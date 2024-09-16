Сколько фиктивных браков с мигрантами насчитали в Белгородской области с начала года?

Posted 16 сентября, 09:02
Published 16 сентября, 09:02
Modified 16 сентября, 09:02
Updated 16 сентября, 09:02
В сентябре текущего года белгородская прокуратура сообщила о жителе Азербайджана, который заключил фиктивный брак для получения вида на жительства. Об обмане прознали правоохранительные органы, которые аннулировали брак и не предоставили ему разрешение на временное проживание.
Всего же за этот год подобных случаев было два. Ещё один тоже произошёл с гражданином Азербайджана. В настоящее время суд рассматривает иск о призании брака недействительным.
При этом в предыдущие два года, в 2022 и 2023 годах, фиктивных браков не регистрировали.