Будут ли в Белгороде ремонтировать пострадавшие после обстрелов укрытия?

Posted 25 сентября, 13:03
Published 25 сентября, 13:03
Modified 25 сентября, 13:05
Updated 25 сентября, 13:05
По информации городских властей, в результате обстрелов ВСУ с начала года пострадало четыре модульных укрытия. Они находятся около «Сити Молла» (напротив улицы Щорса 64а), на улице Щорса, 93, на улице Губкина, 46 и на улице Макаренко, 1в (около школы №11).
В мэрии добавили, что конструктив железобетонных укрытий остался неповреждённым, защитные функции обеспечены. Потребность в ремонте власти зафиксировали и учтут это при составлении графиков планового обслуживания.
Напомним, в городе регулярно проводится уборка модульных конструкций, за которую отвечают сотрудники коммунальных служб. Для повышения эффективности работы территория разделена на сектора, и каждый день один работник обслуживает примерно десять укрытий, расположенных на автобусных остановках и в скверах.
Если обнаруживаются «загрязнения отходами жизнедеятельности», укрытия очищаются с использованием моющих средств и подвергаются дезинфекции.