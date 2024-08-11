Более 100 мирных жителей пострадали от вторжения ВСУ в Курскую область — Минздрав

Posted Сегодня, 18:59
Published Сегодня, 18:59
Modified Сегодня, 19:01
Updated Сегодня, 19:01
По информации Минздрава РФ, в результате вторжения ВСУ в Курскую область пострадали 106 человек.
На данный момент в больницах и стационарах находятся 69 человек, в том числе восемь детей. Из них 17 пациентов находятся в тяжёлом состоянии.
Ещё 29 жителей региона получили лечение амбулаторно, среди них двое детей. Восемь человек уже выписались из медицинских учреждений.
Также 11 пациентов, в том числе четверо детей, были направлены на лечение в московские больницы.
Напомним, что из опасных приграничных территорий, где сейчас идут бои с ВСУ, эвакуировались более 76 тысяч человек.