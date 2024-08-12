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Военкор Коц: Никаких танковых колонн ВСУ на Краснояружский район не было

Военкор Коц: Никаких танковых колонн ВСУ на Краснояружский район не было

12 августа 2024, 07:17
Фото: Изображение Midjourney
Военный корреспондент Александр Коц рассказал о ситуации в Краснояружском районе. По его словам, попытку удара ВСУ по белгородскому приграничью ожидали.
Сюжет
Обстрел

После семи часов утра 12 августа ВСУ предприняли попытку атаковать Краснояружский район в белгородском приграничье через МАПП «Колотиловка». Власти региона объявили, что людей из района будут вывозить в безопасные места до стабилизации обстановки на границе.

Военный корреспондент Александр Коц рассказал подробности о боестолкновениях ВСУ и подразделений прикрытия границы России в районе.

«В эти минуты идёт атака на погранпереход „Колотиловка“ в Краснояружском районе, из которого местные власти уже объявили эвакуацию. Всё по классике — долбит танк, пытаются подъехать бронемашины, идёт пехота. Подразделения прикрытия границы приняли бой. Пока противник не допущен на нашу территорию. Никаких танковых колонн там не было, выехали танк и пара БТРов. Когда полетела ответка, противник откатился».

Все подробности о ситуации на белгородской границе 12 августа можно узнать в сюжете Бел.Ру и в нашем Telegram-канале.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Краснояружский район#Обстрел#ВСУ#Бои#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#Обстрелы#Атака ВСУ в Краснояружском районе
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