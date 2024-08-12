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Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Схваченный в Курской области украинский военный сообщил планы командования ВСУ

«Сначала до Курска, потом на Белгород»: пленный боец ВСУ рассказал о планах Украины

12 августа 2024, 13:17
Фото: 1MI

Схваченный в Курской области украинский военный сообщил планы командования ВСУ

Допрос схваченного в Беловском районе бойца ВСУ опубликовало РИА «Новости». На нём мужчина рассказывает, когда их начали готовить к прорыву границы и какие цели преследовало украинское командование. Он утверждает, что ВСУ хотели захватить Курск и Белгород, чтобы потом обменять на свои территории.

Мужчиной на видео оказался 26-летний Руслан Полторацкий из Киева. Он представился бойцом 80-й Десантно-штурмовой бригады и сообщил, что передислокации к границе начались 28 июля. Неделю спустя его группа пересекла российско-украинскую границу.

По словам Полторацкого, операция была последней надеждой Украины. План состоял в том, чтобы захватить как можно больше российских территорий, а затем обменять их на уже захваченные украинские в ходе мирных переговоров.

Полторацкий рассказал, что ВСУ должны были выйти из Сумской области в сторону Курска, а затем двигаться в направлении Белгорода. Он также утверждал, что командование ВСУ приказывало им стрелять мужчинам на российской территории под ноги и бросать в подвалы, а тех, у кого видели оружие, — расстреливать. Пленных брать команды не давали.

Кроме того, Полторацкий сообщил, что его сослуживцы занимались мародёрством в занятых сёлах, а в рядах нападавших на Курскую область были англичане, французы и поляки.

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