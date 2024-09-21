Тренировки отряда «Барс-Белгород», обстрел ВСУ и патруль на пляжах: итоги субботы

Подготовка осуществляется по принципу от простого к сложному и включает боевые стрельбы из различного вооружения, метание гранат, а также ведение огня из открытых и закрытых позиций. Участники обучаются действиям в составе подразделений в различных условиях боевой подготовки и организации управления во время выполнения задач.