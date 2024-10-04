«Русагро» запретили распоряжаться долей в «Агро-Белогорье» по апелляции Ковалёвой

Posted 4 октября, 12:22
Published 4 октября, 12:22
Modified 4 октября, 12:24
Updated 4 октября, 12:24
Согласно картотеке дел, Лариса Ковалёва обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к «Русагро» и потребовала признать недействительным договор купли-продажи 22,5% доли в уставном капитале ГК «Агро-Белогорье», заключённый между компанией «Рос Агро ПЛС» и «Русагро».
Также истец потребовала перевести на себя права и обязанности покупателя данной доли в уставном капитале «Агро-Белогорье» по договору купли-продажи. Вместе с иском поступило ходатайство об истребовании у компаний «Рос Агро ПАС» и «Русагро» ряда документов.
Одновременно от истца поступило ходатайство о принятии мер по обеспечению иска в виде ареста на долю, принадлежащую «Русагро» в размере 22,5% в уставном капитале «Агро-Белогорье», а также запрета «Русагро» совершать сделки, которые связаны с распоряжением этой доли.
Суд в удовлетворении заявления Ковалёвой отказал, однако она подала апелляцию. Апелляционная инстанция отменила определение Арбитражного суда Белгородской области и запретила «Русагро» совершать сделки или распоряжаться принадлежащей ему долей в размере 22,5% в уставном капитале «Агро-Белогорье» до вступления судебного акта по настоящему делу в законную силу.
Также суд запретил региональному УФНС вносить в ЕГРЮЛ какие-либо сведения, связанные с прекращением или изменением прав «Русагро» на долю в уставном капитале «Агро-Белогорье» до вступления судебного акта в законную силу. В остальной части заявления Ковалёвой отказали.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в месячный срок.