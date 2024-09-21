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Posted 21 сентября, 16:00

Published 21 сентября, 16:00

Modified 21 сентября, 16:00

Updated 21 сентября, 16:00

Тренировки отряда «Барс-Белгород», обстрел ВСУ и патруль на пляжах: итоги субботы

Тренировки отряда «Барс-Белгород», обстрел ВСУ и патруль на пляжах: итоги субботы

21 сентября 2024, 16:00
Фото: 1MI
Сюжет
Обстрел
В субботу, 21 сентября, в Минобороны РФ показали, как тренируются бойцы добровольческого отряда в Белгородской области. Дрон ВСУ атаковал водителя трактора, а на городских пляжах будут дежурить спасатели. Подробнее — в итогах дня Бел.Ру.

Интенсивная подготовка

В Министерстве обороны представили боевую подготовку членов отряда «Барс-Белгород».

В настоящее время члены отряда проходят активную боевую подготовку и обучение на специально оборудованных площадках с препятствиями. Они, находясь в военной экипировке, тренируются в стрельбе из различных позиций.

Подготовка осуществляется по принципу от простого к сложному и включает боевые стрельбы из различного вооружения, метание гранат, а также ведение огня из открытых и закрытых позиций. Участники обучаются действиям в составе подразделений в различных условиях боевой подготовки и организации управления во время выполнения задач.

Практические занятия проводятся под руководством опытных инструкторов и командиров.

В Минобороны показали боевую подготовку личного состава отряда «Барс-Белгород»
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Доставили в больницу

В результате атаки дрона ВСУ водитель трактора получил ранения в посёлке Октябрьский Белгородского района. У мужчины осколочные ранения головы и грудной клетки, после чего его доставили в Октябрьскую ЦРБ для оказания медицинской помощи. Планируется его перевод в областную клиническую больницу.

Кроме того, село Байцуры Борисовского района также подверглось обстрелу. В двух частных домах разбиты окна, повреждены заборы, перебита газовая труба и нарушена линия электропередач. Также были разрушены две надворные постройки на территории одного из домов.

В Белгородском районе водитель трактора попал в больницу после атаки дрона ВСУ
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Всё под контролем

До окончания тёплой погоды патрулирование пляжей будет продолжаться, хотя купальный сезон завершился 25 августа. Мэр города отметил, что число людей, желающих искупаться, сократилось, но не прекратилось полностью.

Спасатели организовали дежурства на шести пляжах в дневное время, где большинство укрытий остаётся доступными.

Всего за купальный сезон в Белгороде спасли 13 человек, включая троих детей, но погибли трое взрослых, двое из которых находились в состоянии алкогольного опьянения.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Безопасность#Медицинская помощь#Патрулирование#Белгород#Обстрел#ВСУ#Боевая подготовка#Дрон
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