Белгородские власти разработали план действий на случай гибели Гладкова

Posted 23 сентября, 12:44
Published 23 сентября, 12:44
Modified 23 сентября, 12:46
Updated 23 сентября, 12:46
Белгородская область с 2022 года находится под обстрелами ВСУ. Власти были вынуждены адаптироваться и разработать специальные регламенты на случай непредвиденных ситуаций. В том числе, на случай гибели губернатора.
Об этом рассказал сам Вячеслав Гладков. По словам главы региона, его возможная гибель не должна поставить всю работу в регионе на «стоп». Поэтому прорабатывается вариант автономности всех ведомств. Чтобы ничто не влияло на связь властных структур.
Подобные регламенты существуют и на случай крупных бедствий, например, как было с обрушением подъезда на Щорса, 55а, на возможный заход украинских ДРГ или более масштабное вторжение ВСУ, хотя эксперты считают, что повторить сценарий Курской области у Киева вряд ли получится.
Сейчас, например, готовится план действий на случай отсутствия электричества зимой. В область закупают электрогенераторы.
Прогнозирование внештатных ситуаций не только по всему региону, но и по отдельным муниципалитетам — ежедневная работа. Главной задачей власти ставят обеспечение безопасности мирных граждан, в частности, маломобильных групп населения.
Поэтому работа идёт на опережение: заранее проводятся эвакуационные мероприятия, учения по гражданской обороне и многое другое.