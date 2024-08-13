В ещё одном районе в Курской области начали собирать списки на эвакуацию

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Глава Большесолдатского района Владимир Зайцев обратился к жителям. Он попросил земляков не паниковать и относиться друг к другу с уважением, а не «поливать грязью».
Зайцев сообщил, что до сегодняшнего дня в муниципалитете не было необходимости в эвакуации: люди уезжали по собственному желанию и никто не препятствовал этому. Однако из-за напряжённой ситуации на границе было решено всё же собрать информацию о тех, кто нуждается в эвакуации.
«На вчерашний день заявок не было, хотя понимаю, что людей осталось много, но они не хотят выезжать. Пишите, кто в чём нуждается: продукты, вода, эвакуация. Всем поможем», — заверил глава района.
Владимир Зайцев подчеркнул, что находится в районе с самого начала и до текущего момента.
Напомним, что на днях было решено эвакуировать также жителей Беловского района.