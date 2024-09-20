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Posted 20 сентября, 08:17

Published 20 сентября, 08:17

Modified 20 сентября, 08:19

Updated 20 сентября, 08:19

Предприниматель устроил к себе 14 нелегалов

С белгородского ИП взыскали 1,7 млн за нелегальное трудоустройство мигрантов

20 сентября 2024, 08:17
Фото: Изображение Midjourney
Предприниматель устроил к себе 14 нелегалов
Сюжет
Штраф
Белгородский предприниматель привлёк к работе 14 нелегалов, из-за чего был оштрафован на сумму более 1,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе УФССП России по региону. Выплачивать долг мужчина не торопился, из-за чего на него наложили санкции.

Белгородского предпринимателя оштрафовали на 1 767 500 рублей за нарушение миграционного законодательства. Сотрудники миграционной службы обнаружили, что он привлёк к работе 14 иностранцев без патента на трудовую деятельность в России. Это является нарушением статьи 18.15 КоАП РФ.

Суд обязал предпринимателя заплатить штраф в размере 125 тысяч рублей за каждого работника. Мужчину уведомили о возбуждении исполнительных производств и объяснили последствия неисполнения решения суда.

Предприниматель не торопился выплачивать штраф, поэтому пристав наложил запрет на регистрационные действия с его транспортным средством и арестовал счета. Тогда мужчина всё-таки погасил долг, включая исполнительский сбор по двум исполнительным производствам.

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