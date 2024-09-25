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Posted 25 сентября, 12:20

Published 25 сентября, 12:20

Modified 25 сентября, 12:22

Updated 25 сентября, 12:22

Мэрию ранее пожурили за то, что в Белгороде медленно восстанавливают жильё

В Белгороде нашли виновных в медленном восстановлении жилья после обстрелов

25 сентября 2024, 12:20
Фото: Изображение Midjourney
Мэрию ранее пожурили за то, что в Белгороде медленно восстанавливают жильё
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Новости Белгорода
ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область, из-за чего количество разрушений возрастает. Однако не всегда восстановительные работы идут быстро: ранее сообщалось, что в Белгороде от плана выполнили только 50%. Нашли ли виновных и наказали ли их, узнали журналисты Go31.

В Белгороде идёт медленное восстановление города после обстрелов ВСУ. Из-за этого губернатор Вячеслав Гладков отчитал мэра Белгорода Валентина Демидова. Он отметил, что, если в системе документооборота не окажется расписок от собственников отремонтированных домов, ответственные за это лица лишатся премий и получат выговоры.

Но план так и не выполнили. Виновных нашли. Однако сколько их было и применили ли по отношению к ним дисциплинарные меры, в правительстве региона не уточнили.

«Установлена персональная ответственность должностных лиц администрации Белгорода, курирующих восстановление на территории городского округа», — сообщили журналистам.
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