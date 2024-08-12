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Published Сегодня, 09:37

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Краснояружцев распределяют в белгородские ПВР

«Чайку попьёте, а дальше — как будут развиваться события»: краснояружцев увозят в ПВР

12 августа 2024, 09:37
Фото: кадр из видео на странице губернатора Вячеслава Гладкова
Краснояружцев распределяют в белгородские ПВР

Жителей Краснояружского района распределяют в белгородские ПВР

Распределительный пункт организовали в Ракитном. Уже оттуда краснояружцев отправят в ПВР, которые развёрнуты во всех районах и горокругах Белгородской области, сообщил губернатор.

Продолжается вывоз людей из Краснояружского района. Для начала их отправляют в распределительный пункт, его открыли в столице соседнего муниципалитета — в Ракитном. Там краснояружцев отправляют в пункты временного размещения, развёрнутые во всех районах и горокругах Белгородской области.

На месте дежурят участники отрядов самообороны, волонтёры, сотрудники администрации.

Утром 12 августа стало известно, что жителей Краснояружского района эвакуируют в безопасное место. Такое решение приняли после того, как ВСУ усилили активность на границе. Вывоз людей также необходим, чтобы было проще работать силовикам и военным в условиях режима КТО, уточнили ранее в региональном правительстве.

К слову, людей решили вывезти и из Беловского района Курской области, который граничит с Краснояружским районом.

Краснояружцев распределяют в белгородские ПВР
Видео: видео на странице губернатора Вячеслава Гладкова
Эвакуацию объявили в одном из районов Белгородской области: что известно
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