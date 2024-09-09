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Денис Перелыгин получил наибольшее число голосов на довыборах в горсовет Белгорода

В горсовете Белгорода теперь будет двое Перелыгиных?

9 сентября 2024, 09:47
Фото: 1MI
Денис Перелыгин получил наибольшее число голосов на довыборах в горсовет Белгорода

Избирком Белгорода подвёл итоги довыборов в горсовет

По итогам голосования представлять округ № 14 будет кандидат от партии «Единая Россия», сообщили в избиркоме. Только есть шанс спутать его с уже действующим депутатом.
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Выборы

Избирком подвёл итоги довыборов в горсовет Белгорода. 8 сентября горожане выбирали того, кто будет представлять одномандатный избирательный округ № 14.

49,76% голосов набрал кандидат от «Единой России» Денис Перелыгин. Остальные голоса распределились следующим образом:

  • 16,98% — Андрей Сафронов (КПРФ);
  • 9,36% — Андрей Гусев («Коммунисты России»);
  • 9,15% — Илья Комаров (ЛДПР);
  • 6,85% — Оксана Облакова («Справедливая Россия — За правду»):
  • 6,64% — Елена Стрекозова («Партия пенсионеров»).

Изначально в предвыборной гонке участвовало восемь кандидатов, но два самовыдвиженца «не дошли».

Интересно, что набравший наибольшее количество голосов кандидат может стать вторым Перелыгиным в Белгородском городском совете. Округ № 21 уже представляет директор школы № 35 Виталий Перелыгин.

Как сообщили в горсовете Белгорода, Денис Перелыгин родился в Белгороде, учился в гимназии № 22. По образованию он эколог-природовользователь. Перелыгин является генеральным директором в ООО Торговый Дом «Мегаполис».

Денис ПерелыгинДенис Перелыгин
Денис Перелыгин
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