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Posted 16 сентября, 09:02

Published 16 сентября, 09:02

Modified 16 сентября, 09:02

Updated 16 сентября, 09:02

В прокуратуре рассказали о фиктивных браках в Белгородской области

Сколько фиктивных браков с мигрантами насчитали в Белгородской области с начала года?

16 сентября 2024, 09:02
Фото: Изображение Midjourney

В прокуратуре рассказали о фиктивных браках в Белгородской области

Сюжет
Новости Белгорода
За 2024 год в приграничном регионе зарегистрировали два фиктивных брака. Оба они оказались заключены с гражданами Азербайджана. Подробности в надзорном органе выяснили журналисты Go31.

В сентябре текущего года белгородская прокуратура сообщила о жителе Азербайджана, который заключил фиктивный брак для получения вида на жительства. Об обмане прознали правоохранительные органы, которые аннулировали брак и не предоставили ему разрешение на временное проживание.

Всего же за этот год подобных случаев было два. Ещё один тоже произошёл с гражданином Азербайджана. В настоящее время суд рассматривает иск о призании брака недействительным.

При этом в предыдущие два года, в 2022 и 2023 годах, фиктивных браков не регистрировали.

Азербайджанцу отказано в получении гражданства из-за фиктивного брака с жительницей Белгородской области
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Мигранты#Новости Белгорода#Фиктивный брак#Белгород
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