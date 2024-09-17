«Агро-Белогорье» должно принять работы по оценке активов и заплатить подрядчику

«Агро-Белогорье» считает, что в отчёте много недостатков. Такие как: отсутствие данных о принципах консолидации отчётности группы с учётом меньшинства, нет данных о причинах, почему оценщик при построении финансовой модели не учёл фактические данные группы за девять месяцев 2023 года, потому что «используя за базу расчётов цены реализации данные за 2022 года, оценщик существенно исказил величину прогнозной выручки, что привело к существенному занижению итоговой рыночной стоимости оцениваемых объектов».