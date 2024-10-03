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Posted 3 октября, 11:07

Published 3 октября, 11:07

Modified 3 октября, 11:07

Updated 3 октября, 11:07

Незаконно работавших иностранцев нашли под Белгородом

Под Белгородом нашли незаконно работавших иностранцев из Африки и Латинской Америки

3 октября 2024, 11:07
Фото: кадр из видео УМВД России по Белгородской области
Незаконно работавших иностранцев нашли под Белгородом

13 иностранцев могут выдворить из Белгородской области по итогам рейда

В результате проверки обнаружили 37 нарушений миграционного законодательства, из-за чего 13 иностранцев могут выдворить за пределы РФ. Подробности сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские и сотрудники ФСБ провели рейд по сельхозпредприятиям в Корочанском районе. Силовики искали незаконно работавших в регионе иностранцев.

Всего проверили 49 работников. 28 из них — иностранцы из стран Африки, Латинской Америки и ближнего зарубежья.

По итогам рейда удалось обнаружить 37 нарушений режима пребывания и осуществления трудовой деятельности мигрантами. Составлены административные протоколы.

Ещё 13 иностранцев могут в ближайшее время выдворить за пределы РФ — этот вопрос уже рассматривают в суде.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Мигранты#Корочанский район#Рейд#Иностранцы#Выдворение#Белгород#Сельхозпредприятия
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