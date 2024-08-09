В Белгородской области на воинский учёт поставили 627 бывших мигрантов

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
С января по июль 2024 года на воинский учёт поставили 627 бывших мигрантов. При проверке строительных площадок и рыночных территорий сотрудники структур органов военного следствия и управления по миграции ГУ МВД обнаружили 135 человек призывного возраста, которые уже получили гражданство РФ, и ещё 492, пребывающих в запасе.
Кроме того, 17 бывших иностранных граждан призвали на службу, а также 25 уже граждан РФ и 28 мигрантов решили подписать контракты.
За семь месяцев иностранные граждане неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение правил въезда в Россию. Это 926 человек. За нарушение правил пребывания — 14 человек, за незаконное трудоустройство — 298 человек и привлечение иностранцев к работе — два человека.
Мигрантов доставляют в районные отделения полиции для проверки документов, подтверждающих право на жительство в РФ и постановки на воинский учёт.