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Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Курян из Большесолдатского района собираются массово эвакуировать.

В ещё одном районе в Курской области начали собирать списки на эвакуацию

13 августа 2024, 10:25
Фото: 1MI
Курян из Большесолдатского района собираются массово эвакуировать.
Эвакуация приграничных районов Курской области продолжается. Появилась информация, что планируют организованно вывозить жителей из Большесолдатского района. По словам главы муниципалитета, сейчас власти собирают данные о населении, сообщают «Курские известия».
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Граница

Глава Большесолдатского района Владимир Зайцев обратился к жителям. Он попросил земляков не паниковать и относиться друг к другу с уважением, а не «поливать грязью».

Зайцев сообщил, что до сегодняшнего дня в муниципалитете не было необходимости в эвакуации: люди уезжали по собственному желанию и никто не препятствовал этому. Однако из-за напряжённой ситуации на границе было решено всё же собрать информацию о тех, кто нуждается в эвакуации.

«На вчерашний день заявок не было, хотя понимаю, что людей осталось много, но они не хотят выезжать. Пишите, кто в чём нуждается: продукты, вода, эвакуация. Всем поможем», — заверил глава района.

Владимир Зайцев подчеркнул, что находится в районе с самого начала и до текущего момента.

Напомним, что на днях было решено эвакуировать также жителей Беловского района.

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#Валерия Колесникова#Общество#Курская область#Граница#Эвакуация#Приграничье#СВО#Большесолдатский район
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