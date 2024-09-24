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Posted 24 сентября, 07:35

Published 24 сентября, 07:35

Modified 24 сентября, 07:37

Updated 24 сентября, 07:37

Белгородскую область неоднократно обстреливали ракетами «Точка-У»

Кто давал приказы бить «Точкой-У» по Белгородской области?

24 сентября 2024, 07:35
Фото: Изображение Midjourney
Белгородскую область неоднократно обстреливали ракетами «Точка-У»

Украинского командира осудят за удары по Белгородской области

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Новости Белгорода
Второй Западный окружной военный суд рассмотрит дело украинского командира, который отдавал приказы о нанесении ракетных ударов по Белгородской области. Речь идёт о Фёдоре Ярошевиче, из-за которого погибли и пострадали белгородцы, пишет ТАСС.

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении украинского командира ракетной бригады Фёдора Ярошевича, который отдавал приказы о нанесении ударов по Белгородской области. Его обвиняют в совершении ряда террористических актов (часть 3 статья 205 УК РФ). Материалы дела уже направили во Второй Западный окружной военный суд.

Военный вместе со своей бригадой находился у Харькова в 2022 году, когда отдал своим подчинённым приказы о нанесении ударов ракетами «Точка-У» по Белгородской области. В результате этих действий погибли и пострадали мирные жители, а причинённый ущерб составил более 1,3 млрд рублей.

Напомним, что это уже второй украинский командир, который предстанет перед судом за удары по Белгородской области. Первого, Дмитрия Храпача, заочно приговорили к пожизненному лишению свободы, однако его защита решила обжаловать приговор.

Названо имя того, кто давал приказы на ракетные удары по Белгородской области
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