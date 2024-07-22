Всё по плану: белгородские власти прокомментировали увольнение директоров школ

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Как сообщили изданию в мэрии Белгорода, произошедшие массовые увольнения — «плановая кадровая работа». Она проводится в системе образования перед началом каждого нового учебного года. Тем не менее за 2023 год уволились всего четыре руководителя школ.
По словам чиновников, это связано с истечением трудовых контрактов. На данный момент десять директоров, девять из которых — пенсионеры в возрасте до 75 лет — решили уйти до истечения срока контрактов в октябре–декабре 2024 года. Их места займут действующие заместители.
Также сообщили, что никто из педагогов в связи с массовым увольнением директоров в мэрию не обращался, хотя писали и в нашу редакцию, и в редакцию «Фонаря».
В пресс-службе мэрии добавили, что некоторые из уволенных директоров перейдут на другие должности. Например, директор школы № 4 Виктория Дегтярёва станет заместителем начальника отдела дошкольного воспитания управления образования, эту должность для неё по собственному желанию освободила Татьяна Берёзка в связи с выходом на пенсию.
Кроме того, все директора, покинувшие свои должности в связи с выходом на пенсию, будут включены в новый общественный совет по вопросам образования. А тех, кто продолжает руководить учебными заведениями, отправят на обучение в передовые федеральные образовательные кластеры.
Напомним, недавно начали распространяться слухи о том, что в Белгороде уволились несколько директоров. В частности, блогер Андрей Маликов сообщал цифру 25.