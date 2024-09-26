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Posted 26 сентября, 14:24

Published 26 сентября, 14:24

Modified 26 сентября, 14:26

Updated 26 сентября, 14:26

Михаил Шейченко

Михаил Шейченко покинул пост руководителя управления образования Белгорода

26 сентября 2024, 14:24
Фото: Администрация города Белгорода
Михаил Шейченко
Сюжет
Новости Белгорода
Михаил Шейченко, который возглавлял управление образования в Белгороде чуть больше трёх месяцев, покинул пост по собственному желанию. За время своей работы он запомнился белгородцам участием в громком скандале об увольнении директоров школ, сообщает «Фонарь».

С 20 сентября Михаил Шейченко, возглавлявший управление образования в Белгороде, покинул свой пост. Эту информацию подтвердили в пресс-службе городской администрации.

Как стало известно, Шейченко принял решение об уходе по собственному желанию, несмотря на то, что его работа в должности длилась чуть больше трёх месяцев.

За это время он всё же успел оставить свой след и запомниться белгородцам. В частности, его имя связано с громким скандалом об увольнением директоров школ. Тогда этой историей заинтересовалась прокуратура и, как выяснилось, не зря.

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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Увольнение#Новости Белгорода#Белгород#Управление образования#Михаил Шейченко
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