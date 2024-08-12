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Published Сегодня, 11:49

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Updated Сегодня, 11:51

Ситуационный центр на въезде в Белгород.

Где в Белгородской области готовы разместить жителей Краснояружского района?

12 августа 2024, 11:49
Фото: мэрия Белгорода
Ситуационный центр на въезде в Белгород.

Для краснояружцев развернули ситуационный центр на въезде в Белгород

Продолжается эвакуация жителей Краснояружского района. Для краснояружцев организовали ситуационный центр на въезде в Белгород, там они могут отдохнуть перед отправкой в ПВР. Приютить людей готовы в нескольких муниципалитетах области.

Ситуационный центр был организован на трассе, по которой эвакуируют жителей Краснояружского района. В центре находятся специалисты управ областного центра, отрядов самообороны и сотрудники управления гражданской обороны по чрезвычайным ситуациям. Они оказывают людям всю необходимую помощь, а затем направляют их в пункты временного размещения.

Как сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов, в центр доставили запас питьевой воды и свежую выпечку, установили биотуалеты. Люди могут поесть, зарядить телефоны и отдохнуть перед отправкой в ПВР.

Эвакуированных жителей Краснояружского района готовы разместить как минимум в трёх муниципалитетах области. Глава администрации Яковлевского городского округа Олег Медведев рассказал, что людей направляет в пункты приёма экипаж ДПС, который дежурит на трассе. Там их регистрируют, оказывают необходимую медицинскую помощь и предоставляют горячее питание. После этого их отправляют в ПВР, развёрнутый в ДК «Звёздный».

Также жителей ожидают в Новооскольском городском округе и Прохоровском районе. Об этом на своих страницах сообщили главы этих муниципалитетов.

Глава администрации Ивнянского района Игорь Щепин также опубликовал соответствующую запись вслед за коллегами, но быстро её удалил. Однако спустя время всё же уточнил, что в Ивнянском районе «организована работа пунктов временного размещения и промежуточных пунктов для жителей Краснояружского района».

Пункт распределения в Яковлевском городском округеПункт распределения в Яковлевском городском округе
Пункт распределения в Новооскольском городском округеПункт распределения в Новооскольском городском округе
Пункт распределения в Яковлевском городском округе
Фото: страница Олега Медведева в ВК
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