Повторится ли в Белгородской области курский сценарий вторжения ВСУ? Мнение эксперта

Эксперт указывает на несколько факторов, которые могут помешать ВСУ предпринять такой шаг. Во-первых, армия теряет большое количество бойцов, а средств на наступление просто нет. Во-вторых, за спиной у украинских войск находятся три плацдарма: Волчанск, Купянск и Липцы. Если они решатся на наступление на Белгородскую область, то могут столкнуться с ударом в спину.