Всё по плану: белгородские власти прокомментировали увольнение директоров школ

По словам чиновников, это связано с истечением трудовых контрактов. На данный момент десять директоров, девять из которых — пенсионеры в возрасте до 75 лет — решили уйти до истечения срока контрактов в октябре–декабре 2024 года. Их места займут действующие заместители.