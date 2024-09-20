С белгородского ИП взыскали 1,7 млн за нелегальное трудоустройство мигрантов

Сюжет Штраф

Белгородский предприниматель привлёк к работе 14 нелегалов, из-за чего был оштрафован на сумму более 1,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе УФССП России по региону. Выплачивать долг мужчина не торопился, из-за чего на него наложили санкции.