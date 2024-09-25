У одного из белгородских автобусов появится три новые остановки

Posted 25 сентября, 14:14
Published 25 сентября, 14:14
Modified 25 сентября, 14:14
Updated 25 сентября, 14:14
С 1 октября 2024 года в работе маршрута № 54 «Аэропорт — микрорайон Юго-Западный-2.5/2.4» произойдут изменения. Теперь автобус будет заезжать во 2-й Дачный переулок.
Там для общественного транспорта по просьбам и согласованию с жителями организовали три дополнительных остановочных пункта. Расписание автобуса немного изменится.
Ознакомиться с новым вариантов можно в таблице ниже, в салоне транспорта или на официальном сайте transport-31.ru