«Русагро» отказалось комментировать «инструкцию» по поглощению «Агро-Белогорья»

Posted 17 сентября, 10:44
Published 17 сентября, 10:44
Modified 17 сентября, 10:46
Updated 17 сентября, 10:46
Судебные тяжбы между компаниями «Русагро» и «Агро-Белогорье» длятся уже не первый год. Неужели дело доходит до поглощения? Журналисты Бел.Ру собрали воедино все факты, которые известны на сегодняшний день.
ГК «Русагро» выкупило почти четвёртую долю уставного капитала компании «Агро-Белогорье» ещё в 2019 году. Тогда же доля в 22,5% белгородского холдинга перешла на Кипр в зарегистрированной там компании ROS AGRO PLC.
В 2022 году «Русагро» перевела долю в «Агро-Белогорье» с Кипра в Тамбовскую область. А в 2024 году «ГК „Русагро“» приняло решение «переехать» в Белгородскую область.
При этом в пресс-службе предприятия отказались комментировать планы компании по изменению места нахождения юрлица.
Первые судебные иски между сторонами датированы декабрём 2023 года. Тогда Арбитражный суд Белгородской области рассмотрел заявление «Русагро» к Владимиру Зотову и Ларисе Ковалёвой. ГК требовала обязать их заключить с ней договор об учреждении юрлица и соглашение об осуществлении прав участников юрлица. Вместе с тем истец направил ходатайство о принятии обеспечительных мер. По итогам суд полностью удовлетворил требования «Русагро» по обеспечению иска.
Чтобы выяснить подробности, журналисты Бел.Ру отправили запрос в «Агро-Белогорье», где попросили объяснить, за что был наложен арест и какие регистрационные изменения в отношении фирмы хотели внести. В ГК «Агро-Белогорье» ответили, что не являются стороной в судебном споре.
В начале января 2024 появился новый иск к «Агро-Белогорью». «Русагро» потребовало, чтобы в течение 10 дней компания представила «надлежащим образом заверенные документы».
В центре судебных разбирательств, согласно источникам «Абирега», лежат события августа 2023 года. Тогда между Зотовым, Ковалёвой и холдингом «Русагро» было достигнуто соглашение о расширении и интеграции бизнеса. Целью сделки, одобренной Федеральной антимонопольной службой, являлось слияние животноводческих активов «Агро-Белогорья» и «Тамбовского бекона».
На завершающем этапе, как сообщил инсайдер, оставались лишь формальности. Однако Зотов и Ковалёва неожиданно прекратили общение и уклонились от подписания документов. Кроме того, Ковалёва якобы отказалась предоставить «Русагро» доступ к документации «Агро-Белогорья» и не выполнила ряд других обязательств.
Выяснилось также, что Владимир Зотов произвёл отчуждение 25% акций «Агро-Белогорья» третьему лицу, фирме «Русский металл», которая принадлежала Сергею Летунову, и намеревался оформить его как собственника компании. Это могло стать препятствием для реализации заключённого соглашения. Нарушение условий привело к судебным искам со стороны «Русагро».
В феврале на сайте арбитражного суда появилась информация об иске, поданном ООО «ГК „Русагро“» против Владимира Зотова и АО «Русский металл».
Представители «Русагро» пояснили, что в суде Зотов подтвердил продажу 25% своих долей в компании «Агро-Белогорье» третьей стороне — «Русскому металлу». При этом «Русагро» не было уведомлено о данной сделке, что, по сути, является нарушением его прав как соучредителя «Агро-Белогорья».
На запрос Бел.Ру в «Русагро» указали, что иск к Зотову и «Русскому металлу» подали из-за предполагаемого нарушения прав московской компании как учредителя. Дело действительно связано с передачей 25% долей, о которой «Русагро» не уведомили. Именно эту сделку компания рассматривает как нарушение своих прав в контексте сотрудничества с белгородским холдингом.
Что касается несостоявшейся сделки с «Тамбовским беконом», в «Русагро» сообщили, что для её осуществления было сделано всё необходимое: получено согласие антимонопольных органов, согласованы учредительные документы совместного предприятия, выбрано название и адрес, а также проведена оценка активов сторон независимым аудитором. Однако затем по непонятным причинам Зотов и Ковалёва не выполнили свои обязательства.
В свою очередь, представители «Агро-Белогорья» прокомментировали ситуацию иначе, заявив, что объединить животноводческие активы не удалось из-за отсутствия согласия сторон во время переговоров. Что касается иска, холдинг заявил, что не имеет никаких связей с акционерным обществом «Русский металл».
В итоге суд частично удовлетворил требования истца.
В мае судья вынес предписание Зотову о передаче 25% акций компании «Агро-Белогорье» в пользу компании «Русагро». Оценка 25% участия в холдинге составляет 2500 рублей, однако адвокаты ответчика обнаружили несоответствия в данном решении.
Поэтому Зотов и компания «Русский металл» подали апелляционную жалобу на постановление арбитражного суда, позволяющее «Русагро» выкупить 25% доли «Агро-Белогорья», принадлежащие Зотову.
После многочисленных судебных заседаний не так давно в соцсетях появилась якобы «пошаговая инструкция» по поглощению компанией «Русагро» холдинга «Агро-Белогорье».
Первый этап данного «плана» якобы предполагает передачу 12,5% акций компании «Агро-Белогорье» в доверительное управление Белгородской области. В дальнейшем планируется получить еще 25% акций через арбитражный суд. В случае положительного решения иска, ГК «Русагро» сможет увеличить свою долю до 47,5%, что значительно усилит их позиции на рынке.
Следующий шаг включает в себя получение 5% акций от Ковалёвой. Четвертый этап заключается в оспаривании сделок и подаче исков к Зотову с требованием возмещения убытков, связанных с убыточными операциями.
Пятый шаг — консолидация 100% акций компании под контролем ГК «Русагро». После этого планируется вернуть от 25% до 49% акций в управление Белгородской области.
Журналисты Бел.Ру направили запрос в «Русагро» с просьбой прокомментировать появившуюся информацию. Однако в компании сообщили, что отвечать на вопросы по данной теме не будут.