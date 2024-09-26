У белгородцев вновь возникли замечания к итогам капремонта их домов

Напомним, в 2023 году капитальный ремонт завершили в 217 многоквартирных домах региона, из которых на 202 проведены общественные приёмки. Приём не состоялся на 15 объектах, среди которых восемь находятся в Белгороде. В семи из них работы ещё не завершены, а один дом перенесён на 2025 год.