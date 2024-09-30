В «Агро-Белогорье» прокомментировали изменения в структуре владельцев

В пресс-службе ГК «Агро-Белогорье» журналистам Бел.Ру сообщили, что изменения в ЕГРЮЛ, связанные с увеличением доли «Русагро» в ООО «ГК Агро-Белогорье», опубликовали после решения арбитражного апелляционного суда. При этом стороны Зотова, Ковалёвой и ООО «ГК Агро-Белогорье» с данным решением не согласны и намерены оспаривать его в вышестоящей инстанции.