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Posted 25 сентября, 14:14

Published 25 сентября, 14:14

Modified 25 сентября, 14:14

Updated 25 сентября, 14:14

В Белгороде изменится маршрут движения одного из автобусов

У одного из белгородских автобусов появится три новые остановки

25 сентября 2024, 14:14
Фото: bel.ru
В Белгороде изменится маршрут движения одного из автобусов

Автобус № 54 в Белгороде будет следовать по изменённому пути

Сюжет
Автобус
С октября 2024 года произойдут изменения в работе автобусного маршрута № 54, который теперь будет осуществлять заезд во 2-й Дачный переулок. В связи с этим расписание движения немного изменится, сообщил региональный Организатор пассажирских перевозок.

С 1 октября 2024 года в работе маршрута № 54 «Аэропорт — микрорайон Юго-Западный-2.5/2.4» произойдут изменения. Теперь автобус будет заезжать во 2-й Дачный переулок.

Там для общественного транспорта по просьбам и согласованию с жителями организовали три дополнительных остановочных пункта. Расписание автобуса немного изменится.

Ознакомиться с новым вариантов можно в таблице ниже, в салоне транспорта или на официальном сайте transport-31.ru

Расписание автобусаРасписание автобуса
Расписание автобуса. Фото: Организатор пассажирских перевозок по Белгородской области
Ещё один белгородский автобус начнёт ездить по-другому. Что изменится?
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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Расписание#Автобус#Маршрут#Изменения#Новости Белгорода#Остановки#Белгород
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