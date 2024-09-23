Белгородские власти разработали план действий на случай гибели Гладкова

Об этом рассказал сам Вячеслав Гладков. По словам главы региона, его возможная гибель не должна поставить всю работу в регионе на «стоп». Поэтому прорабатывается вариант автономности всех ведомств. Чтобы ничто не влияло на связь властных структур.