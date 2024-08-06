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Updated Сегодня, 15:30

Атаки на Белгородскую и Курскую области: хроника неспокойного дня в приграничье

Атаки на Белгородскую и Курскую области: хроника неспокойного дня в приграничье

6 августа 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
Сегодняшний день вышел очень напряжённым для жителей приграничных областей. ВСУ попытались прорваться через границу на территории с Курской областью. В Белгороде постоянно звучали взрывы, а в приграничье обстреляли несколько муниципалитетов. Есть погибшие и раненые, в их числе дети.
Сюжет
ФСБ

Что произошло в Белгородской области?

Утром 6 августа жители региона слышали в небе взрывы. В Белгороде без перерыва звучала сирена, предупреждающая о ракетной опасности.

В селе Новостроевка-Вторая, которое находится в Грайворонском городском округе, беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины атаковал ехавший по дороге автомобиль. Находившийся в нём мужчина скончался до того, как приехали врачи.

Днём артиллерийскому обстрелу подверглось село Пороз Грайворонского округа. В результате обстрела повреждены пять частных домов: пострадали кровли, окна и фасады зданий, а также заборы и надворные постройки. Также под обстрел попали два социальных объекта. Один из них загорелся.

В селе Дроновка того же округа в результате артиллерийского обстрела пострадали три частных дома. В другом грайворонском селе — Новостроевке-Первой — украинский дрон атаковал легковой автомобиль.

В многострадальной Новой Таволжанке Шебекинского городского округа беспилотник ударил по складскому помещению. В здании повреждена кровля.

В посёлках Октябрьский и Майский Белгородского района после отражения воздушной атаки силами ПВО осколки сбитых целей посекли кровли частных домов — в каждом посёлке по одному. В Майском также повреждён автомобиль.

Позже при обстреле Краснояружского района пострадала женщина. После обстрела Колотиловки её доставили в больницу попутным транспортом.

В селе повреждён социальный объект — в него попал снаряд. Также в Колотиловке и Репяховке зафиксированы повреждения на линиях электропередачи, из-за чего жители населённых пунктов временно остались без света.

В результате прилёта снаряда пострадал забор одного из предприятий в Графовке.

Что произошло в Курской области?

Под интенсивными обстрелами со стороны украинских военных оказалась и Курская область. К сожалению, есть погибшие и раненые.

Погибли три человека. Жертвами стали жительница Суджи, водитель микроавтобуса, попавшего под удар дрона в Рыльском районе, а также автомобилист в Кореневском районе.

Число пострадавших мирных жителей к вечеру вторника увеличилось до 18. Трое из них — дети.

Врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что ситуация в приграничных районах остаётся сложной. На местах увеличили количество медицинских бригад, а в Курске планируют открыть пункты временного размещения для жителей повреждённых домов.

Известно, что утром 6 августа диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть в Курскую область. Основной целью для атаки противник выбрал Суджанский и Кореневский районы. В ФСБ назвали это «вооружённой провокацией» и сообщили, что пограничным войскам и подразделениям Вооружённых сил РФ удалось отразить атаку.

Позже стали известны подробности нападения. 300 украинских боевиков, 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали населённые пункты Николаево-Дарьино и Олешня.

Российские военнослужащие в результате боевых действий уничтожили 16 единиц бронетехники ВСУ. Среди них шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортёра, три боевых машины «Козак» и инженерная машина разграждения.

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