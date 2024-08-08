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Published Сегодня, 12:27

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Школа

Увольнение 10 директоров школ в Белгороде опротестовали, мэру внесли представление

8 августа 2024, 12:27
Фото: 1MI
Школа

Прокуратура проверила законность увольнения директоров школ в Белгороде

Надзорное ведомство выявило нарушения трудового законодательства по фактам увольнения десяти директоров школ Белгорода. В прокуратуре сообщили, что в отношении руководителя управления образования заведено административное дело.

По итогам проверки, проведённой после публикаций в СМИ об увольнении директоров школ в Белгороде, прокуратура выявила нарушения трудового законодательства.

Надзорное ведомство опротестовало 10 приказов о расторжении трудовых договоров и внесло представление главе администрации города.

В отношении руководителя управления образования заведено административное дело по факту нарушения трудового законодательства (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ). Его также предупредили о недопустимости повторения правонарушения. Напомним, что ведомство недавно возглавил Михаил Шейченко.

Ведомство продолжит следить за рассмотрением соответствующих актов.

Ранее десять директоров школ в Белгороде были уволены. Городские власти объяснили это «плановой кадровой работой» перед началом нового учебного года. По заверениям чиновников, причиной стал предпенсионный и пенсионный возраст работников школ.

Правда, одна из директоров анонимно сообщила RT, что её и коллег просто поставили перед фактом.

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