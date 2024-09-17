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Posted 17 сентября, 10:44

Published 17 сентября, 10:44

Modified 17 сентября, 10:46

Updated 17 сентября, 10:46

«Русагро» отказалось комментировать «инструкцию» по поглощению «Агро-Белогорья»

«Русагро» отказалось комментировать «инструкцию» по поглощению «Агро-Белогорья»

17 сентября 2024, 10:44
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Эксклюзив
После многочисленных судебных тяжб не так давно в соцсетях появилась «пошаговая инструкция» по поглощению компанией «Русагро» холдинга «Агро-Белогорье». Журналисты Бел.Ру попросили «Русагро» прокомментировать ситуацию, но в компании на вопросы по этой теме отвечать отказались.

Судебные тяжбы между компаниями «Русагро» и «Агро-Белогорье» длятся уже не первый год. Неужели дело доходит до поглощения? Журналисты Бел.Ру собрали воедино все факты, которые известны на сегодняшний день.

С Кипра через Тамбовскую область в Белгородскую

ГК «Русагро» выкупило почти четвёртую долю уставного капитала компании «Агро-Белогорье» ещё в 2019 году. Тогда же доля в 22,5% белгородского холдинга перешла на Кипр в зарегистрированной там компании ROS AGRO PLC.

В 2022 году «Русагро» перевела долю в «Агро-Белогорье» с Кипра в Тамбовскую область. А в 2024 году «ГК „Русагро“» приняло решение «переехать» в Белгородскую область.

При этом в пресс-службе предприятия отказались комментировать планы компании по изменению места нахождения юрлица.

Арест и регистрационные изменения

Первые судебные иски между сторонами датированы декабрём 2023 года. Тогда Арбитражный суд Белгородской области рассмотрел заявление «Русагро» к Владимиру Зотову и Ларисе Ковалёвой. ГК требовала обязать их заключить с ней договор об учреждении юрлица и соглашение об осуществлении прав участников юрлица. Вместе с тем истец направил ходатайство о принятии обеспечительных мер. По итогам суд полностью удовлетворил требования «Русагро» по обеспечению иска.

Чтобы выяснить подробности, журналисты Бел.Ру отправили запрос в «Агро-Белогорье», где попросили объяснить, за что был наложен арест и какие регистрационные изменения в отношении фирмы хотели внести. В ГК «Агро-Белогорье» ответили, что не являются стороной в судебном споре.

При этом в январе 2024 года ООО «ГК Агро-Белогорье» подало апелляционную жалобу и хотело через суд добиться отмены определения Арбитражного суда Белгородской области от 11 декабря 2023 года. Но в удовлетворении жалобы суд решил отказать.

Закрытие сделки не состоялось

В начале января 2024 появился новый иск к «Агро-Белогорью». «Русагро» потребовало, чтобы в течение 10 дней компания представила «надлежащим образом заверенные документы».

В центре судебных разбирательств, согласно источникам «Абирега», лежат события августа 2023 года. Тогда между Зотовым, Ковалёвой и холдингом «Русагро» было достигнуто соглашение о расширении и интеграции бизнеса. Целью сделки, одобренной Федеральной антимонопольной службой, являлось слияние животноводческих активов «Агро-Белогорья» и «Тамбовского бекона».

На завершающем этапе, как сообщил инсайдер, оставались лишь формальности. Однако Зотов и Ковалёва неожиданно прекратили общение и уклонились от подписания документов. Кроме того, Ковалёва якобы отказалась предоставить «Русагро» доступ к документации «Агро-Белогорья» и не выполнила ряд других обязательств.

Выяснилось также, что Владимир Зотов произвёл отчуждение 25% акций «Агро-Белогорья» третьему лицу, фирме «Русский металл», которая принадлежала Сергею Летунову, и намеревался оформить его как собственника компании. Это могло стать препятствием для реализации заключённого соглашения. Нарушение условий привело к судебным искам со стороны «Русагро».

Неизвестные причины или не пришли к единому мнению?

В феврале на сайте арбитражного суда появилась информация об иске, поданном ООО «ГК „Русагро“» против Владимира Зотова и АО «Русский металл».

Представители «Русагро» пояснили, что в суде Зотов подтвердил продажу 25% своих долей в компании «Агро-Белогорье» третьей стороне — «Русскому металлу». При этом «Русагро» не было уведомлено о данной сделке, что, по сути, является нарушением его прав как соучредителя «Агро-Белогорья».

На запрос Бел.Ру в «Русагро» указали, что иск к Зотову и «Русскому металлу» подали из-за предполагаемого нарушения прав московской компании как учредителя. Дело действительно связано с передачей 25% долей, о которой «Русагро» не уведомили. Именно эту сделку компания рассматривает как нарушение своих прав в контексте сотрудничества с белгородским холдингом.

Что касается несостоявшейся сделки с «Тамбовским беконом», в «Русагро» сообщили, что для её осуществления было сделано всё необходимое: получено согласие антимонопольных органов, согласованы учредительные документы совместного предприятия, выбрано название и адрес, а также проведена оценка активов сторон независимым аудитором. Однако затем по непонятным причинам Зотов и Ковалёва не выполнили свои обязательства.

В свою очередь, представители «Агро-Белогорья» прокомментировали ситуацию иначе, заявив, что объединить животноводческие активы не удалось из-за отсутствия согласия сторон во время переговоров. Что касается иска, холдинг заявил, что не имеет никаких связей с акционерным обществом «Русский металл».

В итоге суд частично удовлетворил требования истца.

В мае судья вынес предписание Зотову о передаче 25% акций компании «Агро-Белогорье» в пользу компании «Русагро». Оценка 25% участия в холдинге составляет 2500 рублей, однако адвокаты ответчика обнаружили несоответствия в данном решении.

Поэтому Зотов и компания «Русский металл» подали апелляционную жалобу на постановление арбитражного суда, позволяющее «Русагро» выкупить 25% доли «Агро-Белогорья», принадлежащие Зотову.

«Пошаговая инструкция» по поглощению

После многочисленных судебных заседаний не так давно в соцсетях появилась якобы «пошаговая инструкция» по поглощению компанией «Русагро» холдинга «Агро-Белогорье».

Первый этап данного «плана» якобы предполагает передачу 12,5% акций компании «Агро-Белогорье» в доверительное управление Белгородской области. В дальнейшем планируется получить еще 25% акций через арбитражный суд. В случае положительного решения иска, ГК «Русагро» сможет увеличить свою долю до 47,5%, что значительно усилит их позиции на рынке.

Следующий шаг включает в себя получение 5% акций от Ковалёвой. Четвертый этап заключается в оспаривании сделок и подаче исков к Зотову с требованием возмещения убытков, связанных с убыточными операциями.

Пятый шаг — консолидация 100% акций компании под контролем ГК «Русагро». После этого планируется вернуть от 25% до 49% акций в управление Белгородской области.

Журналисты Бел.Ру направили запрос в «Русагро» с просьбой прокомментировать появившуюся информацию. Однако в компании сообщили, что отвечать на вопросы по данной теме не будут.

Скорее, правда: «Агро-Белогорье» — об «инструкции» о поглощении холдинга от «Русагро»
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