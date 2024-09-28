Жертвы обстрелов, авария с автобусом и защита для школьников: итоги дня

Posted 28 сентября, 16:51
Published 28 сентября, 16:51
Modified 28 сентября, 16:53
Updated 28 сентября, 16:53
Утром ВСУ обстреляли район многоэтажек в Шебекино. Погиб один человек, ещё двое получили ранения. Повреждены несколько многоквартирных домов, коммерческие и социальные объекты, машины.
Не обошлось без пострадавших и в других районах. Петровка под Белгородом попала под артиллерийский обстрел — ранены две женщины. В Валуйском округе после взрыва беспилотника пострадал мужчина.
В Белгороде второй день подряд иномарка столкнулась с пассажирским автобусом. Как и в пятницу, пострадал водитель легковой машины, но в этот раз за медицинской помощью обратились три пассажира ПАЗа. Произошло ДТП на пересечении улиц Попова и Островского. Пятничное — на улице Щорса в районе «Сити Молла».
Станции радиоэлектронной борьбы начали устанавливать на школьные автобусы в белгородском приграничье. Из 55 установок 27 достались школам в десяти населённых пунктах Белгородского района. Оставшиеся распределят по школам в Борисовском и Волоконовском районах, а также в Валуйском и Шебекинском городских округах.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Грицков Евгений Викторович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел:
Телефон: +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email: [email protected] / [email protected]