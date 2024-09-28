Жертвы обстрелов, авария с автобусом и защита для школьников: итоги дня

В Белгороде второй день подряд иномарка столкнулась с пассажирским автобусом. Как и в пятницу, пострадал водитель легковой машины, но в этот раз за медицинской помощью обратились три пассажира ПАЗа. Произошло ДТП на пересечении улиц Попова и Островского. Пятничное — на улице Щорса в районе «Сити Молла».