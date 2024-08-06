Атаки на Белгородскую и Курскую области: хроника неспокойного дня в приграничье

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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Updated Сегодня, 15:30
Утром 6 августа жители региона слышали в небе взрывы. В Белгороде без перерыва звучала сирена, предупреждающая о ракетной опасности.
В селе Новостроевка-Вторая, которое находится в Грайворонском городском округе, беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины атаковал ехавший по дороге автомобиль. Находившийся в нём мужчина скончался до того, как приехали врачи.
Днём артиллерийскому обстрелу подверглось село Пороз Грайворонского округа. В результате обстрела повреждены пять частных домов: пострадали кровли, окна и фасады зданий, а также заборы и надворные постройки. Также под обстрел попали два социальных объекта. Один из них загорелся.
В селе Дроновка того же округа в результате артиллерийского обстрела пострадали три частных дома. В другом грайворонском селе — Новостроевке-Первой — украинский дрон атаковал легковой автомобиль.
В многострадальной Новой Таволжанке Шебекинского городского округа беспилотник ударил по складскому помещению. В здании повреждена кровля.
В посёлках Октябрьский и Майский Белгородского района после отражения воздушной атаки силами ПВО осколки сбитых целей посекли кровли частных домов — в каждом посёлке по одному. В Майском также повреждён автомобиль.
Позже при обстреле Краснояружского района пострадала женщина. После обстрела Колотиловки её доставили в больницу попутным транспортом.
В селе повреждён социальный объект — в него попал снаряд. Также в Колотиловке и Репяховке зафиксированы повреждения на линиях электропередачи, из-за чего жители населённых пунктов временно остались без света.
В результате прилёта снаряда пострадал забор одного из предприятий в Графовке.
Под интенсивными обстрелами со стороны украинских военных оказалась и Курская область. К сожалению, есть погибшие и раненые.
Погибли три человека. Жертвами стали жительница Суджи, водитель микроавтобуса, попавшего под удар дрона в Рыльском районе, а также автомобилист в Кореневском районе.
Число пострадавших мирных жителей к вечеру вторника увеличилось до 18. Трое из них — дети.
Врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что ситуация в приграничных районах остаётся сложной. На местах увеличили количество медицинских бригад, а в Курске планируют открыть пункты временного размещения для жителей повреждённых домов.
Известно, что утром 6 августа диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть в Курскую область. Основной целью для атаки противник выбрал Суджанский и Кореневский районы. В ФСБ назвали это «вооружённой провокацией» и сообщили, что пограничным войскам и подразделениям Вооружённых сил РФ удалось отразить атаку.
Позже стали известны подробности нападения. 300 украинских боевиков, 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали населённые пункты Николаево-Дарьино и Олешня.
Российские военнослужащие в результате боевых действий уничтожили 16 единиц бронетехники ВСУ. Среди них шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортёра, три боевых машины «Козак» и инженерная машина разграждения.