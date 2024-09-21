Тренировки отряда «Барс-Белгород», обстрел ВСУ и патруль на пляжах: итоги субботы

Posted 21 сентября, 16:00
Published 21 сентября, 16:00
Modified 21 сентября, 16:00
Updated 21 сентября, 16:00
В Министерстве обороны представили боевую подготовку членов отряда «Барс-Белгород».
В настоящее время члены отряда проходят активную боевую подготовку и обучение на специально оборудованных площадках с препятствиями. Они, находясь в военной экипировке, тренируются в стрельбе из различных позиций.
Подготовка осуществляется по принципу от простого к сложному и включает боевые стрельбы из различного вооружения, метание гранат, а также ведение огня из открытых и закрытых позиций. Участники обучаются действиям в составе подразделений в различных условиях боевой подготовки и организации управления во время выполнения задач.
Практические занятия проводятся под руководством опытных инструкторов и командиров.
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