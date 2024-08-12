Жителей района под Курском, граничащего с Белгородской областью, просят уехать

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев снова обратился к местным жителям. Он сообщил, что обстановка продолжает оставаться очень напряжённой, и призвал всех, кто может самостоятельно покинуть муниципалитет, сделать это незамедлительно.
Люди могут приехать в пункты сбора в сёлах Долгие Буды или Бушмено Обоянского района. Там для них организуют подвоз на автобусах.
Беловский район граничит в том числе с Краснояружским районом Белгородской области, где сегодня тоже объявили об эвакуации.
Несколько дней назад появилась информация об очередном прорыве границы в Курской области. Речь шла как раз о Беловском районе. Тогда глава муниципалитета записал к жителям видеообращение и призвал не разводить панику.
Позже временно исполняющий обязанности губернатора всё же подтвердил заход ВСУ в Беловский район. В Минобороны заявили, что бойцы ВС РФ отразили попытку прорыва.