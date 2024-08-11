Более 100 мирных жителей пострадали от вторжения ВСУ в Курскую область — Минздрав

Восемь детей ранены в результате украинской атаки на приграничные территории РФ

В ведомстве сообщили, что с момента прорыва границы между Россией и Украиной в регионе пострадали 106 человек. Часть из них сейчас проходит лечение в больницах, в том числе московских, а другая часть — амбулаторно. Некоторые уже выписались из медучреждений.