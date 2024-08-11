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Posted Сегодня, 18:59

Published Сегодня, 18:59

Modified Сегодня, 19:01

Updated Сегодня, 19:01

Около 70 курян, пострадавших в приграничье, сейчас находятся в больницах.

Более 100 мирных жителей пострадали от вторжения ВСУ в Курскую область — Минздрав

11 августа 2024, 18:59
Фото: Изображение Midjourney
Около 70 курян, пострадавших в приграничье, сейчас находятся в больницах.

Восемь детей ранены в результате украинской атаки на приграничные территории РФ

В ведомстве сообщили, что с момента прорыва границы между Россией и Украиной в регионе пострадали 106 человек. Часть из них сейчас проходит лечение в больницах, в том числе московских, а другая часть — амбулаторно. Некоторые уже выписались из медучреждений.
Сюжет
Дети

По информации Минздрава РФ, в результате вторжения ВСУ в Курскую область пострадали 106 человек.

На данный момент в больницах и стационарах находятся 69 человек, в том числе восемь детей. Из них 17 пациентов находятся в тяжёлом состоянии.

Ещё 29 жителей региона получили лечение амбулаторно, среди них двое детей. Восемь человек уже выписались из медицинских учреждений.

Также 11 пациентов, в том числе четверо детей, были направлены на лечение в московские больницы.

Напомним, что из опасных приграничных территорий, где сейчас идут бои с ВСУ, эвакуировались более 76 тысяч человек.

Более 76 тысяч человек эвакуировали из опасного приграничья в Курской области
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#Валерия Колесникова#Происшествия#Курская область#Пострадавшие#Москва#Дети#Больницы#Минздрав#ВСУ
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