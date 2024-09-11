Скорее, правда: «Агро-Белогорье» — об «инструкции» о поглощении холдинга от «Русагро»

По словам представителей «Агро-Белогорья», корпоративный спор начался, когда Владимир Зотов и Лариса Ковалёва расторгли соглашение по слиянию животноводческих активов с «Русагро». Собственникам не понравилось, что «Русагро» пытается полностью отстранить их от управления, а также скрывает кредитные обязательства «Тамбовского бекона». Они создали бы дополнительные риски, поэтому делали слияние активов невыгодным для белгородского холдинга.