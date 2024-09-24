Кто давал приказы бить «Точкой-У» по Белгородской области?

Posted 24 сентября, 07:35
Published 24 сентября, 07:35
Modified 24 сентября, 07:37
Updated 24 сентября, 07:37
Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении украинского командира ракетной бригады Фёдора Ярошевича, который отдавал приказы о нанесении ударов по Белгородской области. Его обвиняют в совершении ряда террористических актов (часть 3 статья 205 УК РФ). Материалы дела уже направили во Второй Западный окружной военный суд.
Военный вместе со своей бригадой находился у Харькова в 2022 году, когда отдал своим подчинённым приказы о нанесении ударов ракетами «Точка-У» по Белгородской области. В результате этих действий погибли и пострадали мирные жители, а причинённый ущерб составил более 1,3 млрд рублей.
Напомним, что это уже второй украинский командир, который предстанет перед судом за удары по Белгородской области. Первого, Дмитрия Храпача, заочно приговорили к пожизненному лишению свободы, однако его защита решила обжаловать приговор.