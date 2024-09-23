Повторится ли в Белгородской области курский сценарий вторжения ВСУ? Мнение эксперта

Posted 23 сентября, 07:01
Published 23 сентября, 07:01
Modified 23 сентября, 07:01
Updated 23 сентября, 07:01
Военный эксперт Геннадий Алёхин не верит в возможность широкомасштабного наземного наступления со стороны Украины на Белгород. По его мнению, у противника недостаточно ресурсов и возможностей для таких действий.
Эксперт указывает на несколько факторов, которые могут помешать ВСУ предпринять такой шаг. Во-первых, армия теряет большое количество бойцов, а средств на наступление просто нет. Во-вторых, за спиной у украинских войск находятся три плацдарма: Волчанск, Купянск и Липцы. Если они решатся на наступление на Белгородскую область, то могут столкнуться с ударом в спину.
Алёхин отмечает, что сценарий вторжения разыгрался в Курской области потому, что в наступление пошли не диверсионные группы, а несколько военных бригад. Бои продолжаются уже второй месяц, и продвижение противника удалось остановить и уравнять. Сейчас ВСУ переходят к обороне.
Чтобы вытеснить украинских военных с территории России, необходимо начать наступление, но делать это стоит обдуманно, подытожил военный обозреватель.