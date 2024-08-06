Атаки на Белгородскую и Курскую области: хроника неспокойного дня в приграничье

Сегодняшний день вышел очень напряжённым для жителей приграничных областей. ВСУ попытались прорваться через границу на территории с Курской областью. В Белгороде постоянно звучали взрывы, а в приграничье обстреляли несколько муниципалитетов. Есть погибшие и раненые, в их числе дети.

Что произошло в Белгородской области? Что произошло в Курской области?

Сюжет ФСБ