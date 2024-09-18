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Posted 18 сентября, 15:12

Published 18 сентября, 15:12

Modified 18 сентября, 15:14

Updated 18 сентября, 15:14

Андрей Воробьёв назвал возможные ограничения для мигрантов в Подмосковье

Лечить и учить мигранты не должны? В Подмосковье готовят новые ограничения

18 сентября 2024, 15:12
Фото: Изображение Midjourney

Андрей Воробьёв назвал возможные ограничения для мигрантов в Подмосковье

Губернатор Подмосковья рассказал, в каких сферах планируют запретить работать мигрантам в Подмосковье.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых ограничениях, касающихся работы мигрантов в различных отраслях.

Так согласно его указу, в строительстве и логистике контроль за мигрантами будет усилен, а доступ иностранцев с патентами в медицину, образование и социальные услуги будет и вовсе ограничен.

Полностью планируется запретить привлекать мигрантов к торговле алкоголем, табаком и уличному общепиту.

Андрей Воробьев выразил уверенность, что бизнес найдет решения для тех сфер, где использование мигрантов нежелательно.

Московская область является третьим по численности населения регионом России, а по числу мигрантов претендует на второе место после Москвы. Проблема миграции стоит чрезвычайно остро. В ряде подмосковных школ дети мигрантов уже по численности превосходят детей местных жителей. Мало того, дети мигрантов зачастую не говорят по-русски. Проблема межэтнических отношений стоит в регионе чрезвычайно остро.

Таким образом, власти Подмосковья стоят перед сложной дилеммой: добиться долгосрочной стабильности в сфере межэтнических отношений и в то же время не допустить массового оттока дешёвой рабочей силы, которая необходима особенно в сферах строительства ЖКХ и строительстве.

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