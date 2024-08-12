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Published Сегодня, 07:53

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Курян просят срочно уехать из приграничного Беловского района.

Жителей района под Курском, граничащего с Белгородской областью, просят уехать

12 августа 2024, 07:53
Фото: bel.ru
Курян просят срочно уехать из приграничного Беловского района.

Курян из Беловского района эвакуируют из-за напряжённой обстановки

Глава Беловского района призвал местных жителей уезжать из муниципалитета. Вчера врио губернатора Курской области подтвердил, что ВСУ пытались прорваться на территорию. Беловский район граничит с Краснояружским в Белгородской области, где сегодня тоже объявили эвакуацию.

Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев снова обратился к местным жителям. Он сообщил, что обстановка продолжает оставаться очень напряжённой, и призвал всех, кто может самостоятельно покинуть муниципалитет, сделать это незамедлительно.

Люди могут приехать в пункты сбора в сёлах Долгие Буды или Бушмено Обоянского района. Там для них организуют подвоз на автобусах.

Беловский район граничит в том числе с Краснояружским районом Белгородской области, где сегодня тоже объявили об эвакуации.

Несколько дней назад появилась информация об очередном прорыве границы в Курской области. Речь шла как раз о Беловском районе. Тогда глава муниципалитета записал к жителям видеообращение и призвал не разводить панику.

Позже временно исполняющий обязанности губернатора всё же подтвердил заход ВСУ в Беловский район. В Минобороны заявили, что бойцы ВС РФ отразили попытку прорыва.

Краснояружцев призвали срочно покинуть дома из-за атаки ВСУ на границе
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Происшествия#Курская область#Эвакуация#Краснояружский район#Обоянский район#Приграничье#СВО#Беловский район#Долгие Буды
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