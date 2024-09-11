Скорее, правда: «Агро-Белогорье» — об «инструкции» о поглощении холдинга от «Русагро»

Posted 11 сентября, 16:14
Published 11 сентября, 16:14
Modified 11 сентября, 16:33
Updated 11 сентября, 16:33
В пресс-службе компании отметили, что некоторые пункты документа «активно и довольно чётко выполняются». Это позволяет предположить, что документ может быть подлинным, хотя сделать однозначные выводы невозможно.
В частности, компания «Русагро», которая владеет 22,5% доли в ООО «ГК Агро-Белогорье», действительно с конца 2023 года пытается через суды лишить долей в холдинге его основателей и ключевых собственников — Владимира Зотова (72,5%) и Ларису Ковалёву (5%).
В инструкции также фигурирует и передача доли ООО «ГК Агро-Белогорье» в доверительное управление правительству Белгородской области через АО «Корпорация „Развитие“». Если «Агро-Белогорье» удастся поглотить, якобы готовы выделить доли от 12,5% до 49%.
«Факт управления частью доли Общества со стороны Правительства области подтвердить не можем. Однако в едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО „ГК Агро-Белогорье“ опубликовано изменение, согласно которому доля ООО „ГК Русагро“ действительно находится в доверительном управлении у АО Корпорация „Развитие“ (учредителем является Белгородская область)», — заявили в «Агро-Белогорье».
Никаких уведомлений, продолжают в компании, о произошедших изменениях не поступало.
По словам представителей «Агро-Белогорья», корпоративный спор начался, когда Владимир Зотов и Лариса Ковалёва расторгли соглашение по слиянию животноводческих активов с «Русагро». Собственникам не понравилось, что «Русагро» пытается полностью отстранить их от управления, а также скрывает кредитные обязательства «Тамбовского бекона». Они создали бы дополнительные риски, поэтому делали слияние активов невыгодным для белгородского холдинга.
Компания «Русагро» подала семь исков против «Агро-Белогорья» и его основных собственников. Областной Арбитражный суд ни разу не встал на сторону ГК «Агро-Белогорье», пишут представители.
Наоборот: в апреле судья постановил перевести в адрес «Русагро» 25% доли Зотова всего за 2,5 тысячи рублей. Сейчас решения суда оспариваются в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.
Неизвестно и какую именно часть своей доли «Русагро» передала в управление АО «Корпорация „Развитие“ и какие именно полномочия на управление холдингом. Арбитражный суд Белгородской области отказывает в истребовании этой информации.
Редакция Бел.Ру отправила запрос в «Русагро» с просьбой прокомментировать опубликованный в Сети документ. Ответ пока не получили.