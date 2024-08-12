Где в Белгородской области готовы разместить жителей Краснояружского района?

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Ситуационный центр был организован на трассе, по которой эвакуируют жителей Краснояружского района. В центре находятся специалисты управ областного центра, отрядов самообороны и сотрудники управления гражданской обороны по чрезвычайным ситуациям. Они оказывают людям всю необходимую помощь, а затем направляют их в пункты временного размещения.
Как сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов, в центр доставили запас питьевой воды и свежую выпечку, установили биотуалеты. Люди могут поесть, зарядить телефоны и отдохнуть перед отправкой в ПВР.
Эвакуированных жителей Краснояружского района готовы разместить как минимум в трёх муниципалитетах области. Глава администрации Яковлевского городского округа Олег Медведев рассказал, что людей направляет в пункты приёма экипаж ДПС, который дежурит на трассе. Там их регистрируют, оказывают необходимую медицинскую помощь и предоставляют горячее питание. После этого их отправляют в ПВР, развёрнутый в ДК «Звёздный».
Также жителей ожидают в Новооскольском городском округе и Прохоровском районе. Об этом на своих страницах сообщили главы этих муниципалитетов.
Глава администрации Ивнянского района Игорь Щепин также опубликовал соответствующую запись вслед за коллегами, но быстро её удалил. Однако спустя время всё же уточнил, что в Ивнянском районе «организована работа пунктов временного размещения и промежуточных пунктов для жителей Краснояружского района».