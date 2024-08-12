Где в Белгородской области готовы разместить жителей Краснояружского района?

Эвакуированных жителей Краснояружского района готовы разместить как минимум в трёх муниципалитетах области. Глава администрации Яковлевского городского округа Олег Медведев рассказал, что людей направляет в пункты приёма экипаж ДПС, который дежурит на трассе. Там их регистрируют, оказывают необходимую медицинскую помощь и предоставляют горячее питание. После этого их отправляют в ПВР, развёрнутый в ДК «Звёздный».