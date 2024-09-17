«Агро-Белогорье» должно принять работы по оценке активов и заплатить подрядчику

Posted 17 сентября, 08:41
Published 17 сентября, 08:41
Modified 17 сентября, 10:46
Updated 17 сентября, 10:46
ООО «Русская служба оценки» подало иск к ООО «Группа компаний „Агро-Белогорье““ на 342 тыс. рублей. Третьим лицом по делу выступает ООО „Группа компаний „Русагро““.
Согласно решению Арбитражного суда города Москвы, «Русская служба оценки» хочет обязать «Агро-Белогорье» подписать акт приёмки-передачи информации от 30 ноября 2023 года и взыскать с компании 342 тыс. рублей.
Суд уточнил, что ответчик в своём отзыве на иск указал, что услуги истцом оказаны ненадлежащим образом, поскольку отчёт представлен не полностью. «Русагро» в свою очередь, уточнило, что все обязательства по договору от 3 октября 2023 года РСО № 158/23 выполнены, а «Агро-Белогорье» отказывается от их исполнения.
Между «Русской службы оценки», «Агро-Белогорьем» и «Русагро» заключён договор на оказание услуг по оценке. На основании договора истец оказал ответчику и третьему лицу услуги по определению рыночной стоимости долей: 100% доли в уставном капитале ООО «Тамбовский бекон» и 72,5%, 22,5% и 5% доли в уставном капитале «Агро-Белогорье».
«Агро-Белогорье» считает, что в отчёте много недостатков. Такие как: отсутствие данных о принципах консолидации отчётности группы с учётом меньшинства, нет данных о причинах, почему оценщик при построении финансовой модели не учёл фактические данные группы за девять месяцев 2023 года, потому что «используя за базу расчётов цены реализации данные за 2022 года, оценщик существенно исказил величину прогнозной выручки, что привело к существенному занижению итоговой рыночной стоимости оцениваемых объектов».
В итоге суд удовлетворил иск, «Агро-Белогорье» обязали подписать акт и взыскать задолженность и госпошлину в размере 15 тыс. рублей. Решение может быть обжаловано.