Неделя с вторжения ВСУ в Курскую область. Как изменилась ситуация?

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Ровно неделю назад, 6 августа, стало известно о первых попытках ВСУ прорваться в Курскую область. 300 бойцов ВСУ, 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали населённые пункты Николаево-Дарьино и Олешня, а украинская ДРГ пыталась проникнуть на территорию Суджанского и Кореневского районов.
В первый день стало известно о гибели троих мирных жителей: женщины из Суджи, водителя микроавтобуса в Рыльском районе и автомобилиста в Кореневском районе. Раненых на тот момент насчитывалось около 18 человек, трое из которых — дети.
По заявлению врио губернатора Алексея Смирнова, ситуация на приграничных территориях была крайне сложной, из-за чего пришлось увеличить количество медицинских бригад и открыть пункты временного размещения.
Тогда ВС РФ удалось отразить атаку ВСУ, однако обстановка всё ещё оставалась напряжённой. Спустя пару дней, 9 августа, на территории Курской области объявили режим ЧС федерального характера.
Боевые действия на Курском направлении до сих пор продолжаются. Как заявил накануне при докладе президенту Владимиру Путину врио губернатора Алексей Смирнов, ВСУ взяли под контроль 28 населённых пунктов региона и применили химическое оружие в Беловском районе. Количество погибших и раненых также увеличивается.
По состоянию на 12 августа было известно о том, что в результате массированных атак в Курской области погибли 12 человек, ещё 121 человек, включая десятерых детей, получили ранения.
Судьба около 2 тысяч человек, проживающих в населённых пунктах, контролируемых украинскими военными, неизвестна.
После того, как ситуация ухудшилась, власти приняли решение эвакуировать население с приграничных территорий Курской области. По данным МЧС России, в пунктах временного размещения на сегодняшний день размещено свыше 8 тыс. курян. Более 2 тыс. из них — дети. Их разместили в 120 ПВР в девяти регионах Центрального федерального округа.
Всем жителям, находящимся в ПВР, помогают психологи и волонтёры. Гуманитарную помощь курянам привозят из различных регионов страны: в пострадавшую область уже приехали 33 гуманитарные колонны МЧС с 900 тоннами помощи.
Всего в Курской области, как заявил врио губернатора Смирнов, эвакуации подлежат 180 тысяч человек. При этом 121 тысяча курян уже выехала: либо самостоятельно, либо с помощью местной власти.
Глава Беловского района Николай Волобуев накануне попросил тех жителей, у которых есть возможность уехать самостоятельно, сделать это незамедлительно. Списки на эвакуацию начали собирать и в Большесолдатском районе.
Опыт Белгородской области, которая попала под массированные удары ВСУ чуть раньше, решили применить в Курской области. Так, жителям, вынужденно покинувшим свои дома из-за обстрелов ВСУ, выплатят по 10 тысяч рублей. Работникам же бюджетных организаций, чьё рабочее место располагалось на опасных территориях, сохранят среднюю заработную плату.
Также курянам, покинувшим свои дома, отменили плату за жилищно-коммунальные услуги и организовали кредитные каникулы.
Бои на Курском направлении до сих пор продолжаются: российские военнослужащие отражают попытки ВСУ продвинуться глубже на территорию региона. За минувшие сутки некоторых бойцов противника удалось взять в плен.
Всего же за неделю ВСУ потеряли до 2030 военнослужащих, 35 танков, 31 бронетранспортёр, 18 боевых машин пехоты, 179 других боевых бронированных машин, 78 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 14 орудий полевой артиллерии. Данные предоставили в пресс-службе Минобороны РФ.
Также жители Украины продолжают распространять по российским медиа фейковые новости. Одной из последних стала информация о том, что ВСУ якобы дошли до Льгова, который расположен в 15 километрах от Курской АЭС. На деле же предоставленная фотография в «подтверждение» этой новости оказалась «обманкой»: неизвестные на скорую руку сделали подобие дорожного знака и сфотографировали его.