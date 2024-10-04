«Русагро» запретили распоряжаться долей в «Агро-Белогорье» по апелляции Ковалёвой

Одновременно от истца поступило ходатайство о принятии мер по обеспечению иска в виде ареста на долю, принадлежащую «Русагро» в размере 22,5% в уставном капитале «Агро-Белогорье», а также запрета «Русагро» совершать сделки, которые связаны с распоряжением этой доли.