транспорте Белгорода.
«То, что я услышал, от этого я в ужасе, если честно, стоимость проезда не может быть 20 рублей. В чём, значит, нюанс? 20 рублей — это недопустимая низкая стоимость оплаты проезда даже по сравнению с соседними областными центрами: с Курском, Орлом, Брянском. Проезд не должен стоить таких денег, по причине того, что общественный транспорт — это не мера социальной поддержки, это совершенно чётко», — начал специалист.
Общественный транспорт в современной России — это сервис, поясняет Павел Зюзин. Особенно это касается Белгорода, где уже прошла транспортная реформа.
Перевозчик ЕТК поддерживает высокий, даже на уровне России, стандарт сервиса пассажирских перевозок. И эти перевозки должны финансироваться. Для автобусников перевозка одного пассажира стоит в районе 70-80 рублей, проезд должен покрывать хотя бы половину от этой суммы, считает эксперт. Если проезд делать бесплатным или полубесплатным, то из бюджета нужно будет больше денег на покрытие расходов перевозчикам, а значит, другие сферы будут меньше финансироваться — медицина, благоустройство и т. п. Но есть ещё один вариант, если перевозчики не будут получать достаточное финансирование, — качество транспорта просто будет падать: меньше автобусов, ниже их класс, больше интервалы между транспортом.
«Либо это будет 20 рублей, который платит пассажир, а 50 рублей, который платит бюджет, снимая эти деньги с образования, с здравоохранения, благоустройства и из других сегментов. Либо это иное отношение — эти 50 рублей платит пассажир, а 20 рублей, в меньшей доле, снимаются с других направлений финансирования региональной инфраструктуры. Всё просто. То есть, это очень важно понимать, что деньги ниоткуда не берутся», — обращает внимание эксперт.
Но в случае повышения стоимости проезда необходимо вводить бесплатную пересадку. Иначе тем, кто приезжает в город несколькими автобусами, будет дорого. Также необходимо ввести проездной, чтобы сохранить доступность тем, кто ежедневно пользуется общественным транспортом.
«Я думаю, что это две неразрывно связанные между собой задачи, которые должны вместе реализовываться. Повышение стоимости оплаты проезда и введение единопроездного билета», — считает Зюзин.
Раньше российские блогеры и урбанисты называли Белгород за его транспортные решения и «самым лучшим городом России», и «самым смелым городом». Щорса стала первой в своём роде в России улицей, которая использовала систему Bus rapid transit, или метробус, на полную. На улице приоритет у автобуса: светофоры, пешеходные переходы и «выделенки» посреди дороги помогли разогнать общественный транспорт.
Реконструкция Щорса — смелое решение, которое похвалили со всех частей России, но, к сожалению, всё это быстро свернули из-за тех, кто не разобрался в работе такой системы и выражал недовольство.
Сейчас общественный транспорт Белгорода не прибавляет в привлекательности. Автобусы уже не ходят по расписанию из-за нехватки водителей, из-за оперативной обстановки транспорт может простоять на месте и целый день, экологически чистый транспорт — троллейбусы ликвидировали. По мнению эксперта, отказ от повышения стоимости проезда может привести к падению качества обслуживания.
«То есть, вообще в городе достигли высокого качества общественного транспорта, а качественный общественный транспорт требует достаточного финансирования. Иначе он просто не сможет заменять подвижной состав по результатам 10 лет эксплуатации. Просто эти автобусы будут отставлены, и всё, больше они не выйдут на улицу. Он будет закрыт, как троллейбусы закрыли. Так и автобусы тоже закроют, и всё, и будут пазики через вашу замечательную улицу Щорса ходить», — заключает Павел Зюзин.
«Смягчить углы» для жителей могла бы обещанная бесплатная пересадка, но её белгородцы так и не увидели.