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Posted 25 сентября, 13:03

Published 25 сентября, 13:03

Modified 25 сентября, 13:05

Updated 25 сентября, 13:05

В Белгороде во время обстрела было повреждено укрытие возле школы

Будут ли в Белгороде ремонтировать пострадавшие после обстрелов укрытия?

25 сентября 2024, 13:03
Фото: bel.ru

В Белгороде во время обстрела было повреждено укрытие возле школы

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Новости Белгорода
В ходе обстрелов областного центра некоторые укрытия в городе получили повреждения. Будут ли их ремонтировать? Журналисты Бел.Ру выяснили в мэрии Белгорода.

По информации городских властей, в результате обстрелов ВСУ с начала года пострадало четыре модульных укрытия. Они находятся около «Сити Молла» (напротив улицы Щорса 64а), на улице Щорса, 93, на улице Губкина, 46 и на улице Макаренко, 1в (около школы №11).

В мэрии добавили, что конструктив железобетонных укрытий остался неповреждённым, защитные функции обеспечены. Потребность в ремонте власти зафиксировали и учтут это при составлении графиков планового обслуживания.

Напомним, в городе регулярно проводится уборка модульных конструкций, за которую отвечают сотрудники коммунальных служб. Для повышения эффективности работы территория разделена на сектора, и каждый день один работник обслуживает примерно десять укрытий, расположенных на автобусных остановках и в скверах.

Если обнаруживаются «загрязнения отходами жизнедеятельности», укрытия очищаются с использованием моющих средств и подвергаются дезинфекции.

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