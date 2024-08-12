Зеленский впервые прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область

Posted Сегодня, 17:40
Published Сегодня, 17:40
Modified Сегодня, 17:42
Updated Сегодня, 17:42
Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично объявил о том, что ВСУ проводят операцию на территории Курской области. Сделал он это только через шесть дней после начала атаки со стороны украинских военных на приграничный российский регион.
В своем канале в Telegram Зеленский написал, что получил отчёт главнокомандующего Александра Сырского о событиях на фронте и ходе операции в Курской области. Также он поручил МВД и СБУ подготовить «гуманитарный план» для зоны проведения операции.
Напомним, что массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась утром 6 августа. Противник также пытается прорваться в Белгородскую область. Президент России Владимир Путин заявил, что противник получит адекватный ответ на свои действия.
В Белгородской области украинские формирования попытались атаковать Краснояружский район, но были отброшены ответным огнём. Из-за оперативной обстановки более 11 тысяч жителей района вывезли в безопасные места. Подробности можно узнать в сюжете Бел.Ру.