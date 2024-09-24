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Posted 24 сентября, 19:36

Published 24 сентября, 19:36

Modified 24 сентября, 23:30

Updated 24 сентября, 23:30

Последствия атаки на Белгород вечером вторника

Количество раненных при вечернем обстреле Белгорода вновь увеличилось

24 сентября 2024, 19:36
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Последствия атаки на Белгород вечером вторника

Пятый житель обратился за помощью медиков после атаки на Белгородскую область

Сюжет
Пожар
Власти уточнили информацию о последствиях. Количество раненых увеличилось до пяти человек. Пожары в жилом секторе уже потушили, но разрушений стало больше. Повреждена и линия газопровода. Все службы работают на месте.

Вечером вторника Белгород и Белгородский район попали под сильный обстрел. Изначально сообщалось о четырёх пострадавших, но их количество выросло до пяти.

За помощью обратился мужчина с осколочным ранением ноги. Бригада скорой доставила его в городскую больницу №2, где ему оказали необходимую помощь. Далее он будет проходить лечение амбулаторно. Состояние четверых госпитализированных врачи оценивают как средней степени тяжести.

Пожарные потушили очаги огня в четырёх частных домовладениях. Сообщалось, что горели жилые дома, гараж и хозпостройка. Также произошло возгорание сухой травы.

Пока повреждения выявили в 37 частных домах, 21 автомобиле и шести надворных постройках. Сейчас сотрудники БГБ закрывают тепловой контур повреждённых зданий, подомовой обход продолжат рано утром. Повреждена оказалась и линия газопровода, газовые службы уже работают над устранением проблемы.

Жителям повреждённых домов предложили временно переехать на время в ПВР, но все решили поехать ночевать к родным и близким. Один из сгоревших автомобилей принадлежал многодетной семье, супруги ждут пополнения и очень переживают.

На месте находятся МЧС, Росгвардия, мэр Белгорода Валентин Демидов, дежурят бригады скорой помощи.

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