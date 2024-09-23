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Posted 23 сентября, 07:01

Published 23 сентября, 07:01

Modified 23 сентября, 07:01

Updated 23 сентября, 07:01

Могут ли ВСУ прорваться в Белгородскую область, как в Курскую?

Повторится ли в Белгородской области курский сценарий вторжения ВСУ? Мнение эксперта

23 сентября 2024, 07:01
Фото: 1MI
Могут ли ВСУ прорваться в Белгородскую область, как в Курскую?

Военный эксперт Алёхин: ВСУ не решатся вторгнуться в Белгородскую область

Сюжет
СВО
Почти два месяца прошло с начала вторжения в Курскую область. Белгородцы беспокоятся, не случится ли подобного в их регионе? Военный обозреватель, полковник запаса и ветеран Геннадий Алёхин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» считает, что это невозможно. Тому есть несколько причин.

Военный эксперт Геннадий Алёхин не верит в возможность широкомасштабного наземного наступления со стороны Украины на Белгород. По его мнению, у противника недостаточно ресурсов и возможностей для таких действий.

Эксперт указывает на несколько факторов, которые могут помешать ВСУ предпринять такой шаг. Во-первых, армия теряет большое количество бойцов, а средств на наступление просто нет. Во-вторых, за спиной у украинских войск находятся три плацдарма: Волчанск, Купянск и Липцы. Если они решатся на наступление на Белгородскую область, то могут столкнуться с ударом в спину.

Алёхин отмечает, что сценарий вторжения разыгрался в Курской области потому, что в наступление пошли не диверсионные группы, а несколько военных бригад. Бои продолжаются уже второй месяц, и продвижение противника удалось остановить и уравнять. Сейчас ВСУ переходят к обороне.

Чтобы вытеснить украинских военных с территории России, необходимо начать наступление, но делать это стоит обдуманно, подытожил военный обозреватель.

Могут ли ВСУ вторгнуться в Белгородскую область, как в Курскую?
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