«Русагро» отказалось комментировать «инструкцию» по поглощению «Агро-Белогорья»

На запрос Бел.Ру в «Русагро» указали, что иск к Зотову и «Русскому металлу» подали из-за предполагаемого нарушения прав московской компании как учредителя. Дело действительно связано с передачей 25% долей, о которой «Русагро» не уведомили. Именно эту сделку компания рассматривает как нарушение своих прав в контексте сотрудничества с белгородским холдингом.