«Сначала до Курска, потом на Белгород»: пленный боец ВСУ рассказал о планах Украины

Полторацкий рассказал, что ВСУ должны были выйти из Сумской области в сторону Курска, а затем двигаться в направлении Белгорода. Он также утверждал, что командование ВСУ приказывало им стрелять мужчинам на российской территории под ноги и бросать в подвалы, а тех, у кого видели оружие, — расстреливать. Пленных брать команды не давали.