«Чайку попьёте, а дальше — как будут развиваться события»: краснояружцев увозят в ПВР

Утром 12 августа стало известно, что жителей Краснояружского района эвакуируют в безопасное место. Такое решение приняли после того, как ВСУ усилили активность на границе. Вывоз людей также необходим, чтобы было проще работать силовикам и военным в условиях режима КТО, уточнили ранее в региональном правительстве.