Увольнение 10 директоров школ в Белгороде опротестовали, мэру внесли представление

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
По итогам проверки, проведённой после публикаций в СМИ об увольнении директоров школ в Белгороде, прокуратура выявила нарушения трудового законодательства.
Надзорное ведомство опротестовало 10 приказов о расторжении трудовых договоров и внесло представление главе администрации города.
В отношении руководителя управления образования заведено административное дело по факту нарушения трудового законодательства (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ). Его также предупредили о недопустимости повторения правонарушения. Напомним, что ведомство недавно возглавил Михаил Шейченко.
Ведомство продолжит следить за рассмотрением соответствующих актов.
Ранее десять директоров школ в Белгороде были уволены. Городские власти объяснили это «плановой кадровой работой» перед началом нового учебного года. По заверениям чиновников, причиной стал предпенсионный и пенсионный возраст работников школ.
Правда, одна из директоров анонимно сообщила RT, что её и коллег просто поставили перед фактом.