Будут ли в Белгороде ремонтировать пострадавшие после обстрелов укрытия?

По информации городских властей, в результате обстрелов ВСУ с начала года пострадало четыре модульных укрытия. Они находятся около «Сити Молла» (напротив улицы Щорса 64а), на улице Щорса, 93, на улице Губкина, 46 и на улице Макаренко, 1в (около школы №11).