Военкор Коц: Никаких танковых колонн ВСУ на Краснояружский район не было

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
После семи часов утра 12 августа ВСУ предприняли попытку атаковать Краснояружский район в белгородском приграничье через МАПП «Колотиловка». Власти региона объявили, что людей из района будут вывозить в безопасные места до стабилизации обстановки на границе.
Военный корреспондент Александр Коц рассказал подробности о боестолкновениях ВСУ и подразделений прикрытия границы России в районе.
«В эти минуты идёт атака на погранпереход „Колотиловка“ в Краснояружском районе, из которого местные власти уже объявили эвакуацию. Всё по классике — долбит танк, пытаются подъехать бронемашины, идёт пехота. Подразделения прикрытия границы приняли бой. Пока противник не допущен на нашу территорию. Никаких танковых колонн там не было, выехали танк и пара БТРов. Когда полетела ответка, противник откатился».
Все подробности о ситуации на белгородской границе 12 августа можно узнать в сюжете Бел.Ру и в нашем Telegram-канале.