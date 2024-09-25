В Белгороде гремят новые взрывы и говорят о подорожании проезда

Posted 25 сентября, 15:30
Published 25 сентября, 15:30
Modified 25 сентября, 15:30
Updated 25 сентября, 15:30
Сегодня, 25 сентября, утро снова было громким. Около восьми часов утра над регионом раздались взрывы, работала сирена. Сразу после этого очевидцы запечатлели на небе следы, характерные для работы ПВО.
Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал произошедшую атаку. По его данным, на подлёте к городу сбили одну воздушную цель. Судя по всему, последствий на земле нет, о пострадавших мирных жителях никто не сообщал.
Добавим, что вечером 24 сентября ВСУ атаковали микрорайон в Белгороде, из-за чего пострадали пять мирных жителей.
Бывшую сотрудницу администрации Викторию Шинкарук, которую обвиняют в пособничестве ВСУ, внесли в перечень террористов и экстремистов. Список также пополнил и её сообщник Александр Холодков.
По версии следствия, чиновница с сообщником перевели ВСУ 500 тысяч рублей. Эту сумму могли использовать для подготовки теракта.
На данный момент им предъявили обвинения в пособничестве террористическому сообществу, а дело Киселя выделили в отдельное производство.
Замгубернатора области Владимир Базаров сообщил, что настоящая цена проезда в общественном транспорте почти вдвое больше, чем текущая: вместо 20-25 рублей стоимость должна достигать 58 рублей. Текущая же цена ниже, чем в других регионах в Центральном федеральном округе: в Тамбове проезд стоит 27 рублей, в Воронеже — 28, в Курске — 33, а в Калуге — 35 рублей, утверждает чиновник.
Стоимость проезда не менялась последние пять лет, несмотря на значительное общее повышение цен. Так, бензин подорожал на 22%, дизельное топливо — на 27%, газомоторное топливо — на 16%, шины — на 46%, а расходные материалы, масла, фильтры и другие компоненты — более чем в три раза.
Базаров подчеркнул, что сразу поднимать цену до 58 рублей пока не будут, но тем не менее вопрос повышения обсуждают. Конкретные условия и размер повышения станут известны после обсуждения тарифной комиссии. Также учтут социальные факторы, помимо экономических соображений.