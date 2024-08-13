В ещё одном районе в Курской области начали собирать списки на эвакуацию

Зайцев сообщил, что до сегодняшнего дня в муниципалитете не было необходимости в эвакуации: люди уезжали по собственному желанию и никто не препятствовал этому. Однако из-за напряжённой ситуации на границе было решено всё же собрать информацию о тех, кто нуждается в эвакуации.