Неделя с вторжения ВСУ в Курскую область. Как изменилась ситуация?

Боевые действия в Курской области не утихают уже неделю: количество пострадавших мирных жителей превысило 120 человек, почти 30 населённых пунктов региона находятся под контролем ВСУ. О том, как всё начиналось, к чему привело и что говорят в Минобороны РФ, — читайте в нашем материале.

С чего всё началось? Количество раненых и погибших растёт Эвакуация в Курской области проводится, но не везде Без помощи курян не оставят Что известно о нынешней обстановке?