Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Мужчиной на видео оказался 26-летний Руслан Полторацкий из Киева. Он представился бойцом 80-й Десантно-штурмовой бригады и сообщил, что передислокации к границе начались 28 июля. Неделю спустя его группа пересекла российско-украинскую границу.
По словам Полторацкого, операция была последней надеждой Украины. План состоял в том, чтобы захватить как можно больше российских территорий, а затем обменять их на уже захваченные украинские в ходе мирных переговоров.
Полторацкий рассказал, что ВСУ должны были выйти из Сумской области в сторону Курска, а затем двигаться в направлении Белгорода. Он также утверждал, что командование ВСУ приказывало им стрелять мужчинам на российской территории под ноги и бросать в подвалы, а тех, у кого видели оружие, — расстреливать. Пленных брать команды не давали.
Кроме того, Полторацкий сообщил, что его сослуживцы занимались мародёрством в занятых сёлах, а в рядах нападавших на Курскую область были англичане, французы и поляки.