Под Белгородом нашли незаконно работавших иностранцев из Африки и Латинской Америки

Posted 3 октября, 11:07
Published 3 октября, 11:07
Modified 3 октября, 11:07
Updated 3 октября, 11:07
Полицейские и сотрудники ФСБ провели рейд по сельхозпредприятиям в Корочанском районе. Силовики искали незаконно работавших в регионе иностранцев.
Всего проверили 49 работников. 28 из них — иностранцы из стран Африки, Латинской Америки и ближнего зарубежья.
По итогам рейда удалось обнаружить 37 нарушений режима пребывания и осуществления трудовой деятельности мигрантами. Составлены административные протоколы.
Ещё 13 иностранцев могут в ближайшее время выдворить за пределы РФ — этот вопрос уже рассматривают в суде.