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Posted 4 октября, 12:22

Published 4 октября, 12:22

Modified 4 октября, 12:24

Updated 4 октября, 12:24

«Русагро» запретили распоряжаться долей в «Агро-Белогорье» по апелляции Ковалёвой

«Русагро» запретили распоряжаться долей в «Агро-Белогорье» по апелляции Ковалёвой

4 октября 2024, 12:22
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Судебное дело
Лариса Ковалёва обратилась в суд и потребовала признать договор купли-продажи 22,5% доли в уставном капитале «Агро-Белогорье», заключённый между компанией «Рос Агро ПЛС» и «Русагро» недействительным. Суд отказал в иске. Апелляционная инстанция вынесла другое решение.

Согласно картотеке дел, Лариса Ковалёва обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к «Русагро» и потребовала признать недействительным договор купли-продажи 22,5% доли в уставном капитале ГК «Агро-Белогорье», заключённый между компанией «Рос Агро ПЛС» и «Русагро».

Также истец потребовала перевести на себя права и обязанности покупателя данной доли в уставном капитале «Агро-Белогорье» по договору купли-продажи. Вместе с иском поступило ходатайство об истребовании у компаний «Рос Агро ПАС» и «Русагро» ряда документов.

Одновременно от истца поступило ходатайство о принятии мер по обеспечению иска в виде ареста на долю, принадлежащую «Русагро» в размере 22,5% в уставном капитале «Агро-Белогорье», а также запрета «Русагро» совершать сделки, которые связаны с распоряжением этой доли.

Суд в удовлетворении заявления Ковалёвой отказал, однако она подала апелляцию. Апелляционная инстанция отменила определение Арбитражного суда Белгородской области и запретила «Русагро» совершать сделки или распоряжаться принадлежащей ему долей в размере 22,5% в уставном капитале «Агро-Белогорье» до вступления судебного акта по настоящему делу в законную силу.

Также суд запретил региональному УФНС вносить в ЕГРЮЛ какие-либо сведения, связанные с прекращением или изменением прав «Русагро» на долю в уставном капитале «Агро-Белогорье» до вступления судебного акта в законную силу. В остальной части заявления Ковалёвой отказали.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в месячный срок.

Владимир Зотов больше не является основным владельцем «Агро-Белогорье»
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