С белгородского ИП взыскали 1,7 млн за нелегальное трудоустройство мигрантов

Posted 20 сентября, 08:17
Published 20 сентября, 08:17
Modified 20 сентября, 08:19
Updated 20 сентября, 08:19
Белгородского предпринимателя оштрафовали на 1 767 500 рублей за нарушение миграционного законодательства. Сотрудники миграционной службы обнаружили, что он привлёк к работе 14 иностранцев без патента на трудовую деятельность в России. Это является нарушением статьи 18.15 КоАП РФ.
Суд обязал предпринимателя заплатить штраф в размере 125 тысяч рублей за каждого работника. Мужчину уведомили о возбуждении исполнительных производств и объяснили последствия неисполнения решения суда.
Предприниматель не торопился выплачивать штраф, поэтому пристав наложил запрет на регистрационные действия с его транспортным средством и арестовал счета. Тогда мужчина всё-таки погасил долг, включая исполнительский сбор по двум исполнительным производствам.