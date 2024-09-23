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Posted 23 сентября, 12:44

Published 23 сентября, 12:44

Modified 23 сентября, 12:46

Updated 23 сентября, 12:46

Что будет, если в Белгородской области не станет губернатора?

Белгородские власти разработали план действий на случай гибели Гладкова

23 сентября 2024, 12:44
Фото: 1MI
Что будет, если в Белгородской области не станет губернатора?
Сюжет
Губернатор
Насколько Белгородская область готова к различным угрозам? По словам губернатора, довольно неплохо. В регионе даже разработан план на случай, если Вячеслава Гладкова не станет. Работа ведётся основательная, подробности глава рассказал в интервью ИА «Регнум».

Белгородская область с 2022 года находится под обстрелами ВСУ. Власти были вынуждены адаптироваться и разработать специальные регламенты на случай непредвиденных ситуаций. В том числе, на случай гибели губернатора.

Об этом рассказал сам Вячеслав Гладков. По словам главы региона, его возможная гибель не должна поставить всю работу в регионе на «стоп». Поэтому прорабатывается вариант автономности всех ведомств. Чтобы ничто не влияло на связь властных структур.

Подобные регламенты существуют и на случай крупных бедствий, например, как было с обрушением подъезда на Щорса, 55а, на возможный заход украинских ДРГ или более масштабное вторжение ВСУ, хотя эксперты считают, что повторить сценарий Курской области у Киева вряд ли получится.

Сейчас, например, готовится план действий на случай отсутствия электричества зимой. В область закупают электрогенераторы.

Прогнозирование внештатных ситуаций не только по всему региону, но и по отдельным муниципалитетам — ежедневная работа. Главной задачей власти ставят обеспечение безопасности мирных граждан, в частности, маломобильных групп населения.

Поэтому работа идёт на опережение: заранее проводятся эвакуационные мероприятия, учения по гражданской обороне и многое другое.

Обеспечить всех нельзя: Гладков — о генераторах для белгородцев
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