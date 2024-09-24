Кто давал приказы бить «Точкой-У» по Белгородской области?

Военный вместе со своей бригадой находился у Харькова в 2022 году, когда отдал своим подчинённым приказы о нанесении ударов ракетами «Точка-У» по Белгородской области. В результате этих действий погибли и пострадали мирные жители, а причинённый ущерб составил более 1,3 млрд рублей.