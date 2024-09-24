Количество раненных при вечернем обстреле Белгорода вновь увеличилось

Posted 24 сентября, 19:36
Published 24 сентября, 19:36
Modified 24 сентября, 23:30
Updated 24 сентября, 23:30
Вечером вторника Белгород и Белгородский район попали под сильный обстрел. Изначально сообщалось о четырёх пострадавших, но их количество выросло до пяти.
За помощью обратился мужчина с осколочным ранением ноги. Бригада скорой доставила его в городскую больницу №2, где ему оказали необходимую помощь. Далее он будет проходить лечение амбулаторно. Состояние четверых госпитализированных врачи оценивают как средней степени тяжести.
Пожарные потушили очаги огня в четырёх частных домовладениях. Сообщалось, что горели жилые дома, гараж и хозпостройка. Также произошло возгорание сухой травы.
Пока повреждения выявили в 37 частных домах, 21 автомобиле и шести надворных постройках. Сейчас сотрудники БГБ закрывают тепловой контур повреждённых зданий, подомовой обход продолжат рано утром. Повреждена оказалась и линия газопровода, газовые службы уже работают над устранением проблемы.
Жителям повреждённых домов предложили временно переехать на время в ПВР, но все решили поехать ночевать к родным и близким. Один из сгоревших автомобилей принадлежал многодетной семье, супруги ждут пополнения и очень переживают.
На месте находятся МЧС, Росгвардия, мэр Белгорода Валентин Демидов, дежурят бригады скорой помощи.