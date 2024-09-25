У одного из белгородских автобусов появится три новые остановки

Там для общественного транспорта по просьбам и согласованию с жителями организовали три дополнительных остановочных пункта. Расписание автобуса немного изменится.



Ознакомиться с новым вариантов можно в таблице ниже, в салоне транспорта или на официальном сайте transport-31.ru