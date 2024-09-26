У белгородцев вновь возникли замечания к итогам капремонта их домов

Posted 26 сентября, 16:42
Published 26 сентября, 16:42
Modified 26 сентября, 16:44
Updated 26 сентября, 16:44
Кроме капремонта домов, в регионе продолжается программа обновления зданий, которые ранее считались общежитиями. В 2024 году запланированы ремонтные работы на пяти таких объектах. Специалисты занимаются модернизацией инженерных систем, крыши и фасадов, а также общих зон, включая санузлы.
Губернатор отметил, что ключевым моментом является то, что решение о завершении ремонта принимают сами жители. На данный момент прошли общественные приёмки на 73 объектах: в 57 домах собственники согласовали выполненные работы без замечаний, в 16 —выявлены недостатки, которые в основном уже исправлены. В одном из домов все недочёты планируется устранить до 7 октября.
Напомним, в 2023 году капитальный ремонт завершили в 217 многоквартирных домах региона, из которых на 202 проведены общественные приёмки. Приём не состоялся на 15 объектах, среди которых восемь находятся в Белгороде. В семи из них работы ещё не завершены, а один дом перенесён на 2025 год.
В 100 домах собственники приняли работы без замечаний, на 39 МКД — с замечаниями, 12 объектов были приняты только после их устранения, а 37 домов не приняли из-за значительного числа недостатков.
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