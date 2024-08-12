«Чайку попьёте, а дальше — как будут развиваться события»: краснояружцев увозят в ПВР

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
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Updated Сегодня, 09:39
Продолжается вывоз людей из Краснояружского района. Для начала их отправляют в распределительный пункт, его открыли в столице соседнего муниципалитета — в Ракитном. Там краснояружцев отправляют в пункты временного размещения, развёрнутые во всех районах и горокругах Белгородской области.
На месте дежурят участники отрядов самообороны, волонтёры, сотрудники администрации.
Утром 12 августа стало известно, что жителей Краснояружского района эвакуируют в безопасное место. Такое решение приняли после того, как ВСУ усилили активность на границе. Вывоз людей также необходим, чтобы было проще работать силовикам и военным в условиях режима КТО, уточнили ранее в региональном правительстве.
К слову, людей решили вывезти и из Беловского района Курской области, который граничит с Краснояружским районом.