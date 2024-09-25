В Белгороде нашли виновных в медленном восстановлении жилья после обстрелов

Posted 25 сентября, 12:20
Published 25 сентября, 12:20
Modified 25 сентября, 12:22
Updated 25 сентября, 12:22
В Белгороде идёт медленное восстановление города после обстрелов ВСУ. Из-за этого губернатор Вячеслав Гладков отчитал мэра Белгорода Валентина Демидова. Он отметил, что, если в системе документооборота не окажется расписок от собственников отремонтированных домов, ответственные за это лица лишатся премий и получат выговоры.
Но план так и не выполнили. Виновных нашли. Однако сколько их было и применили ли по отношению к ним дисциплинарные меры, в правительстве региона не уточнили.
«Установлена персональная ответственность должностных лиц администрации Белгорода, курирующих восстановление на территории городского округа», — сообщили журналистам.