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Posted 28 сентября, 16:51

Published 28 сентября, 16:51

Modified 28 сентября, 16:53

Updated 28 сентября, 16:53

Жертвы обстрелов, авария с автобусом и защита для школьников: итоги дня

Жертвы обстрелов, авария с автобусом и защита для школьников: итоги дня

28 сентября 2024, 16:51
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Школы
Ещё один мирный житель погиб после обстрела ВСУ, водитель на иномарке устроил аварию с автобусом, а школьные автобусы в приграничье начали оборудовать системами радиоэлектронной борьбы. Главные события субботы.

Ещё один убитый в Шебекино

Утром ВСУ обстреляли район многоэтажек в Шебекино. Погиб один человек, ещё двое получили ранения. Повреждены несколько многоквартирных домов, коммерческие и социальные объекты, машины.

Не обошлось без пострадавших и в других районах. Петровка под Белгородом попала под артиллерийский обстрел — ранены две женщины. В Валуйском округе после взрыва беспилотника пострадал мужчина.

Один человек погиб и двое ранены во время обстрела Шебекино
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Вторая за два дня авария с автобусом

В Белгороде второй день подряд иномарка столкнулась с пассажирским автобусом. Как и в пятницу, пострадал водитель легковой машины, но в этот раз за медицинской помощью обратились три пассажира ПАЗа. Произошло ДТП на пересечении улиц Попова и Островского. Пятничное — на улице Щорса в районе «Сити Молла».

В Белгороде в аварии пострадали водитель Mercedes и три пассажира автобуса
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РЭБ для школьных автобусов

Станции радиоэлектронной борьбы начали устанавливать на школьные автобусы в белгородском приграничье. Из 55 установок 27 достались школам в десяти населённых пунктах Белгородского района. Оставшиеся распределят по школам в Борисовском и Волоконовском районах, а также в Валуйском и Шебекинском городских округах.

Станции РЭБ начали устанавливать на школьные автобусы в белгородском приграничье
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