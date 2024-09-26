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Posted 26 сентября, 16:42

Published 26 сентября, 16:42

Modified 26 сентября, 16:44

Updated 26 сентября, 16:44

У белгородцев вновь возникли замечания к итогам капремонта их домов

У белгородцев вновь возникли замечания к итогам капремонта их домов

26 сентября 2024, 16:42
Фото: 1MI
Сюжет
Капремонт
В этом году в Белгородской области завершается капитальный ремонт 219 многоквартирных домов, работы проводятся в 21 муниципалитете. В некоторых случаях у людей возникают замечания. Подробнее рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Кроме капремонта домов, в регионе продолжается программа обновления зданий, которые ранее считались общежитиями. В 2024 году запланированы ремонтные работы на пяти таких объектах. Специалисты занимаются модернизацией инженерных систем, крыши и фасадов, а также общих зон, включая санузлы.

Губернатор отметил, что ключевым моментом является то, что решение о завершении ремонта принимают сами жители. На данный момент прошли общественные приёмки на 73 объектах: в 57 домах собственники согласовали выполненные работы без замечаний, в 16 —выявлены недостатки, которые в основном уже исправлены. В одном из домов все недочёты планируется устранить до 7 октября.

Напомним, в 2023 году капитальный ремонт завершили в 217 многоквартирных домах региона, из которых на 202 проведены общественные приёмки. Приём не состоялся на 15 объектах, среди которых восемь находятся в Белгороде. В семи из них работы ещё не завершены, а один дом перенесён на 2025 год.

В 100 домах собственники приняли работы без замечаний, на 39 МКД — с замечаниями, 12 объектов были приняты только после их устранения, а 37 домов не приняли из-за значительного числа недостатков.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Капремонт#Общежитие#Дома#Белгород#Вячеслав Гладков#Приём
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