bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:11

Published Сегодня, 16:11

Modified Сегодня, 16:13

Updated Сегодня, 16:13

В Белгородской области на воинский учёт поставили 627 бывших мигрантов

В Белгородской области на воинский учёт поставили 627 бывших мигрантов

9 августа 2024, 16:11
В 2024 году в Белгородской области найдено 627 бывших мигрантов. 17 из них призвали на военную службу, 25 подписали контракт. Также 28 иностранных граждан также решили подписать контракты на военную службу. Кроме того, более тысячи лиц привлечены к ответственности за нарушение миграционных законов.

С января по июль 2024 года на воинский учёт поставили 627 бывших мигрантов. При проверке строительных площадок и рыночных территорий сотрудники структур органов военного следствия и управления по миграции ГУ МВД обнаружили 135 человек призывного возраста, которые уже получили гражданство РФ, и ещё 492, пребывающих в запасе.

Кроме того, 17 бывших иностранных граждан призвали на службу, а также 25 уже граждан РФ и 28 мигрантов решили подписать контракты.

За семь месяцев иностранные граждане неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение правил въезда в Россию. Это 926 человек. За нарушение правил пребывания — 14 человек, за незаконное трудоустройство — 298 человек и привлечение иностранцев к работе — два человека.

Мигрантов доставляют в районные отделения полиции для проверки документов, подтверждающих право на жительство в РФ и постановки на воинский учёт.

Полицейские пришли на один из рынков Белгорода для поиска мигрантов
Узнать подробнее
Читайте также:
В России могут появиться новые трудовые мигранты: кто и чем характеризуются?24 мигранта незаконно работали и жили на сельхозпредприятии под БелгородомС января в Белгородской области запретили въезд и выдворили более сотни мигрантов
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Мигранты#Административная ответственность#Новости Белгорода#Новости Старого Оскола#Контракты#Белгород#Иностранные граждане
Подпишитесь
Автомобиль на шебекинской трассе подвергся атаке дрона: ранены три человека
Сегодня, 14:16
На сколько могут вырасти расходы на ЖКУ для белгородцев в 2025 году?
Сегодня, 13:17
Белгородцам звонят из администрации и просят готовиться к эвакуации. Что происходит?
Сегодня, 09:51
Министру ЖКХ выписали штраф из-за котельной под Белгородом
Сегодня, 14:03
Белгородцы требуют разъяснить, чего ждать в приграничье после событий под Курском
Сегодня, 07:17
Надземный переход у памятника князю Владимиру в Белгороде впервые отремонтируют
Сегодня, 12:01