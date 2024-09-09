В горсовете Белгорода теперь будет двое Перелыгиных?

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Избирком подвёл итоги довыборов в горсовет Белгорода. 8 сентября горожане выбирали того, кто будет представлять одномандатный избирательный округ № 14.
49,76% голосов набрал кандидат от «Единой России» Денис Перелыгин. Остальные голоса распределились следующим образом:
Изначально в предвыборной гонке участвовало восемь кандидатов, но два самовыдвиженца «не дошли».
Интересно, что набравший наибольшее количество голосов кандидат может стать вторым Перелыгиным в Белгородском городском совете. Округ № 21 уже представляет директор школы № 35 Виталий Перелыгин.
Как сообщили в горсовете Белгорода, Денис Перелыгин родился в Белгороде, учился в гимназии № 22. По образованию он эколог-природовользователь. Перелыгин является генеральным директором в ООО Торговый Дом «Мегаполис».