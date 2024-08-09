В Белгородской области на воинский учёт поставили 627 бывших мигрантов

В 2024 году в Белгородской области найдено 627 бывших мигрантов. 17 из них призвали на военную службу, 25 подписали контракт. Также 28 иностранных граждан также решили подписать контракты на военную службу. Кроме того, более тысячи лиц привлечены к ответственности за нарушение миграционных законов.

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