В «Агро-Белогорье» прокомментировали изменения в структуре владельцев

Posted 30 сентября, 07:24
Published 30 сентября, 07:24
Modified 30 сентября, 07:26
Updated 30 сентября, 07:26
С 27 сентября в составе собственников «Агро-Белогорье» произошли изменения. Часть активов компании перешла к фирме «Русагро», которая теперь владеет 47,5% доли в уставном капитале предприятия. Столько же осталось у Владимира Зотова, ранее имевшего 72,5% доли. Лариса Ковалёва сохраняет статус третьего совладельца, имея 5% в уставном капитале.
В пресс-службе ГК «Агро-Белогорье» журналистам Бел.Ру сообщили, что изменения в ЕГРЮЛ, связанные с увеличением доли «Русагро» в ООО «ГК Агро-Белогорье», опубликовали после решения арбитражного апелляционного суда. При этом стороны Зотова, Ковалёвой и ООО «ГК Агро-Белогорье» с данным решением не согласны и намерены оспаривать его в вышестоящей инстанции.
Мы также обратились за комментарием в компанию «Русагро», но там предоставлять какие-либо пояснения отказались.
Напомним, ранее суд частично удовлетворил требования «Русагро» и передал холдингу право выкупа доли Зотова (25%) в ГК «Агро-Белогорье». Зотов, Ковалёва и компания «Русский металл» пытались подать апелляцию против решения суда, но их жалобы отклонили. Возможность обжалования решения сохраняется в течение двух месяцев в Арбитражном суде Центрального округа.
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