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Published Сегодня, 07:27

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Школа

Всё по плану: белгородские власти прокомментировали увольнение директоров школ

22 июля 2024, 07:27
Фото: 1MI
Школа

В мэрии Белгорода ответили на жалобы об увольнениях директоров школ

В мэрии прокомментировали слухи о массовом увольнении директоров школ Белгорода. Чиновники объяснили это «плановой кадровой работой» перед началом учебного года. По их словам, уволенные педагоги получат новые должности или войдут в общественный совет по вопросам образования, сообщил «Фонарь».

Как сообщили изданию в мэрии Белгорода, произошедшие массовые увольнения — «плановая кадровая работа». Она проводится в системе образования перед началом каждого нового учебного года. Тем не менее за 2023 год уволились всего четыре руководителя школ.

По словам чиновников, это связано с истечением трудовых контрактов. На данный момент десять директоров, девять из которых — пенсионеры в возрасте до 75 лет — решили уйти до истечения срока контрактов в октябре–декабре 2024 года. Их места займут действующие заместители.

Также сообщили, что никто из педагогов в связи с массовым увольнением директоров в мэрию не обращался, хотя писали и в нашу редакцию, и в редакцию «Фонаря».

В пресс-службе мэрии добавили, что некоторые из уволенных директоров перейдут на другие должности. Например, директор школы № 4 Виктория Дегтярёва станет заместителем начальника отдела дошкольного воспитания управления образования, эту должность для неё по собственному желанию освободила Татьяна Берёзка в связи с выходом на пенсию.

Кроме того, все директора, покинувшие свои должности в связи с выходом на пенсию, будут включены в новый общественный совет по вопросам образования. А тех, кто продолжает руководить учебными заведениями, отправят на обучение в передовые федеральные образовательные кластеры.

Напомним, недавно начали распространяться слухи о том, что в Белгороде уволились несколько директоров. В частности, блогер Андрей Маликов сообщал цифру 25.

В Белгороде массово увольняют директоров школ?
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